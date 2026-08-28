28 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Samsung presenta i monitor Odyssey 2027: il G6 arriva a 1.100 Hz

La notizia in sintesi Samsung presenta a Gamescom 2026 quattro monitor Odyssey destinati al 2027.

presenta a quattro monitor Odyssey destinati al 2027. Odyssey G6 raggiunge 1.100 Hz in HD e 600 Hz in QHD.

OLED G9, G8 e G7 puntano su QD-OLED, modalità multiple e formati diversi.

Accordo con Activision Blizzard per HDR10+ GAMING in 20 titoli AAA.

Samsung porta Odyssey a 1.100 Hz

Samsung ha presentato a Gamescom 2026 la nuova famiglia di monitor gaming Odyssey destinata al 2027, guidata dall’Odyssey G6 da 27 pollici, indicato dall’azienda come il primo display da gioco al mondo capace di arrivare a 1.100 Hz. L’annuncio è avvenuto durante la fiera di Colonia, iniziata il 26 agosto, e comprende quattro modelli concepiti per esigenze differenti: competizione ad altissimo frame rate, gioco ultrawide, configurazioni ibride e titoli immersivi.

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Il punto centrale della strategia è la possibilità di scegliere tra definizione e frequenza di aggiornamento, con modalità che riducono la risoluzione per incrementare gli Hz. Per Samsung, questa gamma serve anche a estendere l’ecosistema HDR10+ GAMING attraverso la collaborazione con Activision Blizzard, partita dallo sviluppo di Call of Duty: Modern Warfare 4.

La proposta combina pannelli IPS LCD e QD-OLED, formati da 27 a 49 pollici e frequenze da 165 a 1.100 Hz. I dati diffusi delineano una linea orientata sia agli eSport, dove conta la rapidità dell’immagine, sia ai giochi narrativi e open world, per i quali assumono maggiore peso superficie, curvatura e risoluzione 4K.

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Quattro modelli e modalità a risoluzione variabile

L’Odyssey G6 G60H è un IPS LCD da 27 pollici: in modalità HD raggiunge 1.100 Hz, mentre in QHD arriva a 600 Hz. Il primato dichiarato riguarda quindi la frequenza massima ottenuta con una risoluzione inferiore, un elemento essenziale per valutare il prodotto rispetto ai monitor OLED ad alta definizione.

L’Odyssey OLED G9 G95SJ adotta invece un pannello QD-OLED curvo di quinta generazione da 49 pollici, con risoluzione Dual QHD di 5.120 x 1.440 pixel e refresh rate di 360 Hz. Attivando la modalità Dual HD, pari a 2.560 x 720 pixel, può salire a 720 Hz; il tempo di risposta dichiarato è di 0,03 ms GtG.

Secondo Samsung, la struttura Penta Tandem a cinque strati del G9 è 1,3 volte più efficiente della generazione precedente e può raddoppiarne la durata. Il layout RGB Stripe mira a rendere più nitidi testi e contorni, mentre la luminosità di picco dichiarata raggiunge 1.300 nit su finestra del 3% in 4K.

L’Odyssey OLED G8 G80SJ concentra caratteristiche analoghe in un formato UHD da 32 pollici. Il suo QD-OLED funziona a 3.840 x 2.160 pixel e 360 Hz, a QHD e 520 Hz oppure in Full HD e 680 Hz, offrendo tre profili che rendono esplicito il compromesso tra dettaglio visivo e velocità.

Il G8 integra la pellicola Samsung Glare Free, dichiarata del 54% meno lucida dei tradizionali film antiriflesso, certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 600, AMD FreeSync Premium Pro e compatibilità NVIDIA G-SYNC. Le connessioni includono DisplayPort 2.1 UHBR20, due HDMI, USB-C con Power Delivery fino a 98 W, due porte USB downstream e KVM per condividere periferiche tra più sistemi.

Completa la linea l’Odyssey OLED G7 G75SJ, definito da Samsung come il primo monitor gaming OLED curvo 16:9 da 42 pollici. Il pannello 4K da 165 Hz, con risposta di 0,03 ms GtG e curvatura 1000R, offre una superficie del 72% superiore a quella di un modello da 32 pollici e punta soprattutto a giochi di ruolo e open world.

La differenziazione della gamma evita di sovrapporre prodotti con destinazioni identiche: il G6 privilegia il refresh estremo, G9 e G8 offrono impostazioni variabili, mentre G7 punta sull’ampiezza del campo visivo. Le specifiche mostrano che il valore degli Hz più elevati dipende dalla modalità selezionata e dalla capacità del sistema di generare frame coerenti.

HDR10+ GAMING estende il progetto oltre i monitor

L’altra componente dell’annuncio riguarda HDR10+ GAMING, standard HDR royalty-free supportato da Samsung e da altri soggetti del settore. La collaborazione ampliata con Activision Blizzard è stata applicata allo sviluppo di Call of Duty: Modern Warfare 4, con l’obiettivo di avvicinare colori e contrasto alle intenzioni degli sviluppatori sui display compatibili.

L’azienda prevede di portare HDR10+ GAMING in oltre 20 titoli AAA entro la prima metà del 2027. In parallelo prosegue l’espansione di Odyssey 3D, mostrata a Gamescom attraverso Cyberpunk 2077 e Cronos: The New Dawn, usati per dimostrare profondità e prospettiva spaziale negli ambienti tridimensionali.

La conseguenza più concreta non riguarda solo il singolo pannello, ma l’integrazione tra hardware, standard video e sviluppo software. La disponibilità commerciale, i prezzi e le date di arrivo dei quattro monitor non sono stati indicati nelle informazioni diffuse.

FAQ

Qual è il monitor Samsung più veloce?

L’Odyssey G6 da 27 pollici arriva a 1.100 Hz in risoluzione HD; in modalità QHD raggiunge 600 Hz.

Che risoluzione offre Odyssey OLED G9?

La modalità principale offre 5.120 x 1.440 pixel a 360 Hz. La modalità Dual HD scende a 2.560 x 720 pixel e sale a 720 Hz.

Quali modalità ha Odyssey OLED G8?

Il G8 supporta UHD a 360 Hz, QHD a 520 Hz e Full HD a 680 Hz, usando un pannello QD-OLED da 32 pollici.

Quali giochi supportano le dimostrazioni Samsung?

Call of Duty: Modern Warfare 4 avvia il lavoro su HDR10+ GAMING; Cyberpunk 2077 e Cronos: The New Dawn mostrano Odyssey 3D.

Come è stata verificata questa analisi?

L’analisi della Redazione incrocia GSMArena e Hardware Upgrade; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.