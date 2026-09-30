30 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Forum Banca a Milano: AI e sicurezza al centro del confronto

La notizia in sintesi Forum Banca 2026 si terrà il 6 ottobre al Superstudio Più di Milano.

L’evento affronterà AI, gestione patrimoniale, cybersecurity e servizi bancari digitali.

Sono attesi oltre 900 partecipanti, 160 speaker, 200 banche e 120 tech provider.

Il programma include interventi da Italia, Svizzera, Francia e Azerbaijan.

Forum Banca 2026 si svolgerà il 6 ottobre al Superstudio Più di Milano. La diciannovesima edizione dell’evento organizzato da iKN Italy riunirà operatori bancari, fintech e aziende tecnologiche per discutere l’impiego dell’intelligenza artificiale, il wealth management, la cybersicurezza e la digitalizzazione dei servizi finanziari.

Il tema indicato dagli organizzatori per l’edizione di quest’anno è il rapporto tra decisione umana e algoritmi. Il dibattito parte anche dai dati dell’Ipsos AI Monitor 2026: secondo la rilevazione condotta in 32 Paesi, il 61% degli italiani dichiara fiducia nelle aziende che utilizzano l’AI per proteggere i dati personali, rispetto a una media globale del 47%. La quota di chi afferma di comprendere bene l’intelligenza artificiale è invece del 54%, contro il 72% registrato nella media dei Paesi analizzati.

Per l’appuntamento milanese sono attesi oltre 900 partecipanti, più di 160 relatori, 200 istituti bancari e 120 fornitori di tecnologia. Il programma prevede sessioni dedicate ai cambiamenti nei processi bancari, alla relazione con i clienti, alla gestione dei rischi e ai nuovi strumenti digitali.

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Intelligenza artificiale e processi bancari

La plenaria di apertura sarà dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale, euro digitale, gestione patrimoniale e identità digitale. Tra gli interventi annunciati figurano quelli di Marco Ditta, Responsabile Data & Artificial Intelligence di Intesa Sanpaolo, Adolfo Pellegrino, Chief Innovation Officer di Banco BPM Group, e Andrea Tessera, Managing Director della Direzione Digital Banking di Banca Sella.

Il calendario comprende inoltre contributi sull’uso dei dati nella relazione con la clientela e nelle funzioni di controllo. Vittorio Tartarini, Customer Analytics & AI Leader – Commercial Banking di Credito Emiliano, parlerà delle applicazioni dell’AI nella conoscenza dei clienti. Andrea Cirillo, Head of Audit Data and Advanced Analytics di Intesa Sanpaolo, interverrà invece sui dati e sugli analytics nei processi di audit.

Un’altra sessione sarà riservata alla gestione dei crediti deteriorati. Davide Micheli, Responsabile Ufficio AI – Technical Factory di Banco Desio, è tra i relatori previsti nel confronto dedicato alle applicazioni dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione nell’attività creditizia, compresi i rischi associati alle nuove tecnologie.

La customer experience sarà affrontata in una tavola rotonda con Gianluca Maruzzella, CEO e co-founder di indigo.ai, e Giuseppe Mauro Scarpati, Senior Account Executive – Sales Lead for Customer Intelligence, Marketing Decisioning & AI di SAS. Il confronto riguarderà la personalizzazione delle offerte, l’integrazione tra canali fisici e digitali e la protezione dei dati.

Spazio alla gestione patrimoniale

Tra le novità del 2026 c’è un’area tematica dedicata al wealth management, che entra anche tra le categorie dei Banking Award. Il programma prevede gli interventi di Alberto Lionello Martini, Head of Wealth Management di Banca Mediolanum; Renato Miraglia, Head of Wealth Management & Private Banking – Italy di UniCredit; e Gianluca Serafini, Condirettore Generale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.

Le sessioni sulla gestione dei grandi patrimoni si concentreranno sul rapporto con la clientela private, sugli strumenti digitali ibridi e sull’utilizzo dell’AI come supporto ai banker. Il tema riguarda anche l’equilibrio tra consulenza personalizzata e automazione dei servizi.

Contributi internazionali e iniziative per i partecipanti

Il programma ospiterà relatori provenienti da altri mercati. Dalla Svizzera parteciperà Lorenzo D’Ambrosi, Regional Information Security Officer di Rothschild & Co Bank AG, sui temi della cybersicurezza e della resilienza. Rukhsara Babayeva, CX Analytic and Research Chapter Lead di Bir Ecosystem, porterà invece dall’Azerbaijan un contributo sulla customer experience e sull’impiego dei dati.

Sul Banking Innovation Stage sono previsti gli interventi di Alexandre Harkous, Founder & CEO della francese AirFund, sui private market digitali; Kelly Kirsch, Directeur Général ESG Europe di ESG.AI, sul reporting ESG; e Micaela Escribano Bernard, Head of Business Development Italy di Meelo, sui processi KYC e KYB e sulla prevenzione delle frodi.

Tra le attività annunciate figurano una VR Arena dedicata alla realtà virtuale e la Time Machine, iniziativa nella quale i partecipanti potranno lasciare previsioni sul futuro del settore da riascoltare durante Forum Banca 2027. L’agenda comprende anche incontri tra professionisti nei CIO Hub, CISO Hub e CXO Hub. Informazioni e programma sono disponibili sul sito di Forum Banca 2026.