28 Agosto 2026

/ Home/FINTECH/Bce, dalle minute di luglio apertura a un nuovo rialzo dei tassi

La notizia in sintesi Le minute della Bce confermano una linea prudente ma ancora restrittiva.

confermano una linea prudente ma ancora restrittiva. Alcuni membri avrebbero preferito aumentare i tassi nella riunione di luglio.

L’inflazione dell’area euro resta attorno al 3%, sopra il target del 2%.

Energia e conflitto in Medio Oriente mantengono elevati i rischi sui prezzi.

La Bce mantiene i tassi ma prepara nuove strette

La Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi di riferimento nella riunione del 22 e 23 luglio 2026, ma le minute pubblicate dall’istituto di Francoforte mostrano che un nuovo rialzo resta possibile. La scelta, sostenuta all’unanimità dal Consiglio direttivo, arriva mentre l’inflazione nell’area euro si aggira attorno al 3%, ancora distante dall’obiettivo del 2% fissato dalla Bce nel medio periodo.

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Il confronto interno ha riguardato la necessità di mantenere una politica monetaria moderatamente restrittiva, considerata da alcuni membri utile per riportare stabilmente i prezzi verso il target. Altri esponenti avrebbero preferito intervenire subito sul costo del denaro, ritenendo bassa la probabilità che un ulteriore aumento non fosse giustificato.

La decisione finale di non procedere con una stretta immediata riflette però l’elevata incertezza sulla persistenza dell’inflazione e la scelta di restare dipendenti dai dati. La valutazione futura dipenderà quindi dagli indicatori su prezzi, crescita economica e condizioni dell’economia reale.

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Il nodo centrale è l’impatto dello shock energetico successivo alla guerra in Medio Oriente. Secondo le minute, il rialzo delle materie prime energetiche potrebbe mantenere l’inflazione ben sopra il 2% almeno nella prima metà del 2027.

Inflazione, energia e divisioni nel Consiglio direttivo

Il verbale della riunione chiarisce che la pausa sui tassi non equivale a un cambio di orientamento. La Bce ritiene plausibile un ulteriore intervento restrittivo se le prospettive sull’andamento dei prezzi non dovessero migliorare in modo deciso. La prudenza adottata a luglio è dunque una scelta condizionata dall’incertezza, non un segnale di allentamento monetario.

La crescita economica più solida delle attese rappresenta uno dei fattori che alimentano le pressioni al rialzo sui prezzi. A questo si aggiunge il conflitto in Medio Oriente, indicato tra gli elementi capaci di prolungare gli effetti dell’aumento di petrolio, gas e altre materie prime energetiche su beni, alimentari e servizi.

Il meccanismo è diretto: energia più cara aumenta i costi di produzione e trasporto, che possono riflettersi sui prezzi finali pagati da famiglie e imprese. Quando tali rincari si diffondono lungo le filiere, il rischio per la banca centrale è che l’inflazione resti elevata più a lungo delle previsioni iniziali.

Isabel Schnabel, tra i membri più rigorosi del Consiglio direttivo, ha sostenuto che i tassi debbano salire ulteriormente proprio per i rischi inflazionistici legati al conflitto e alla robustezza dell’economia. La sua posizione è coerente con l’idea che il livello dei tassi debba continuare a frenare domanda e credito finché il ritorno al 2% non apparirà più sicuro.

Una lettura differente è stata espressa da Piero Cipollone, più favorevole a una linea accomodante. Cipollone ha avvertito che un irrigidimento eccessivo potrebbe danneggiare l’economia, segnalando il difficile equilibrio tra contrasto all’inflazione e tutela della crescita.

Le minute non delineano un percorso automatico per le prossime riunioni. Indicano invece un Consiglio diviso sulle tempistiche, ma unito nella valutazione che l’inflazione al 3% resti troppo alta rispetto al mandato della Bce.

Per i mercati, il dato rilevante non è soltanto la possibilità di un aumento, ma la conferma che la banca centrale non considera ancora conclusa la fase restrittiva. La comunicazione lascia aperte entrambe le opzioni: tassi fermi se i dati miglioreranno, nuovi rialzi se le pressioni sui prezzi resteranno persistenti.

Effetti possibili su credito, mutui e risparmio

Un contesto di tassi elevati può prolungare il costo dei finanziamenti per famiglie e imprese. Mutui, prestiti e linee di credito tendono infatti a diventare più onerosi quando la politica monetaria resta restrittiva, con effetti su consumi e investimenti.

Lo stesso meccanismo è utilizzato dalla Bce per raffreddare la domanda e contenere la crescita dei prezzi. La conseguenza è un compromesso delicato: ridurre l’inflazione senza comprimere eccessivamente l’attività economica.

Per i risparmiatori, rendimenti e condizioni degli strumenti più legati ai tassi di mercato possono restare influenzati dalla linea della banca centrale. Le prossime decisioni dipenderanno soprattutto dalla tenuta dell’inflazione e dalla trasmissione dello shock energetico nell’economia europea.

Le minute rafforzano quindi l’attenzione su due variabili: l’evoluzione dei prezzi dell’energia e la capacità dell’inflazione di avvicinarsi al 2%. Finché questi segnali non offriranno un miglioramento netto, la Bce non esclude una nuova stretta.

FAQ

Che cosa sono le minute della Bce?

Raccontano in modo dettagliato il dibattito interno di ogni riunione di politica monetaria e aiutano a comprendere l’orientamento dell’istituto.

Perché l’inflazione al 3% preoccupa la Bce?

Il 3% resta sopra l’obiettivo del 2% nel medio periodo e può richiedere condizioni monetarie ancora restrittive.

Quando potrebbe arrivare un nuovo rialzo?

Le minute non indicano una data: un aumento dipenderà dai nuovi dati su inflazione, crescita e persistenza delle pressioni sui prezzi.

Qual è il rischio legato ai prezzi energetici?

Petrolio e gas più cari incidono su produzione e trasporti, trasferendo rincari a beni, alimentari e servizi fino alla prima metà del 2027.

Come è stata verificata questa analisi?

Il contenuto nasce dall’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su La Stampa, Soldionline e Canzoni Tv, milanofinanza.it; ogni articolo riceve supervisione umana prima della pubblicazione.