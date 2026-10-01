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JBL PartyBox Ultimate 2 e Pulse 6 integrano AI Sound Boost e Auracast

JBL PartyBox Ultimate 2 e Pulse 6 integrano AI Sound Boost e Auracast

1 Ottobre 2026

1 Ottobre 2026/Home/INTERNET/JBL PartyBox Ultimate 2 e Pulse 6 integrano AI Sound Boost e Auracast

La notizia in sintesi

  • JBL PartyBox Ultimate 2 e Pulse 6 arrivano a ottobre 2026, rispettivamente a 1.599,99 e 299,99 euro.
  • PartyBox Ultimate 2 offre 1.500 W, controllo touchscreen, rimozione vocale per karaoke e connettività Wi-Fi.
  • Pulse 6 integra luci personalizzabili a 360°, una maniglia illuminata e fino a 12 ore di autonomia.
  • Entrambi utilizzano AI Sound Boost e permettono collegamenti tra speaker compatibili attraverso Auracast.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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JBL porta sul mercato due nuovi speaker a ottobre 2026: PartyBox Ultimate 2, destinato alle feste e alle configurazioni con apparecchiature da DJ, e Pulse 6, un modello portatile che abbina riproduzione musicale e illuminazione a 360°. I prezzi consigliati sono rispettivamente di 1.599,99 e 299,99 euro. Le novità riguardano l’elaborazione audio, i controlli e la possibilità di collegare più dispositivi, con dotazioni diverse per i due prodotti.

La disponibilità è prevista presso i principali rivenditori di elettronica e sullo store JBL. Entrambi gli speaker adottano AI Sound Boost, la tecnologia che analizza il segnale musicale in tempo reale: secondo JBL, l’elaborazione serve a ottimizzare la riproduzione e contenere la distorsione, anche quando il volume aumenta.

PartyBox Ultimate 2: potenza e nuovi controlli

PartyBox Ultimate 2 ha una potenza dichiarata di 1.500 W, superiore di oltre il 36% rispetto alla generazione precedente. La configurazione acustica comprende due tweeter in PEN con trombe derivate dai sistemi JBL Professional, due driver per le frequenze medie da 5 pollici e due woofer da 10 pollici, affiancati da doppi condotti bass reflex.

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JBL PartyBox Ultimate 2 (1)

Carsten Olesen, President Consumer Audio di HARMAN, descrive così il posizionamento del prodotto:

“In qualità di leader mondiale nel mercato dei party speaker, JBL continua a innovare e a definire gli standard della categoria. Forte dell’esperienza maturata nel mondo dell’audio professionale e portatile, JBL PartyBox Ultimate 2 rappresenta il modello di punta della gamma PartyBox e racchiude il meglio delle tecnologie e dell’innovazione JBL”

Il sistema luminoso PartyBox Lightshow introduce effetti a onde concentriche, illuminazione su più livelli e proiezioni sul pavimento, sincronizzati con la musica. Anche l’interfaccia cambia: nella manopola del volume è inserito un display touchscreen dal quale gestire la riproduzione, le luci e le impostazioni principali. Per la prima volta nella gamma, lo schermo mostra anche il brano in ascolto e l’effetto luminoso selezionato.

Per il karaoke è disponibile EasySing AI Vocal Removal, una funzione integrata per rimuovere la voce dalle canzoni e ricavarne una base musicale. Sono presenti anche giochi utilizzabili durante le feste. Sul fronte dei collegamenti, lo speaker dispone di ingresso ottico per configurazioni karaoke con televisore, ingresso XLR per apparecchiature professionali da DJ e riproduzione audio lossless tramite USB-C.

La dotazione wireless comprende Wi-Fi 6, Bluetooth LE Audio e Auracast; sono supportati anche AirPlay, Chromecast e Spotify Connect. Il trasporto si affida a ruote più grandi rispetto al modello precedente e a una maniglia ergonomica rinforzata. La certificazione IPX4 riguarda la resistenza agli schizzi, mentre per la costruzione JBL indica l’impiego di materiali riciclati.

Pulse 6: illuminazione e ascolto portatile

Pulse 6 concentra invece le novità sull’abbinamento tra audio e luce in uno speaker portatile. Alla struttura con illuminazione personalizzabile a 360° si aggiunge una maniglia metallica illuminata, dotata di propri effetti. Le opzioni comprendono 16 temi: dieci modalità Ambient e sei modalità Party, con effetti sincronizzati alla musica.

Il rapporto tra illuminazione e prodotti audio è al centro della dichiarazione di Carsten Olesen, President Consumer Audio di HARMAN:

“Le luci integrate negli speaker portatili stanno avendo un ruolo sempre più importante, ma per JBL non sono certo una novità: il lightshow personalizzabile a 360° è da sempre un elemento distintivo della famiglia Pulse, fin dal suo debutto nel 2013”

Olesen aggiunge:

“Oggi il nostro obiettivo è offrire un’esperienza sempre più coinvolgente, in cui suono e luce si integrano perfettamente in tutta la gamma JBL: dall’Edge Lighting di speaker come JBL Xtreme 5 ai coinvolgenti lightshow della famiglia PartyBox, fino al nuovo JBL Pulse 6.”

Attraverso l’app JBL One si possono scegliere i temi luminosi, regolare l’equalizzazione e abbinare suoni rilassanti. La funzione Sunset Mode riduce gradualmente l’illuminazione con un timer personalizzabile. Bedside Lamp, invece, si attiva con un doppio tocco sullo speaker e produce una luce calda, utilizzabile come illuminazione soffusa.

Connessioni, autonomia e disponibilità

Pulse 6 supporta Bluetooth 6.0, audio lossless tramite USB-C e configurazioni karaoke con JBL EasySing Mic Mini. Auracast consente di collegare più speaker JBL compatibili; è prevista anche la funzione Stereo Pair. Musica ed effetti luminosi possono essere sincronizzati con altri Pulse 6, con modelli compatibili della famiglia PartyBox e con JBL PartyLight Stick.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 12 ore. Il dispositivo ha certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e utilizza materiali riciclati: in particolare, la maniglia è composta per il 93% da metallo riciclato.

Con l’arrivo di ottobre 2026 su JBLStore.it e nei negozi di elettronica, i due modelli coprono impieghi differenti: PartyBox Ultimate 2 punta su potenza, ingressi e controlli per le feste; Pulse 6 privilegia trasportabilità, autonomia e gestione dell’illuminazione. La connessione tra dispositivi compatibili permette, in entrambi i casi, di estendere la configurazione oltre il singolo speaker.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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