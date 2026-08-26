ROG lancia monitor OLED Ace fino a 720Hz per l’eSport

26 Agosto 2026

26 Agosto 2026/Home/INTERNET/ROG lancia monitor OLED Ace fino a 720Hz per l’eSport

La notizia in sintesi

  • ROG ha annunciato tre monitor OLED Ace da 24,5 pollici per l’eSport.
  • Il PG259QWS Ace raggiunge 720Hz e sarà monitor ufficiale del PGL CS2 Major 2026.
  • Due monitor da 27 pollici introducono modalità multiple fino a 920Hz.
  • ASUS presenta GPU T1, un’edizione Onimusha e la scheda esterna XG Core.

Riassunto generato con AI

Offerta Amazon

ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Scheda Madre AMD ATX, Slot DDR5, Nera

Progettato per il futuro dell’elaborazione AI, con la potenza e la connettività necessarie per le applicazioni AI più esigenti · Controllo intelligente: overclocking AI ASUS, AI Cooling II, AI Networking II e AEMP per semplificare la configurazione e migliorare le prestazioni · Socket AMD AM5: pronto per processori desktop AMD Ryzen serie 9000, 8000 e 7000

SCONTO -11%429,99 €Prime
Prezzo consigliato: 484,81 €
RISPARMI 54,82 €

Acquista su Amazon

✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon
Offerta Amazon

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP Monitor Gaming con Pannello WOLED da 32” pollici (31,5) 4K 240Hz / FHD 480Hz, Tempo di Risposta 0,03ms, G-SYNC, OLED Care, USB Type-C, VESA DisplayHDR 400 True Black, Nero

Monitor Gaming WOLED da 32” pollici 4K (3840 x 2160) con doppia modalità versatile (4K @ 240 Hz o FHD @ 480 Hz) · La tecnologia OLED Anti-flicker di ROG aiuta a ridurre lo sfarfallio durante le fluttuazioni di frequenza di aggiornamento · Dissipatore personalizzato ad alta efficienza, design avanzato del flusso d’aria e funzioni ASUS OLED Care per ridurre il rischio di burn-in

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram
SCONTO -10%799,00 €Prime
Prezzo consigliato: 892,30 €
RISPARMI 93,30 €

Acquista su Amazon

✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

ASUS Republic of Gamers ha presentato alla Gamescom 2026 di Colonia una serie di prodotti destinati al gaming competitivo e alle prestazioni grafiche: tre monitor OLED della linea Ace, due display con modalità di risoluzione selezionabili, schede video dedicate al team T1 e una Radeon RX 9070 XT in edizione speciale legata a Onimusha: Way of the Sword. Tra le novità figura anche XG Core, una GPU esterna con collegamento USB-C.

Il principale annuncio sul fronte dei monitor riguarda la famiglia Ace, composta dai modelli ROG Swift OLED PG259QWS Ace, ROG Strix OLED XG259QDPG Ace e ROG Strix OLED XG259QDNS Ace. Tutti hanno diagonale da 24,5 pollici e sono stati sviluppati, secondo ASUS, con il contributo di giocatori professionisti.

monitor trimode

Monitor Ace per le competizioni

I tre display Ace condividono alcune funzioni rivolte a chi partecipa a tornei: scale fisiche per verificare inclinazione, rotazione e altezza del supporto, un menu OSD rapido per modificare le impostazioni e tre modalità colore dedicate agli FPS. L’inclinazione va da -5° a +33°, la rotazione è di ±45° e la regolazione in altezza raggiunge 155 millimetri.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

ASUS indica inoltre l’uso della tecnologia GaNFET nell’alimentatore, scelta che dovrebbe contribuire alla gestione del calore e alla protezione del pannello OLED. La serie si affianca al ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, presentato in precedenza al Computex 2026.

Il ROG Swift OLED PG259QWS Ace è il modello con la frequenza di aggiornamento più elevata: 720Hz. Usa un pannello TrueBlack Glossy Tandem WOLED e dichiara un tempo di risposta di 0,02 millisecondi. Integra anche Position Sensor, un sensore che rileva inclinazione, altezza e rotazione del monitor, mostrando i valori direttamente sullo schermo.

t1 5070

Il PG259QWS Ace è stato scelto come monitor ufficiale del torneo PGL CS2 Major 2026. Silviu Stroie, CEO di PGL, ha dichiarato: “Un palcoscenico così storico merita un display all’altezza. Il primo Major OLED sul più veloce OLED mai realizzato è una nuova generazione di Counter-Strike competitivo”.

ASUS prevede la disponibilità nell’ultima parte dell’anno per PG259QWS Ace e XG259QWPG Ace. Per gli altri due prodotti della gamma, il comunicato non specifica una data di commercializzazione né i prezzi.

Il ROG Strix OLED XG259QDPG Ace adotta un pannello RGB QD-OLED da 560Hz. Dispone di BlackShield Film e di un rivestimento antiriflesso a bassa riflessione, che ASUS quantifica in un aumento fino al 40% dei livelli di nero percepiti e in una durata del pannello pari a 2,5 volte. La dotazione comprende una DisplayPort 1.4 con DSC, due HDMI 2.1 e due USB 3.2 Gen 2 Type-A.

t1 5060ti

Il ROG Strix OLED XG259QDNS Ace propone invece una frequenza di aggiornamento di 360Hz. Mantiene la connettività basata su DisplayPort 1.4 con DSC e due HDMI 2.1, ma non include le due porte USB Type-A citate per il modello da 560Hz.

Display da 27 pollici con modalità alternative

Accanto alla linea Ace arrivano ROG Strix XG27UCMG e XG27ACNS, entrambi da 27 pollici e pensati per alternare definizione e velocità. L’XG27UCMG è un monitor 4K, con risoluzione nativa di 3840 x 2160 pixel, che può funzionare a 240Hz in 4K, a 400Hz in QHD tramite overclock o a 488Hz in Full HD tramite overclock.

Il modello 4K copre il 95% dello spazio colore DCI-P3 e supporta VESA DisplayHDR 400. Include uno switch KVM con hotkey per la gestione di due sistemi collegati, oltre a DisplayPort 1.4 con DSC, HDMI 2.1, USB-C con Power Delivery da 15 watt e due USB 3.2 Gen 2 Type-A. Tra le funzioni software indicate figurano AI Visual, Dynamic Shadow Boost e Dynamic Crosshair.

L’XG27ACNS parte invece dalla risoluzione QHD da 2560 x 1440 pixel: può raggiungere 475Hz in QHD con overclock, 620Hz in Full HD e 920Hz in HD. Il pannello Fast IPS dichiara un tempo di risposta GTG minimo di 0,3 millisecondi, copertura DCI-P3 al 95% e certificazione VESA DisplayHDR 400.

onimusha

GPU dedicate a T1 e Onimusha

ASUS ha annunciato anche due schede grafiche nate dalla collaborazione con T1, il team indicato nel comunicato come campione del mondo di League of Legends. Le ASUS T1 GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition e T1 GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition riportano elementi grafici dedicati a giocatori, personaggi e logo della squadra, presenti sul backplate e sulla parte frontale.

La livrea delle due GPU utilizza nero, rosso e bianco e richiama, nelle intenzioni del produttore, una torre difensiva meccanica futuristica. Il comunicato non fornisce dati dettagliati sulle frequenze operative, sulle dimensioni o sulla disponibilità delle due versioni.

Un’altra collaborazione riguarda AMD e CAPCOM: la TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Special Edition è una scheda in edizione limitata ispirata a Onimusha: Way of the Sword. Chassis e piastra posteriore includono riferimenti al Guanto Oni e al mondo dei samurai del videogioco; nella confezione sono previsti anche accessori co-branded e oggetti da collezione a tema.

xgcore

Completa gli annunci ASUS XG Core, una scheda grafica esterna basata su AMD RX 9060 XT LP con 16GB di memoria GDDR6 e 406 TOPS in INT4. Misura 144 × 117 × 39 millimetri, ha un progetto termico da 75 watt e si collega tramite USB-C a 40Gbps. ASUS dichiara compatibilità con PC, notebook, mini PC e dispositivi portatili come ROG Ally, oltre a uscite HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4.

Secondo l’azienda, XG Core è destinata sia al gaming a 1440p sia a carichi locali di intelligenza artificiale, editing video e rendering 3D. Anche per questo prodotto non sono stati comunicati prezzo e data di arrivo sul mercato.

FAQ

Quali monitor OLED Ace ha presentato ASUS?

ASUS ha annunciato ROG Swift OLED PG259QWS Ace, ROG Strix OLED XG259QDPG Ace e ROG Strix OLED XG259QDNS Ace, tutti da 24,5 pollici.

Quanti Hz raggiunge il ROG PG259QWS Ace?

Il ROG Swift OLED PG259QWS Ace raggiunge una frequenza di aggiornamento di 720Hz e dichiara un tempo di risposta di 0,02 millisecondi.

Quali modalità offre il ROG Strix XG27UCMG?

Il monitor offre 4K a 240Hz, QHD a 400Hz in overclock e Full HD a 488Hz in overclock.

Che memoria ha la GPU esterna ASUS XG Core?

ASUS XG Core integra una GPU AMD RX 9060 XT LP con 16GB di VRAM GDDR6 e prestazioni dichiarate di 406 TOPS INT4.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da ASUS Republic of Gamers, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

CucinaI migliori frigoriferi di agosto 2026CucinaLe migliori friggitrici ad aria di agosto 2026Pulizia casaLe migliori asciugatrici di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Xiaomi svela AI Cube, mini PC per modelli locali fino a 120 miliardi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
FINTECH
Durigon: pensione a 64 anni con il calcolo interamente contributivo
di Redazione Assodigitale
#3
PRODOTTI
Sennheiser presenta MOMENTUM True Wireless 5 con batterie sostituibili e Bluetooth 6.0
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Google offre un anno gratis di AI Plus agli studenti italiani
di Redazione Assodigitale
#5
INTERNET
Google Pixel 11 Pro, le recensioni promuovono un’evoluzione senza rivoluzioni
di Redazione Assodigitale
Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium