26 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/ROG lancia monitor OLED Ace fino a 720Hz per l’eSport

La notizia in sintesi ROG ha annunciato tre monitor OLED Ace da 24,5 pollici per l’eSport.

Il PG259QWS Ace raggiunge 720Hz e sarà monitor ufficiale del PGL CS2 Major 2026.

Due monitor da 27 pollici introducono modalità multiple fino a 920Hz.

ASUS presenta GPU T1, un’edizione Onimusha e la scheda esterna XG Core.

ASUS Republic of Gamers ha presentato alla Gamescom 2026 di Colonia una serie di prodotti destinati al gaming competitivo e alle prestazioni grafiche: tre monitor OLED della linea Ace, due display con modalità di risoluzione selezionabili, schede video dedicate al team T1 e una Radeon RX 9070 XT in edizione speciale legata a Onimusha: Way of the Sword. Tra le novità figura anche XG Core, una GPU esterna con collegamento USB-C.

Il principale annuncio sul fronte dei monitor riguarda la famiglia Ace, composta dai modelli ROG Swift OLED PG259QWS Ace, ROG Strix OLED XG259QDPG Ace e ROG Strix OLED XG259QDNS Ace. Tutti hanno diagonale da 24,5 pollici e sono stati sviluppati, secondo ASUS, con il contributo di giocatori professionisti.

Monitor Ace per le competizioni

I tre display Ace condividono alcune funzioni rivolte a chi partecipa a tornei: scale fisiche per verificare inclinazione, rotazione e altezza del supporto, un menu OSD rapido per modificare le impostazioni e tre modalità colore dedicate agli FPS. L’inclinazione va da -5° a +33°, la rotazione è di ±45° e la regolazione in altezza raggiunge 155 millimetri.

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ASUS indica inoltre l’uso della tecnologia GaNFET nell’alimentatore, scelta che dovrebbe contribuire alla gestione del calore e alla protezione del pannello OLED. La serie si affianca al ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, presentato in precedenza al Computex 2026.

Il ROG Swift OLED PG259QWS Ace è il modello con la frequenza di aggiornamento più elevata: 720Hz. Usa un pannello TrueBlack Glossy Tandem WOLED e dichiara un tempo di risposta di 0,02 millisecondi. Integra anche Position Sensor, un sensore che rileva inclinazione, altezza e rotazione del monitor, mostrando i valori direttamente sullo schermo.

Il PG259QWS Ace è stato scelto come monitor ufficiale del torneo PGL CS2 Major 2026. Silviu Stroie, CEO di PGL, ha dichiarato: “Un palcoscenico così storico merita un display all’altezza. Il primo Major OLED sul più veloce OLED mai realizzato è una nuova generazione di Counter-Strike competitivo”.

ASUS prevede la disponibilità nell’ultima parte dell’anno per PG259QWS Ace e XG259QWPG Ace. Per gli altri due prodotti della gamma, il comunicato non specifica una data di commercializzazione né i prezzi.

Il ROG Strix OLED XG259QDPG Ace adotta un pannello RGB QD-OLED da 560Hz. Dispone di BlackShield Film e di un rivestimento antiriflesso a bassa riflessione, che ASUS quantifica in un aumento fino al 40% dei livelli di nero percepiti e in una durata del pannello pari a 2,5 volte. La dotazione comprende una DisplayPort 1.4 con DSC, due HDMI 2.1 e due USB 3.2 Gen 2 Type-A.

Il ROG Strix OLED XG259QDNS Ace propone invece una frequenza di aggiornamento di 360Hz. Mantiene la connettività basata su DisplayPort 1.4 con DSC e due HDMI 2.1, ma non include le due porte USB Type-A citate per il modello da 560Hz.

Display da 27 pollici con modalità alternative

Accanto alla linea Ace arrivano ROG Strix XG27UCMG e XG27ACNS, entrambi da 27 pollici e pensati per alternare definizione e velocità. L’XG27UCMG è un monitor 4K, con risoluzione nativa di 3840 x 2160 pixel, che può funzionare a 240Hz in 4K, a 400Hz in QHD tramite overclock o a 488Hz in Full HD tramite overclock.

Il modello 4K copre il 95% dello spazio colore DCI-P3 e supporta VESA DisplayHDR 400. Include uno switch KVM con hotkey per la gestione di due sistemi collegati, oltre a DisplayPort 1.4 con DSC, HDMI 2.1, USB-C con Power Delivery da 15 watt e due USB 3.2 Gen 2 Type-A. Tra le funzioni software indicate figurano AI Visual, Dynamic Shadow Boost e Dynamic Crosshair.

L’XG27ACNS parte invece dalla risoluzione QHD da 2560 x 1440 pixel: può raggiungere 475Hz in QHD con overclock, 620Hz in Full HD e 920Hz in HD. Il pannello Fast IPS dichiara un tempo di risposta GTG minimo di 0,3 millisecondi, copertura DCI-P3 al 95% e certificazione VESA DisplayHDR 400.

GPU dedicate a T1 e Onimusha

ASUS ha annunciato anche due schede grafiche nate dalla collaborazione con T1, il team indicato nel comunicato come campione del mondo di League of Legends. Le ASUS T1 GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition e T1 GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition riportano elementi grafici dedicati a giocatori, personaggi e logo della squadra, presenti sul backplate e sulla parte frontale.

La livrea delle due GPU utilizza nero, rosso e bianco e richiama, nelle intenzioni del produttore, una torre difensiva meccanica futuristica. Il comunicato non fornisce dati dettagliati sulle frequenze operative, sulle dimensioni o sulla disponibilità delle due versioni.

Un’altra collaborazione riguarda AMD e CAPCOM: la TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Special Edition è una scheda in edizione limitata ispirata a Onimusha: Way of the Sword. Chassis e piastra posteriore includono riferimenti al Guanto Oni e al mondo dei samurai del videogioco; nella confezione sono previsti anche accessori co-branded e oggetti da collezione a tema.

Completa gli annunci ASUS XG Core, una scheda grafica esterna basata su AMD RX 9060 XT LP con 16GB di memoria GDDR6 e 406 TOPS in INT4. Misura 144 × 117 × 39 millimetri, ha un progetto termico da 75 watt e si collega tramite USB-C a 40Gbps. ASUS dichiara compatibilità con PC, notebook, mini PC e dispositivi portatili come ROG Ally, oltre a uscite HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4.

Secondo l’azienda, XG Core è destinata sia al gaming a 1440p sia a carichi locali di intelligenza artificiale, editing video e rendering 3D. Anche per questo prodotto non sono stati comunicati prezzo e data di arrivo sul mercato.

FAQ

Quali monitor OLED Ace ha presentato ASUS?

ASUS ha annunciato ROG Swift OLED PG259QWS Ace, ROG Strix OLED XG259QDPG Ace e ROG Strix OLED XG259QDNS Ace, tutti da 24,5 pollici.

Quanti Hz raggiunge il ROG PG259QWS Ace?

Il ROG Swift OLED PG259QWS Ace raggiunge una frequenza di aggiornamento di 720Hz e dichiara un tempo di risposta di 0,02 millisecondi.

Quali modalità offre il ROG Strix XG27UCMG?

Il monitor offre 4K a 240Hz, QHD a 400Hz in overclock e Full HD a 488Hz in overclock.

Che memoria ha la GPU esterna ASUS XG Core?

ASUS XG Core integra una GPU AMD RX 9060 XT LP con 16GB di VRAM GDDR6 e prestazioni dichiarate di 406 TOPS INT4.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da ASUS Republic of Gamers, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.