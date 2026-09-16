16 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Secsolutionforum torna a BolognaFiere con oltre 100 eventi sulla sicurezza

La notizia in sintesi Secsolutionforum 2026 si terrà il 7 e 8 ottobre a BolognaFiere.

Il programma prevede oltre 100 eventi in nove sale contemporaneamente attive.

Al centro cybersecurity, infrastrutture critiche, sanità, antincendio e sicurezza urbana.

L’accesso è gratuito previa registrazione e rilascio del pass.

Secsolutionforum 2026 si svolgerà il 7 e l’8 ottobre a BolognaFiere, all’interno di Urban Tech 2026 – The Urban Technology Show. L’evento, dedicato alla sicurezza fisica e digitale, torna in presenza dopo sei edizioni online e riunirà professionisti, istituzioni, imprese e associazioni attive nei settori della cybersecurity, della protezione delle infrastrutture e della gestione dei rischi.

Il forum prevede oltre 100 appuntamenti distribuiti in nove sale attive contemporaneamente, con più di 100 relatori e un’area espositiva di 4.000 metri quadrati. Secondo gli organizzatori, saranno presenti oltre 60 sponsor e più di 38 associazioni partner. Il programma completo e le modalità di registrazione sono disponibili sul sito ufficiale di Secsolutionforum.

Il confronto su sicurezza fisica e digitale

L’apertura dei lavori, mercoledì 7 ottobre, sarà affidata al keynote “La sicurezza in un mondo senza certezze: la sfida del cambiamento”, con Manuel Di Casoli, Global Strategic Advisor e TEDx Speaker. Sono previsti anche interventi di Massimo Bugani, Capostaff della Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Tra gli appuntamenti principali figura la tavola rotonda “Confini digitali, impatti fisici. La resilienza integrata come leva strategica per imprese, territori e persone, tra complessità e incertezze”, moderata dalla giornalista Ilaria Garaffoni. Il dibattito coinvolgerà Andrea Monteleone, presidente di ANIE SICUREZZA, Alessandro Manfredini, presidente di AIPSA – Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale, e Andrea Venanzoni, vicepresidente di Assocyber.

Il confronto sarà dedicato alla relazione tra protezione dei sistemi digitali, continuità operativa, tutela dei dati e sicurezza degli asset. Un secondo tavolo, “Security Integrata nella Smart Land: dall’edificio intelligente alla città sicura”, affronterà invece le applicazioni della sicurezza nelle città, dagli smart building alle infrastrutture urbane, con riferimenti a IoT, intelligenza artificiale, privacy e gestione dei dati.

«La sicurezza non riguarda più soltanto le aziende, la Pubblica Amministrazione o gli operatori specializzati: entra nella nostra vita quotidiana e tocca tutti noi, ogni volta che utilizziamo un servizio sanitario, ci muoviamo in una città, saliamo su un mezzo di trasporto o affidiamo i nostri dati a un sistema digitale», dichiara Andrea Sandrolini, CEO di Ethos Media Group.

Norme, tecnologie e servizi essenziali

Il calendario comprende approfondimenti sulla direttiva NIS2 e sulle conseguenze per organizzazioni e filiere, sulla videosorveglianza alla luce di GDPR e AI Act, sulla revisione della norma CEI 79-3 e sui sistemi di rivelazione incendio progettati secondo la UNI 9795:2021. Previsti inoltre contenuti sull’integrazione tra IRAI ed EVAC.

Altri incontri saranno dedicati all’uso dei droni nella sicurezza operativa, alla videoanalisi basata sull’intelligenza artificiale, al cloud, ai sistemi di controllo accessi e alla protezione perimetrale. Il programma affronterà anche la sicurezza dei trasporti, la protezione delle strutture sanitarie e la continuità dei servizi essenziali, compresa la collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Fra i relatori annunciati figurano Nunzia Ciardi, vice direttore generale ACN; Gian Guido Nobili, responsabile dell’Area Politiche per la Sicurezza urbana e integrata, Cultura della Legalità e Polizia locale della Regione Emilia-Romagna; Alberto Nuzzo, dirigente Protezione Civile e responsabile delle infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni del Comune di Bologna; Giulio Iucci, vicepresidente di ANIE Federazione e past president di ANIE Sicurezza; Maria Rita Livelli, Business Continuity & Risk Management Consultant; e Alberto Pagani, docente universitario e advisor di sicurezza.

«secsolutionforum vuole offrire un palcoscenico qualificato a tutti gli attori chiamati a confrontarsi con queste sfide, favorendo una visione integrata della sicurezza e valorizzando il dialogo tra imprese, istituzioni, professionisti e cittadini».

La seconda dichiarazione è attribuita nel comunicato ad Andrea Sandrolini, CEO di Ethos Media Group.

Accesso gratuito e crediti formativi

L’iniziativa è rivolta, tra gli altri, a security manager, CISO, installatori, system integrator, vendor, progettisti, rappresentanti della Pubblica amministrazione, forze dell’ordine e professionisti che operano nella protezione di persone, dati e infrastrutture.

Sono previsti 25 momenti formativi con crediti riconosciuti secondo le modalità stabilite dai diversi enti e ordini professionali. I partecipanti agli incontri formativi riceveranno attestati di partecipazione e potranno seguire anche workshop, keynote, tavole rotonde e incontri di networking.

La partecipazione è gratuita, ma richiede la registrazione e l’ottenimento di un pass di accesso. Il forum prevede inoltre una pagina dedicata agli Award. Per giornalisti e creator è disponibile la pagina per gli accrediti stampa e media.

FAQ

Quando si svolge Secsolutionforum 2026?

L’evento è in programma il 7 e l’8 ottobre 2026 presso BolognaFiere, all’interno di Urban Tech 2026 – The Urban Technology Show.

Dove si tiene il forum sulla sicurezza?

BolognaFiere ospiterà Secsolutionforum 2026 nelle giornate del 7 e 8 ottobre, all’interno della manifestazione Urban Tech 2026.

Quanto costa partecipare a Secsolutionforum?

L’accesso è gratuito previa registrazione sul sito ufficiale e ottenimento del pass necessario per entrare all’evento.

Quali temi affronta il programma?

Cybersecurity, NIS2, videosorveglianza, infrastrutture critiche, sicurezza urbana, sanità, antincendio, droni, cloud, controllo accessi e continuità operativa sono tra i temi annunciati.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.