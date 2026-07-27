Flickr rimuove gli account gratuiti vuoti e inattivi da 90 giorni

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Flickr rimuove dal 15 luglio gli account gratuiti inutilizzati e vuoti.

rimuove dal 15 luglio gli account gratuiti inutilizzati e vuoti. Un accesso entro il 31 agosto 2026 evita il blocco del profilo.

Le gallerie con fotografie restano escluse dalla procedura di eliminazione.

La misura punta a ridurre spam, abusi e appropriazioni degli account.

Riassunto generato con AI

Flickr avvia la pulizia degli account inattivi

Flickr ha avviato dal 15 luglio la rimozione dei profili gratuiti mai utilizzati, fermi da almeno 90 giorni e senza fotografie, commenti, preferiti o attività nei gruppi. La piattaforma interviene sui soli account privi di segnali concreti di utilizzo, con l’obiettivo dichiarato di diminuire l’esposizione a tentativi di abuso e accessi non autorizzati.

Per conservare il profilo è sufficiente effettuare il login su Flickr entro il 31 agosto 2026: non è richiesto caricare immagini, aggiornare dati personali o svolgere altre attività. La procedura riguarda soprattutto gli account creati per riservare un nome utente o mantenuti come profili di scorta senza essere mai utilizzati.

Le gallerie trascurate per anni ma contenenti fotografie non rientrano invece nel criterio. Per Flickr, infatti, le immagini pubblicate costituiscono contenuto e attestano che l’account è stato effettivamente usato.

Sicurezza, dati rimossi e possibilità di recupero

La motivazione indicata da Flickr è legata alla sicurezza della comunità. Nell’annuncio, la piattaforma spiega: “Gli account dormienti e vuoti sono un bersaglio per i malintenzionati”. Mantenere milioni di profili inutilizzati nei sistemi, aggiunge il servizio, genera un’esposizione non necessaria sia per la piattaforma sia per i membri attivi.

I rischi richiamati sono l’appropriazione dell’account da parte di terzi, lo spam e altri abusi. La scelta non equivale quindi a una cancellazione indiscriminata delle vecchie raccolte fotografiche, ma a un intervento mirato sui profili senza contenuti né interazioni verificabili.

L’eliminazione non risulta immediata. Il testo diffuso da Flickr menziona account bloccati che possono essere recuperati contattando l’assistenza attraverso flickrhelp.com, elemento che indica una fase precedente alla cancellazione definitiva. Il calendario delle singole fasi, tuttavia, non è stato dettagliato dalla piattaforma.

Secondo l’informativa sulla privacy dell’azienda, per i profili inclusi nella pulizia vengono rimossi in modo permanente dati quali indirizzo email, nome utente e credenziali di autenticazione. Poiché il criterio esclude gli account con fotografie, non dovrebbe andare perduto alcun contenuto pubblicato. Il punto più delicato riguarda dunque la disponibilità di username riservati e mai coltivati.

Cosa cambia per chi conserva un profilo vuoto

La conseguenza pratica è immediata: chi desidera mantenere un account gratuito inattivo deve accedere entro la scadenza indicata. Il login rappresenta l’unica azione preventiva esplicitamente richiesta da Flickr.

Chi rilevasse il blocco solo in ritardo può rivolgersi all’assistenza, ma la piattaforma non chiarisce tempi e condizioni del recupero. Per i titolari di profili senza immagini né interazioni, l’accesso tempestivo resta quindi la misura più prudente.

L’operazione separa in modo netto gli archivi fotografici, anche inattivi, dai semplici account privi di attività. È una distinzione rilevante perché tutela le fotografie già caricate e concentra la rimozione sulle identità digitali inutilizzate.

FAQ

Quali account gratuiti elimina Flickr?

Sì, Flickr prende di mira profili fermi da almeno 90 giorni, senza fotografie, commenti, preferiti o attività nei gruppi.

Entro quando bisogna accedere a Flickr?

Sì, un login su Flickr entro il 31 agosto 2026 consente di mantenere il profilo fuori dalla procedura.

Le fotografie già caricate verranno cancellate?

No, gli account con fotografie sono considerati utilizzati e restano esclusi dal criterio di rimozione comunicato dalla piattaforma.

Come recuperare un account Flickr bloccato?

Sì, la soluzione indicata è contattare l’assistenza tramite flickrhelp.com, poiché Flickr cita una fase di blocco prima della cancellazione definitiva.

Come è stata verificata questa informazione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.