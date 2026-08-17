17 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/A Londra un cartellone accusa gli smart glass di Meta di violare il consenso

La notizia in sintesi Meta nel mirino di un cartellone satirico apparso a Londra.

nel mirino di un cartellone satirico apparso a Londra. La protesta denuncia possibili registrazioni senza consenso con gli smart glass.

L’iniziativa è del gruppo Everyone Hates Elon .

. Il manifesto richiama i dubbi su privacy, video e addestramento dell’intelligenza artificiale.

Il cartellone contro gli smart glass di Meta

Un cartellone rivolto a Meta, comparso nelle ultime ore vicino alla sede britannica dell’azienda a King’s Cross, a Londra, contesta i rischi di privacy legati agli smart glass del gruppo fondato da Mark Zuckerberg. L’iniziativa, riportata da Blitz quotidiano, riprende visivamente una pubblicità degli occhiali intelligenti ma ne sovverte il messaggio: la frase esposta è “Occhiali per chi non rispetta il consenso”. Sul manifesto appare anche il volto di Jeffrey Epstein, finanziere statunitense condannato per traffico sessuale di minorenni e morto in carcere nel 2019.

La protesta è stata realizzata da Everyone Hates Elon, gruppo di attivisti nato nel 2025 e già conosciuto per campagne satiriche contro aziende legate a Elon Musk. Questa volta il bersaglio è la diffusione di dispositivi capaci di fotografare e registrare video dalla montatura. Il punto sollevato dagli attivisti riguarda il consenso delle persone riprese e la difficoltà di capire, nello spazio pubblico, quando una videocamera sia effettivamente attiva.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Privacy e consapevolezza al centro della critica

Gli smart glass di Meta integrano una telecamera nella montatura, consentendo a chi li indossa di acquisire immagini e filmati. Secondo i critici citati da Blitz quotidiano, questa funzione può favorire registrazioni di persone che non hanno dato un consenso esplicito o che non comprendono di essere riprese. Il problema non riguarda soltanto la tecnologia, ma la percezione sociale del dispositivo: un paio di occhiali può apparire meno riconoscibile di uno smartphone usato per filmare.

In passato sono emersi casi di uso improprio, con video registrati di nascosto e successivamente pubblicati sui social. Un’inchiesta ha inoltre posto interrogativi sul trattamento dei contenuti raccolti, evidenziando il coinvolgimento di annotatori incaricati di analizzare filmati destinati all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Da qui la definizione critica “pervert glass”, mentre alcuni proprietari avrebbero scelto di non indossare più gli occhiali.

La piccola luce sulla montatura, prevista per segnalare una registrazione, è considerata dai contestatori insufficiente a rendere l’attività immediatamente evidente. La contestazione usa dunque un linguaggio volutamente provocatorio, ma richiama una questione concreta: quanto debba essere chiaro, per chi viene ripreso, il funzionamento di una videocamera indossabile. La satira trasforma un messaggio commerciale in un avvertimento sulla sorveglianza quotidiana.

Il messaggio cambia secondo l’angolo di osservazione

Il cartellone vicino alla sede londinese di Meta utilizza un effetto lenticolare: osservandolo da diverse angolazioni, la campagna degli smart glass con Kylie Jenner viene trasformata in una denuncia della sorveglianza. La scelta visiva rafforza il tema della protesta, perché mette in discussione ciò che appare immediatamente visibile e ciò che, invece, può essere registrato senza essere percepito.

La conseguenza più rilevante è reputazionale: la crescita degli occhiali con telecamera dipenderà anche dalla fiducia del pubblico nelle garanzie di consenso e trasparenza. Il caso londinese mostra che il dibattito non si limita alle funzioni del prodotto, ma investe le regole sociali del suo utilizzo.

FAQ

Dove è apparso il cartellone contro Meta?

Sì: il manifesto è comparso a Londra, vicino alla sede britannica di Meta nell’area di King’s Cross.

Chi ha organizzato la protesta?

Sì: l’iniziativa è attribuita a Everyone Hates Elon, gruppo di attivisti nato nel 2025 e noto per campagne satiriche.

Quale frase compare sul manifesto?

Sì: il cartellone riporta la frase “Occhiali per chi non rispetta il consenso”, riferita agli smart glass di Meta.

Perché gli smart glass sollevano dubbi sulla privacy?

Sì: la telecamera integrata consente foto e video, mentre la piccola luce di segnalazione potrebbe non rendere chiara la registrazione.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Blitz quotidiano.