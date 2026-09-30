30 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Amazon lancia in Italia Fire TV Stick 4K con nuovo telecomando

La notizia in sintesi Amazon rende disponibili in Italia Fire TV Stick 4K e il nuovo Telecomando Fire TV.

Fire TV Stick 4K costa 35,99 euro fino al 12 ottobre.

Il telecomando è in preordine separatamente a 15,99 euro.

Il Telecomando Fire TV Plus arriverà all’inizio del 2027.

Amazon ha reso disponibili in Italia la nuova Fire TV Stick 4K e il Telecomando Fire TV ridisegnato. I due prodotti sono in vendita dal 30 settembre su Amazon.it e fanno parte dell’aggiornamento della linea di dispositivi Fire TV per lo streaming televisivo.

La Fire TV Stick 4K viene proposta al prezzo di lancio di 35,99 euro, anziché 74,99 euro, fino al 12 ottobre. Il dispositivo è fornito con il nuovo telecomando e supporta la risoluzione 4K. Amazon indica inoltre la presenza del sistema operativo Vega, di Alexa+ e della nuova interfaccia Fire TV già durante la configurazione iniziale.

La nuova chiavetta per lo streaming

La Fire TV Stick 4K adotta un formato più sottile rispetto al precedente design e può essere alimentata attraverso una porta USB del televisore, usando il cavo incluso. La funzione può ridurre il numero di cavi necessari vicino allo schermo, purché il televisore disponga di una porta USB utilizzabile per l’alimentazione.

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Con questo lancio, Amazon organizza la propria offerta di lettori Fire TV in tre fasce. Fire TV Stick HD resta il modello destinato allo streaming quotidiano; Fire TV Stick 4K si colloca al centro della gamma con supporto alla risoluzione 4K; Fire TV Stick 4K Max rimane l’opzione con maggiore capacità di archiviazione e con funzioni come Dolby Vision, Dolby Atmos e Alexa+ Home Theater.

Resta inoltre in catalogo Fire TV Cube, dotato di controllo vocale Alexa+ senza necessità di usare il telecomando. Amazon comunica che gli altri modelli Fire TV già in commercio continueranno a essere disponibili fino a esaurimento delle scorte.

Telecomando ridisegnato e tasto personalizzabile

Il nuovo Telecomando Fire TV può essere acquistato anche separatamente in preordine al prezzo di 15,99 euro. Il dispositivo introduce controlli progettati per essere riconoscibili al tatto: il tasto Home ha una superficie metallica, mentre un nuovo pulsante a forma di stella può essere configurato dall’utente.

Il pulsante personalizzabile può aprire un’app scelta dall’utente oppure attivare e disattivare impostazioni quali i sottotitoli e lo Schermo adattivo. Il telecomando è compatibile, secondo quanto comunicato dall’azienda, con tutti gli Amazon Ember TV e con i lettori Fire TV lanciati dal 2019.

Tra le funzioni incluse c’è “Trova il mio telecomando”. L’utente può richiamarla con il comando vocale “Alexa, trova il mio telecomando”, dall’app Alexa o dal pulsante dedicato nell’app mobile Fire TV. Una volta attivata, la funzione fa emettere un suono al telecomando per facilitarne il ritrovamento.

Alexa+ e i prossimi prodotti

L’acquisto della Fire TV Stick 4K include l’accesso anticipato ad Alexa+. Al termine di questa fase, Amazon prevede che Alexa+ sia inclusa nell’abbonamento Prime. L’azienda ha raccolto ulteriori dettagli sulle novità relative a Fire TV, Alexa+ e all’app mobile in una pagina dedicata agli aggiornamenti dell’esperienza Fire TV.

All’inizio del 2027 è invece previsto l’arrivo del Telecomando Fire TV Plus, che sostituirà il telecomando vocale Alexa Pro. Il nuovo modello avrà una scocca in alluminio e pulsanti retroilluminati.

Amazon, che vende in Italia attraverso Amazon.it, rimanda al proprio sito informativo italiano per le informazioni sull’azienda e sulle sue attività.

https://www.instagram.com/amazon.it/

https://www.facebook.com/amazon.it

https://x.com/AmazonNewsItaly/