Phishing, falsa email INPS promette un rimborso di 730 euro

26 Agosto 2026

26 Agosto 2026/Home/INTERNET/Phishing, falsa email INPS promette un rimborso di 730 euro

La notizia in sintesi

  • CERT-AgID segnala email false che imitano INPS.
  • La truffa promette un rimborso contributivo di 730 euro.
  • Il sito fraudolento raccoglie dati personali e dati delle carte.
  • L’approvazione bancaria può autorizzare un pagamento non richiesto.

Riassunto generato con AI

Offerta Amazon

McAfee Total Protection – 5 Dispositiv 2026 | Antivirus, VPN gestore delle password, software di sicurezza, monitoraggio dell’identità | Abbonamento di 2 anno con rinnovo automatico, Scarica

SICUREZZA DEL DISPOSITIVO – Il premiato antivirus è potenziato da IA avanzata McAfee per proteggerti dalle minacce nuove e in continua evoluzione. · PROTEGGI LA TUA PRIVACY ONLINE – Viene automaticamente protetta quando usi i Wi-Fi pubblici. Proteggi i tuoi dati personali e le tue attività con la VPN sicura. Tutela operazioni bancarie, acquisti e navigazione trasformando un Wi-Fi pubblico in una connessione sicura. · PROTEZIONE DALLE TRUFFE: Protezione in tempo reale contro virus, pirati informatici, SMS truffaldini e codici QR rischiosi grazie alla tecnologia avanzata di McAfee

SCONTO -86%29,99 €
Prezzo consigliato: 219,95 €
RISPARMI 189,96 €

Acquista su Amazon

✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon


Falso rimborso INPS: come opera il phishing

INPS è al centro di una nuova campagna di phishing individuata dagli esperti del CERT-AgID, il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che usa email e pagine web contraffatte per sottrarre dati personali e di pagamento. L’esca è un presunto rimborso di 730 euro, attribuito a un ricalcolo automatizzato della posizione contributiva e fiscale e riferito al periodo d’imposta 2025. I messaggi invitano il destinatario a completare la pratica entro una scadenza ravvicinata, facendo leva sull’urgenza e sulla prospettiva di ricevere denaro.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La comunicazione fraudolenta può presentare un oggetto simile a “Protoc. INPS/2026/00489 – Pratica di rimborso approvata” e indicare un numero di protocollo per apparire credibile. Il bersaglio è chi riceve una mail non richiesta e viene spinto a usare il pulsante “Accedi all’Area Riservata”, anziché verificare autonomamente la propria posizione sul portale ufficiale. Secondo le informazioni diffuse dal CERT-AgID, la campagna mira sia ai dati identificativi sia alle credenziali e alle autorizzazioni necessarie per eseguire operazioni bancarie.

I segnali della mail e il meccanismo della frode

L’email non proviene dall’indirizzo ufficiale di INPS e contiene formule generiche come “Ciao cliente”, anziché il nome dell’utente. Questo elemento indica un invio su larga scala: il testo è predisposto per raggiungere più destinatari possibile, senza una reale pratica individuale. La promessa del credito e l’indicazione di un termine breve servono a ridurre il tempo dedicato ai controlli, una tecnica ricorrente nelle campagne di phishing.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Il collegamento conduce a un dominio diverso da quello di INPS e apre una pagina che simula la procedura per ottenere il rimborso. Un passaggio rilevante è l’assenza dell’accesso tramite SPID, CIE o CNS, strumenti normalmente previsti per i servizi digitali dell’istituto. La pagina contraffatta guida l’utente attraverso più fasi e chiede nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, comune, provincia, CAP, data di nascita, email e numero di telefono.

La raccolta prosegue con i dati della carta di pagamento: intestatario, numero, scadenza e codice CVV. Al termine, la vittima viene invitata ad aprire l’app della propria banca e approvare una notifica push entro 60 secondi. Quell’azione non serve a ricevere il rimborso promesso, ma può autorizzare una transazione fraudolenta: i 730 euro indicati nel messaggio rischiano quindi di essere prelevati invece che accreditati.

Il CERT-AgID ha segnalato la campagna a INPS e ha richiesto la chiusura del dominio usato per il phishing. La segnalazione conferma che non basta verificare la grafica o il logo: i criminali riproducono elementi visivi dell’ente per rendere più credibile l’inganno. Luca Colantuoni ha riportato che il sito indicato nella campagna risultava ancora online al momento della pubblicazione della segnalazione descritta.

La verifica diretta riduce il rischio

La conseguenza pratica della campagna è che ogni email inattesa su rimborsi, contributi o eccedenze fiscali va trattata come potenzialmente pericolosa prima di cliccare. Il controllo più sicuro consiste nel raggiungere INPS digitando autonomamente l’indirizzo del sito ufficiale e verificando nell’area personale l’eventuale presenza della pratica. Non vanno usati link, recapiti o istruzioni contenuti nella mail sospetta.

La richiesta di approvare una notifica bancaria è il punto più delicato della procedura, perché trasforma il furto dei dati in un possibile pagamento autorizzato dall’utente. Nessun rimborso descritto nelle fonti richiede di fornire il codice CVV della carta attraverso una pagina aperta da un messaggio ricevuto via email. L’invito ad agire entro pochi secondi è un ulteriore segnale di pressione, non una prova della legittimità della pratica.

La campagna mostra inoltre come il phishing possa combinare dati fiscali plausibili, linguaggio amministrativo e imitazione grafica per costruire una richiesta credibile. La difesa più immediata rimane interrompere la procedura e contattare l’ente esclusivamente attraverso i canali ufficiali pubblicati sul suo sito. Questo passaggio evita che un presunto rimborso diventi un’autorizzazione a un’operazione bancaria indesiderata.

FAQ

Quanto vale il falso rimborso INPS?

L’importo indicato nella campagna è di 730 euro, presentato come credito derivante da un ricalcolo contributivo e fiscale relativo al periodo d’imposta 2025.

Quali dati chiede il sito fraudolento?

Il sito può chiedere dati anagrafici completi, contatti e dati della carta: intestatario, numero, scadenza e codice CVV.

Come riconoscere l’email falsa INPS?

Controlla mittente e saluto: un indirizzo non ufficiale e formule generiche come “Ciao cliente” sono segnali concreti di phishing.

Perché viene chiesta la notifica bancaria?

L’approvazione della notifica push entro 60 secondi può autorizzare una transazione fraudolenta, non il rimborso promesso nella comunicazione.

Come è stata verificata questa notizia?

Nasce da analisi e verifica incrociata della Redazione su punto-informatico.it e telefonino.net; ogni articolo è sottoposto a supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Casa e ufficioI migliori zaini e borse porta PC di agosto 2026Cura della personaLe migliori bilance pesapersone smart di agosto 2026Cura della personaLe migliori borracce termiche di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Xiaomi svela AI Cube, mini PC per modelli locali fino a 120 miliardi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
FINTECH
Durigon: pensione a 64 anni con il calcolo interamente contributivo
di Redazione Assodigitale
#3
PRODOTTI
Sennheiser presenta MOMENTUM True Wireless 5 con batterie sostituibili e Bluetooth 6.0
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Google offre un anno gratis di AI Plus agli studenti italiani
di Redazione Assodigitale
#5
INTERNET
Google Pixel 11 Pro, le recensioni promuovono un’evoluzione senza rivoluzioni
di Redazione Assodigitale
Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium