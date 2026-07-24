24 Luglio 2026

Home / INTERNET / PlayStation Network in tilt il 24 luglio: problemi globali e giochi digitali bloccati

La notizia in sintesi

PlayStation Network ha registrato un disservizio internazionale il 24 luglio.

ha registrato un disservizio internazionale il 24 luglio. Account, gioco online, Store e licenze digitali sono stati coinvolti.

Il recupero è stato graduale e diverso tra servizi e utenti.

Sony non ha confermato le cause del blackout.

Riassunto generato con AI

PSN in difficoltà tra accessi e giochi bloccati

PlayStation Network, la piattaforma online di Sony, ha registrato il 24 luglio 2026 un esteso disservizio che ha colpito utenti in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e altri Paesi. I problemi hanno riguardato l’accesso agli account, le partite online, la lista amici, i trofei, il PlayStation Store e l’app ufficiale PS App, rendendo difficile o impossibile utilizzare servizi normalmente disponibili su PS5 e PS4. Il blackout ha avuto conseguenze rilevanti perché, oltre al multiplayer, ha impedito ad alcuni giocatori di avviare titoli digitali già acquistati, bloccati dalla verifica online delle licenze.

Le segnalazioni raccolte da Downdetector e da piattaforme analoghe sono cresciute rapidamente, superando le migliaia durante il picco. La dashboard ufficiale di stato del PSN, almeno nelle prime fasi, indicava invece i servizi come operativi, in contrasto con le testimonianze degli utenti e con le verifiche dirette riportate dalle testate. Sony Interactive Entertainment non ha diffuso una spiegazione ufficiale né tempi certi per il ripristino completo.

Il ripristino procede a velocità diverse

Il disservizio non si è manifestato in modo uniforme: alcuni utenti non riuscivano ad autenticarsi, altri entravano nell’account ma non potevano aprire Store, amici o trofei. Su PS5 sono stati riportati i codici WS-116414-7 e WS-116486-6, associati a difficoltà di connessione e comunicazione con i server. Nel corso del pomeriggio, PlayStation Store e alcune funzioni hanno iniziato a tornare accessibili, ma il recupero è rimasto parziale per una parte della base utenti.

La criticità più concreta ha riguardato le licenze: quando la console non può contattare i server, alcuni giochi digitali non completano la convalida necessaria all’avvio, compresi prodotti utilizzabili in singolo. Il caso ha quindi riaperto il tema della dipendenza delle librerie digitali dall’infrastruttura online, senza che questo costituisca un giudizio generale sulla qualità del servizio. Le ricostruzioni di Cristiano Ghidotti e Biagio Petronaci riportano inoltre il coinvolgimento della beta aperta di Marvel Tōkon: Fighting Souls, avviata proprio il 24 luglio.

Tra le ipotesi è emersa una possibile relazione con difficoltà di Amazon Web Services: AWS ha segnalato il recupero dei collegamenti e la riduzione degli errori. Tuttavia, il rapporto tecnico tra AWS e componenti del PSN non prova che l’infrastruttura cloud sia stata la causa del singolo incidente. Senza conferme di Sony o AWS, il nesso resta soltanto ipotetico.

Licenze digitali al centro delle conseguenze

Il blackout mostra come un problema di autenticazione possa estendersi oltre il gioco online e limitare l’uso di contenuti già installati. Il ritorno graduale di Store e altri servizi non equivale infatti a un ripristino simultaneo per tutte le console, gli account e le aree geografiche. Per chi continua a visualizzare errori, la fonte utile resta la pagina ufficiale dello stato del PSN, da confrontare con le segnalazioni degli utenti.

Riavviare la console può aiutare soltanto in caso di anomalia locale; davanti a un guasto distribuito, il recupero dipende dai sistemi dell’operatore. Resta da chiarire l’origine tecnica dell’interruzione e la sua effettiva conclusione.

FAQ

Quando è iniziato il down del PSN?

Sì, il disservizio è stato segnalato il 24 luglio 2026, con un picco rilevato intorno a mezzogiorno europeo e segnalazioni in crescita nel corso della giornata.

Quali servizi PlayStation sono stati coinvolti?

Sì, sono stati coinvolti account, gioco online, PS App, lista amici, trofei e PlayStation Store, con disponibilità variabile tra utenti e aree geografiche.

Perché i giochi digitali non si avviavano?

Sì, alcuni titoli richiedono la verifica della licenza associata all’account: senza comunicazione con i server PlayStation, la console può impedirne l’avvio.

Il problema è stato causato da AWS?

No, non esiste una conferma ufficiale. AWS ha segnalato difficoltà e recupero dei collegamenti, ma Sony non ha attribuito il blackout alla propria infrastruttura.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Leggo, Tom’s Hardware, libero.it e punto-informatico.it.