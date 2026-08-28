28 Agosto 2026

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La notizia in sintesi OpenAI introdurrà annunci su ChatGPT Free e Go in India .

introdurrà annunci su Free e Go in . Il lancio partirà con campagne di 50 marchi e agenzie partner.

Un ad manager sarà disponibile con budget giornaliero minimo di 725 rupie.

La pubblicità amplia le fonti di ricavo in vista di una possibile Ipo.

OpenAI porta la pubblicità su ChatGPT in India

OpenAI inizierà a mostrare annunci pubblicitari agli utenti indiani dei piani ChatGPT Free e Go, estendendo alla grande base locale la strategia commerciale già avviata negli Stati Uniti e, successivamente, in Europa. La notizia è stata riportata da TechCrunch in un articolo firmato da Ivan Mehta e pubblicato il 27 agosto 2026.

La scelta riguarda l’India, un mercato centrale per l’azienda guidata nello sviluppo del proprio assistente basato sull’intelligenza artificiale: a febbraio OpenAI aveva dichiarato di avere nel Paese oltre 100 milioni di utenti settimanali di ChatGPT, in larga parte concentrati nelle fasce gratuite o a basso costo.

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L’inserimento degli annunci risponde alla necessità di diversificare e consolidare i ricavi mentre la società punta a rafforzare il proprio modello economico, anche nel contesto di una potenziale quotazione. Gli annunci saranno collocati durante l’utilizzo dell’assistente e non riguarderanno, secondo quanto indicato, i piani Plus e Pro.

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Il programma partirà con pubblicità di 50 brand e con la collaborazione delle agenzie WPP e Omnicom. Il passaggio rende l’India uno dei mercati più rilevanti per testare la sostenibilità della pubblicità conversazionale su scala elevata.

Dave Dugan, responsabile globale delle soluzioni pubblicitarie di OpenAI, ha spiegato in una nota: “Con ChatGPT Ads, le aziende di ogni dimensione possono presentarsi in momenti rilevanti e ad alto contesto, quando le decisioni iniziano a prendere forma”.

La formulazione chiarisce l’obiettivo commerciale del progetto: intercettare gli utenti in una fase di ricerca, valutazione o scelta, sfruttando il contesto delle conversazioni con l’intelligenza artificiale. Il modello differisce dalla pubblicità tradizionale basata esclusivamente su pagine visitate o parole chiave digitate.

Il piano commerciale e l’espansione indiana

OpenAI lancerà il mese successivo un ad manager destinato ai marketer, strumento che consentirà alle aziende di creare e gestire le proprie campagne. Per accedere alla piattaforma sarà richiesto un budget minimo giornaliero di 725 rupie indiane, equivalenti a 7,60 dollari secondo il dato riportato da TechCrunch.

La soglia contenuta apre il sistema anche a imprese di piccole dimensioni, non soltanto ai grandi inserzionisti coinvolti nella fase iniziale. In un Paese caratterizzato da un vasto tessuto di attività locali e da un’elevata sensibilità al prezzo, questa impostazione può ampliare rapidamente il numero dei potenziali acquirenti di spazi pubblicitari.

L’arrivo degli annunci segue una modifica dei termini di servizio effettuata da OpenAI all’inizio di agosto 2026, che aveva già segnalato la possibilità di mostrare pubblicità durante l’uso dell’assistente. L’azienda aveva inoltre avviato gli annunci per gli utenti statunitensi a febbraio, estendendo il programma in Europa all’inizio dello stesso mese di agosto.

L’India è stata preparata da tempo come area di crescita. Nell’agosto 2025 OpenAI aveva lanciato il piano ChatGPT Go, con un prezzo inferiore a 5 dollari, e aveva promosso per un periodo limitato un accesso gratuito di un anno alla stessa formula.

La società ha anche sostenuto la visibilità dei propri prodotti attraverso pubblicità durante competizioni sportive molto seguite, tra cui la Women’s Premier League e l’Indian Premier League di cricket. Più di recente ha assunto il responsabile indiano di Uber per guidare l’espansione nel Paese.

Queste iniziative mostrano una strategia articolata: prezzi accessibili per aumentare l’adozione, promozione rivolta al pubblico di massa e ora monetizzazione pubblicitaria per la parte più ampia della base utenti. L’integrazione degli annunci nei piani Free e Go mantiene separata la proposta premium, i cui abbonati pagano per funzionalità e condizioni diverse.

I dati finanziari citati rafforzano il quadro. Secondo il Wall Street Journal, OpenAI ha registrato ricavi per 6,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre chiuso a giugno 2026, in crescita rispetto ai 5,7 miliardi del trimestre precedente.

Un rapporto di The Information, pubblicato nel novembre precedente, indicava l’obiettivo di raggiungere 220 milioni di abbonati paganti entro il 2030. Al momento di quel report, 35 milioni di utenti risultavano abbonati ai piani Plus e Pro.

La pubblicità non sostituisce quindi la spinta sugli abbonamenti, ma affianca una nuova fonte di entrate rivolta alla platea che non sottoscrive i servizi a pagamento. Il valore dell’operazione dipenderà dalla capacità di rendere gli annunci pertinenti senza compromettere la fiducia nell’esperienza d’uso.

Ricavi e pubblicità prima della possibile quotazione

Il programma indiano aggiunge un tassello alla ricerca di entrate più stabili da parte di OpenAI prima di una possibile Ipo, attesa nel 2026 o nel 2027 secondo quanto riferito nel testo di TechCrunch. La crescita degli utenti non paganti può trasformarsi in valore commerciale attraverso campagne mirate al contesto della conversazione.

Per gli inserzionisti, l’ad manager previsto offre un canale con una barriera d’ingresso definita e relativamente bassa. Per gli utenti Free e Go, il cambiamento sarà invece l’introduzione di messaggi promozionali nell’ambiente ChatGPT, dopo la modifica dei termini di servizio.

La priorità dichiarata dall’azienda è proporre le campagne nei momenti in cui si formano decisioni. Il lancio con 50 brand sarà il primo banco di prova operativo di questa promessa nel mercato indiano.

FAQ

Quando partiranno gli annunci su ChatGPT in India?

Il programma è stato annunciato il 27 agosto 2026 e OpenAI ha comunicato l’avvio degli annunci per i piani Free e Go in India.

Quali piani ChatGPT mostreranno pubblicità?

I piani Free e Go in India riceveranno gli annunci. Il testo non indica l’estensione della misura agli abbonamenti Plus e Pro.

Qual è il budget minimo per l’ad manager?

Il budget giornaliero minimo sarà di 725 rupie indiane, pari a 7,60 dollari secondo la conversione riportata da TechCrunch.

Con quali agenzie collabora OpenAI?

OpenAI ha avviato il programma con le agenzie WPP e Omnicom e con campagne pubblicitarie di 50 brand.

Come è stata verificata questa analisi?

L’analisi nasce da verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui TechCrunch, e ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.