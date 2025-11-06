Black Friday Philips Monitors 2025: schermi più nitidi e risparmi intelligenti

Schermi più nitidi, risparmi più intelligenti: questo è il motto che accompagna le offerte Black Friday 2025 di Philips Monitors ed Evnia, pronte a conquistare gamer, creativi e professionisti. Dalle postazioni da gioco più performanti agli ambienti di lavoro eleganti e produttivi, Philips porta innovazione, ergonomia e qualità visiva a prezzi scontati, ma solo per un periodo limitato.

Con una gamma che spazia dai modelli 4K agli schermi curvi ultrawide, passando per soluzioni IPS ad alta frequenza di aggiornamento, l’offerta si distingue per la capacità di unire design e funzionalità avanzate, senza compromessi tra prestazioni e comfort.

▷ SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Prestazioni da campioni: il mondo Philips Evnia per i gamer

Per chi vive il gaming come una vera passione, la linea Philips Evnia rappresenta un punto di riferimento. Nata per offrire esperienze immersive e reattive, Evnia combina tecnologia all’avanguardia, design curato e funzionalità intelligenti per un intrattenimento fluido e coinvolgente.

Chi desidera saperne di più o consultare l’elenco completo delle offerte può visitare il sito ufficiale Philips Monitors Black Friday 2025

Il nuovo Philips Evnia 27M2N3800A è il gioiello della collezione: un monitor da 27” con tecnologia Dual Mode, che permette di passare da 4K UHD a 160 Hz a FHD a 320 Hz, offrendo così versatilità e prestazioni da competizione.

Per i gamer competitivi, il Philips Evnia 27M2N3501PA offre un pannello QHD IPS con refresh rate overclockabile fino a 260 Hz, tempo di risposta di appena 0,3 ms Smart MBR e il software dedicato Evnia Precision Center, pensato per ottimizzare ogni dettaglio visivo.

Ma il protagonista assoluto è il Philips Evnia 49M2C8900L, un display curvo QD OLED da 49” con risoluzione Dual QHD (5120×1440), certificazione DisplayHDR™ TrueBlack 400, audio DTS Sound™ e illuminazione Ambiglow con AI. Oltre a garantire un gameplay spettacolare, questo modello offre comfort e praticità grazie a funzioni come USB-C, KVM integrato, modalità LowBlue e supporto regolabile in altezza (HAS).

Durante il Black Friday, saranno in promozione anche altri modelli della serie:

Philips Evnia 34M2C3500L , monitor curvo WQHD da 34” con refresh rate a 180 Hz e compatibilità HDR;

, monitor curvo WQHD da 34” con refresh rate a 180 Hz e compatibilità HDR; Philips Evnia 27M2C5501 , curvo QHD da 27” con Ambiglow immersivo;

, curvo QHD da 27” con Ambiglow immersivo; Philips Evnia 24M2N3200NF e 27M2N3200NF , ideali per chi allestisce la propria prima postazione da gioco;

, ideali per chi allestisce la propria prima postazione da gioco; Philips Evnia 34M2C6500, curvo QD OLED con certificazioni VESA ClearMR 9000 e DisplayHDR TrueBlack 400, per immagini perfette e contrasti profondi.

Con la serie Evnia, Philips conferma la sua leadership nel gaming di nuova generazione, dove l’innovazione incontra l’emozione.

Lavoro, studio e intrattenimento: produttività con stile

Non solo gaming: il Black Friday Philips è anche l’occasione perfetta per chi cerca monitor eleganti e funzionali per casa e ufficio. La linea E-line unisce qualità costruttiva, comfort visivo e prestazioni affidabili, pensate per aumentare la produttività e ridurre l’affaticamento visivo.

Il Philips 346E2CUAE è il compagno ideale per chi lavora su più applicazioni contemporaneamente: display curvo WQHD da 34”, tecnologia UltraWide LCD, connettività USB-C e funzione MultiView per gestire più dispositivi in parallelo.

Chi desidera la risoluzione 4K può scegliere il Philips 27E1N1800AE, un monitor UHD da 27” con pannello IPS ad alta definizione e supporto regolabile in altezza, ideale per fotografi, designer e professionisti della grafica.

Per un approccio più produttivo e minimalista, il Philips 27E1N1600AE integra USB-C 3.2 con power delivery, che consente di ricaricare notebook e dispositivi collegati con un solo cavo, mantenendo la scrivania ordinata. La risoluzione QHD e l’HDR offrono immagini nitide e realistiche, mentre l’ergonomia garantisce un comfort duraturo.

Anche il Philips 27E2N2500 e il 27E2N1500L rispondono alle esigenze di precisione visiva, con refresh rate fino a 120 Hz, tempo di risposta di 1 ms MPRT e tecnologie SmartContrast e CrystalClear, per immagini brillanti e colori sempre fedeli.

Per ambienti professionali e home office, i Philips 24E1N1100A e 27E1N1100A offrono tutto ciò che serve: pannelli FHD IPS, LowBlue Mode, altoparlanti integrati e sistema di gestione dei cavi. Infine, i modelli 27E2N1110 e 24E2N1110 completano la gamma con una combinazione di precisione, reattività e qualità Full HD perfetta per ogni esigenza.

Innovazione, comfort ed efficienza: la firma Philips

Ogni monitor Philips è progettato per offrire esperienze visive all’altezza delle aspettative moderne, in termini di definizione, ergonomia e sostenibilità. L’azienda continua a investire nella ricerca di soluzioni energeticamente efficienti, riducendo i consumi senza sacrificare le prestazioni.

Le tecnologie come LowBlue Mode e Flicker-Free proteggono la vista anche durante sessioni prolungate, mentre i pannelli IPS e OLED assicurano colori realistici e contrasti profondi. Il risultato è una linea di prodotti che si adatta perfettamente a ogni contesto: dal gamer professionista al creativo, dallo studente al lavoratore ibrido.

Philips dimostra ancora una volta la sua capacità di anticipare i trend, proponendo monitor intelligenti, flessibili e sostenibili, capaci di accompagnare gli utenti in un mondo sempre più connesso e dinamico.

Offerte Black Friday: solo per un periodo limitato

Le offerte Black Friday 2025 di Philips Monitors ed Evnia sono valide solo per un periodo limitato e disponibili esclusivamente presso i partner autorizzati. È l’occasione ideale per rinnovare la propria postazione di lavoro o di gioco con prodotti premium a prezzi competitivi.

Chi desidera saperne di più o consultare l’elenco completo delle offerte può visitare il sito ufficiale Philips Monitors Black Friday 2025

Prestazioni, design e tecnologia si fondono in un’unica proposta: Philips Monitors, dove schermi più nitidi significano anche risparmi più intelligenti.

FAQ

1. Quando iniziano le offerte Black Friday di Philips Monitors 2025?

Le promozioni sono attive nel periodo del Black Friday e disponibili solo per un tempo limitato presso i partner ufficiali Philips.

2. Quali modelli della linea Evnia saranno in promozione?

Tra i principali modelli in offerta ci sono Evnia 27M2N3800A, 49M2C8900L, 34M2C3500L e 27M2C5501, oltre ai più accessibili 24M2N3200NF e 27M2N3200NF.

3. Philips offre monitor anche per uso professionale?

Sì, con la linea E-line che include modelli come 346E2CUAE, 27E1N1800AE e 27E1N1600AE, pensati per casa, ufficio e studio.

4. Dove trovare maggiori informazioni e l’elenco dei rivenditori?

Tutti i dettagli e le offerte aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale www.philips.it