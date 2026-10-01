1 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Laifen sconta gli asciugacapelli Neo e Neo Special sul sito ufficiale

La notizia in sintesi Dal 1° al 7 ottobre 2026, lo store ufficiale Laifen propone offerte sugli asciugacapelli Neo e Neo Special.

Neo costa 124,99 euro anziché 149,99 euro; Neo Special passa da 169,99 a 149,99 euro.

Il modello Neo dichiara un motore da 110.000 giri al minuto e pesa 390 grammi.

Il 6 e 7 ottobre sono previste promozioni su Amazon; altre offerte proseguiranno durante il mese.

Dal 1° al 7 ottobre 2026 Laifen riduce i prezzi degli asciugacapelli Neo e Neo Special sul proprio negozio online. Il primo viene proposto a 124,99 euro, rispetto al prezzo ordinario di 149,99 euro; il secondo costa 149,99 euro anziché 169,99 euro. La settimana di sconti riguarda anche una selezione di altri asciugacapelli del marchio e precede ulteriori iniziative commerciali previste nel corso di ottobre.

Per chi sta valutando l’acquisto, le informazioni principali sono quindi il modello interessato, il canale di vendita e la durata dell’offerta. I prezzi indicati per Neo e Neo Special si riferiscono allo store ufficiale. Una distinta finestra promozionale è prevista su Amazon nelle giornate del 6 e 7 ottobre, mentre il calendario del sito Laifen si estende anche ad altre categorie di prodotti.

Neo e Neo Special: prezzi e differenze

Neo è il modello al centro della promozione. È destinato all’asciugatura quotidiana e combina un motore ad alta velocità con un sistema di controllo della temperatura. Neo Special aggiunge invece un sistema che permette di diffondere oli per capelli durante l’asciugatura: questa è la caratteristica specifica indicata per distinguere la versione Special all’interno dell’offerta.

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I due apparecchi mantengono prezzi differenti anche durante la settimana promozionale. Neo Special viene venduto a 149,99 euro, cifra che corrisponde al prezzo ordinario di Neo prima dello sconto. Nella gamma figura inoltre Laifen Air, proposto a 59,99 euro. Per quest’ultimo si tratta del prezzo abituale, non di una riduzione legata alla campagna dal 1° al 7 ottobre: una distinzione utile nel confronto fra le proposte del marchio.

Le caratteristiche dichiarate per l’asciugacapelli Neo

Secondo le specifiche fornite da Laifen, Neo utilizza un motore brushless sviluppato dall’azienda, capace di raggiungere 110.000 giri al minuto. Il flusso d’aria arriva fino a 22 metri al secondo. Sono i parametri tecnici su cui il produttore basa la proposta di un’asciugatura rapida; vanno distinti dalle funzioni dedicate alla gestione del calore e allo styling.

Il controllo della temperatura monitora il calore mentre l’apparecchio è in funzione. È presente anche un generatore di ioni negativi, al quale l’azienda attribuisce la capacità di contribuire alla riduzione dell’elettricità statica e dell’effetto crespo. Queste indicazioni descrivono le funzioni del prodotto e gli effetti dichiarati dal marchio, senza fornire una misura dei risultati sui diversi tipi di capelli.

Il peso indicato è di 390 grammi. La dotazione comprende tre beccucci con aggancio magnetico, destinati a differenti utilizzi per lo styling. Neo dispone inoltre di una modalità per bambini e di una tecnologia per contenere il rumore. Quest’ultima viene proposta dal produttore anche in relazione all’impiego nelle ore serali, ma non è accompagnata da un valore numerico del livello sonoro.

Le altre offerte previste a ottobre

La campagna non termina con gli sconti sui due modelli Neo. Durante ottobre, sul sito ufficiale saranno proposti a prezzi promozionali altri prodotti selezionati. Il calendario comprende anche l’igiene orale e la cura personale, ambiti nei quali Laifen commercializza, fra gli altri, lo spazzolino elettrico Wave Pro e il rasoio P3.

Il marchio, inizialmente concentrato sugli asciugacapelli ad alta velocità, ha esteso la propria offerta a spazzolini elettrici, rasoi e strumenti per lo styling. Le prossime scadenze commerciali sono dunque la finestra Amazon del 6 e 7 ottobre e le ulteriori promozioni mensili sul negozio ufficiale. Per Neo e Neo Special, invece, il periodo associato ai prezzi annunciati resta quello compreso fra il 1° e il 7 ottobre.