16 Settembre 2026/Home/INTERNET/Secsolutionforum torna a BolognaFiere con oltre 100 eventi sulla sicurezza
La notizia in sintesi
- Secsolutionforum 2026 si terrà il 7 e 8 ottobre a BolognaFiere.
- Il programma prevede oltre 100 eventi in nove sale contemporaneamente attive.
- Al centro cybersecurity, infrastrutture critiche, sanità, antincendio e sicurezza urbana.
- L’accesso è gratuito previa registrazione e rilascio del pass.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Secsolutionforum 2026 si svolgerà il 7 e l’8 ottobre a BolognaFiere, all’interno di Urban Tech 2026 – The Urban Technology Show. L’evento, dedicato alla sicurezza fisica e digitale, torna in presenza dopo sei edizioni online e riunirà professionisti, istituzioni, imprese e associazioni attive nei settori della cybersecurity, della protezione delle infrastrutture e della gestione dei rischi.
Il forum prevede oltre 100 appuntamenti distribuiti in nove sale attive contemporaneamente, con più di 100 relatori e un’area espositiva di 4.000 metri quadrati. Secondo gli organizzatori, saranno presenti oltre 60 sponsor e più di 38 associazioni partner. Il programma completo e le modalità di registrazione sono disponibili sul sito ufficiale di Secsolutionforum.
Il confronto su sicurezza fisica e digitale
L’apertura dei lavori, mercoledì 7 ottobre, sarà affidata al keynote “La sicurezza in un mondo senza certezze: la sfida del cambiamento”, con Manuel Di Casoli, Global Strategic Advisor e TEDx Speaker. Sono previsti anche interventi di Massimo Bugani, Capostaff della Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
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Tra gli appuntamenti principali figura la tavola rotonda “Confini digitali, impatti fisici. La resilienza integrata come leva strategica per imprese, territori e persone, tra complessità e incertezze”, moderata dalla giornalista Ilaria Garaffoni. Il dibattito coinvolgerà Andrea Monteleone, presidente di ANIE SICUREZZA, Alessandro Manfredini, presidente di AIPSA – Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale, e Andrea Venanzoni, vicepresidente di Assocyber.
Il confronto sarà dedicato alla relazione tra protezione dei sistemi digitali, continuità operativa, tutela dei dati e sicurezza degli asset. Un secondo tavolo, “Security Integrata nella Smart Land: dall’edificio intelligente alla città sicura”, affronterà invece le applicazioni della sicurezza nelle città, dagli smart building alle infrastrutture urbane, con riferimenti a IoT, intelligenza artificiale, privacy e gestione dei dati.
«La sicurezza non riguarda più soltanto le aziende, la Pubblica Amministrazione o gli operatori specializzati: entra nella nostra vita quotidiana e tocca tutti noi, ogni volta che utilizziamo un servizio sanitario, ci muoviamo in una città, saliamo su un mezzo di trasporto o affidiamo i nostri dati a un sistema digitale», dichiara Andrea Sandrolini, CEO di Ethos Media Group.
Norme, tecnologie e servizi essenziali
Il calendario comprende approfondimenti sulla direttiva NIS2 e sulle conseguenze per organizzazioni e filiere, sulla videosorveglianza alla luce di GDPR e AI Act, sulla revisione della norma CEI 79-3 e sui sistemi di rivelazione incendio progettati secondo la UNI 9795:2021. Previsti inoltre contenuti sull’integrazione tra IRAI ed EVAC.
Altri incontri saranno dedicati all’uso dei droni nella sicurezza operativa, alla videoanalisi basata sull’intelligenza artificiale, al cloud, ai sistemi di controllo accessi e alla protezione perimetrale. Il programma affronterà anche la sicurezza dei trasporti, la protezione delle strutture sanitarie e la continuità dei servizi essenziali, compresa la collaborazione tra soggetti pubblici e privati.
Fra i relatori annunciati figurano Nunzia Ciardi, vice direttore generale ACN; Gian Guido Nobili, responsabile dell’Area Politiche per la Sicurezza urbana e integrata, Cultura della Legalità e Polizia locale della Regione Emilia-Romagna; Alberto Nuzzo, dirigente Protezione Civile e responsabile delle infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni del Comune di Bologna; Giulio Iucci, vicepresidente di ANIE Federazione e past president di ANIE Sicurezza; Maria Rita Livelli, Business Continuity & Risk Management Consultant; e Alberto Pagani, docente universitario e advisor di sicurezza.
«secsolutionforum vuole offrire un palcoscenico qualificato a tutti gli attori chiamati a confrontarsi con queste sfide, favorendo una visione integrata della sicurezza e valorizzando il dialogo tra imprese, istituzioni, professionisti e cittadini».
La seconda dichiarazione è attribuita nel comunicato ad Andrea Sandrolini, CEO di Ethos Media Group.
Accesso gratuito e crediti formativi
L’iniziativa è rivolta, tra gli altri, a security manager, CISO, installatori, system integrator, vendor, progettisti, rappresentanti della Pubblica amministrazione, forze dell’ordine e professionisti che operano nella protezione di persone, dati e infrastrutture.
Sono previsti 25 momenti formativi con crediti riconosciuti secondo le modalità stabilite dai diversi enti e ordini professionali. I partecipanti agli incontri formativi riceveranno attestati di partecipazione e potranno seguire anche workshop, keynote, tavole rotonde e incontri di networking.
La partecipazione è gratuita, ma richiede la registrazione e l’ottenimento di un pass di accesso. Il forum prevede inoltre una pagina dedicata agli Award. Per giornalisti e creator è disponibile la pagina per gli accrediti stampa e media.
FAQ
Quando si svolge Secsolutionforum 2026?
L’evento è in programma il 7 e l’8 ottobre 2026 presso BolognaFiere, all’interno di Urban Tech 2026 – The Urban Technology Show.
Dove si tiene il forum sulla sicurezza?
BolognaFiere ospiterà Secsolutionforum 2026 nelle giornate del 7 e 8 ottobre, all’interno della manifestazione Urban Tech 2026.
Quanto costa partecipare a Secsolutionforum?
L’accesso è gratuito previa registrazione sul sito ufficiale e ottenimento del pass necessario per entrare all’evento.
Quali temi affronta il programma?
Cybersecurity, NIS2, videosorveglianza, infrastrutture critiche, sicurezza urbana, sanità, antincendio, droni, cloud, controllo accessi e continuità operativa sono tra i temi annunciati.
Da quale fonte provengono queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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