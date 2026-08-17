17 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Sviluppato il primo specchio programmabile che riflette immagini diverse

La notizia in sintesi ANSA riporta il primo specchio capace di mostrare immagini diverse dagli oggetti davanti.

riporta il primo specchio capace di mostrare immagini diverse dagli oggetti davanti. La ricerca è coordinata da Aydogan Ozcan dell’ Università della California a Los Angeles .

dell’ . Il dispositivo manipola la luce attraverso componenti microscopiche configurate in modo programmato.

Per ora riflette singole immagini preimpostate, ma gli autori prevedono sviluppi ulteriori.

Uno specchio che cambia l’immagine riflessa

Il primo specchio bugiardo, capace di riflettere un’immagine completamente diversa dall’oggetto posto davanti alla sua superficie, è stato sviluppato da un gruppo di ricerca coordinato da Aydogan Ozcan dell’Università della California a Los Angeles. La notizia, riportata da ANSA e firmata da Leonardo De Cosmo, riguarda uno studio pubblicato su Nature Communications.

Il risultato nasce dall’impiego di nuovi materiali e da una struttura progettata per manipolare la luce in arrivo, restituendola secondo un programma definito. A differenza degli specchi tradizionali, che riproducono l’immagine reale pur potendola deformare, il nuovo sistema può trasformare visivamente un oggetto in un altro: per esempio, un cappello o una sciarpa possono apparire come una borsa.

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Come funziona la tecnologia ottica programmabile

Il comportamento dello specchio non dipende da un effetto ottico casuale, ma da una tecnica costruttiva che interviene sul percorso della luce riflessa. La chiave è nella disposizione delle componenti microscopiche della superficie, configurate per elaborare la luce in ingresso e produrre un’immagine diversa da quella originaria.

Il sistema, quindi, non si limita a distorcere una figura esistente: ricostruisce una risposta visiva stabilita in anticipo. È questa differenza a separarlo dagli specchi comuni e dagli effetti deformanti già noti, perché la riflessione finale non deve necessariamente conservare il soggetto posto davanti al dispositivo.

Al momento la tecnologia consente di preimpostare soltanto singole immagini. I ricercatori indicano tuttavia una possibile evoluzione: ottenere più immagini riflesse, selezionate in base all’oggetto presentato davanti allo specchio. La prospettiva descritta resta quindi legata a sviluppi futuri della ricerca, non a una funzione già disponibile.

Il limite attuale e la possibile evoluzione

La dimostrazione rappresenta soprattutto un avanzamento nella progettazione di materiali in grado di controllare la luce con precisione. Il limite attuale delle immagini singole mostra che la tecnologia è ancora in una fase sperimentale e programmata.

Se il sistema arriverà a distinguere gli oggetti e ad associare loro riflessi differenti, lo specchio potrebbe ampliare la propria capacità di risposta visiva. Per ora, il dato consolidato è la possibilità di trasformare la luce riflessa in un’immagine predefinita diversa dall’originale.

FAQ

Che cos’è lo specchio bugiardo?

Sì, è uno specchio progettato per mostrare un’immagine diversa dall’oggetto che ha davanti, manipolando la luce riflessa attraverso materiali e componenti microscopiche.

Chi ha coordinato la ricerca?

Sì, la ricerca è coordinata da Aydogan Ozcan, dell’Università della California a Los Angeles, ed è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications.

Lo specchio deforma solo l’immagine?

No, può produrre immagini totalmente differenti: secondo l’esempio riportato, un cappello o una sciarpa possono essere riflessi come una borsa.

Può già riconoscere diversi oggetti?

No, al momento può riflettere solo singole immagini preimpostate. Il riconoscimento di oggetti e la comparsa di più riflessi sono indicati come sviluppi futuri.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Agenzia ANSA.