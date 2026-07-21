21 Luglio 2026

Home / INTERNET / Google rimuove dalla documentazione il requisito di spesa da 50.000 dollari per i Lead Form

La notizia in sintesi

Google elimina dalla documentazione la soglia di spesa di 50.000 dollari.

elimina dalla documentazione la soglia di spesa di 50.000 dollari. Restano centrali reputazione dell’inserzionista e procedure di verifica.

Le integrazioni includono ora anche Zapier per la gestione automatizzata dei contatti.

per la gestione automatizzata dei contatti. Persistono incongruenze nella documentazione sulle campagne Display.

Riassunto generato con AI

Google amplia l’accesso ai moduli per lead

Google ha aggiornato nelle ultime ore la documentazione relativa agli asset Lead Form di Google Ads, rimuovendo il requisito storico di una spesa superiore a 50.000 dollari per accedere ad alcune esperienze di raccolta contatti. La modifica, segnalata da Anu Adegbola su Search Engine Land, riguarda gli inserzionisti che usano i moduli ospitati direttamente da Google per acquisire lead senza rinviare necessariamente l’utente a una pagina esterna.

Il cambiamento è rilevante perché abbassa la barriera documentata per aziende e inserzionisti di minori dimensioni. La soglia economica non compare più tra le condizioni indicate: l’unico percorso di idoneità ora citato è legato alla reputazione dell’account pubblicitario e alla verifica dell’inserzionista.

Non è però possibile stabilire dalla sola revisione dei contenuti di supporto se si tratti già di una modifica operativa del prodotto o di un aggiornamento editoriale della documentazione. Se confermata nell’applicazione pratica, l’apertura estenderebbe l’utilizzo di uno dei formati di lead generation più rilevanti dell’ecosistema Google Ads.

Requisiti semplificati, integrazioni e disponibilità geografica

In precedenza, per utilizzare i Lead Form in determinati formati, gli inserzionisti dovevano soddisfare una delle due condizioni previste. L’aggiornamento elimina esplicitamente il requisito di 50.000 dollari di spesa complessiva e concentra l’attenzione sull’affidabilità dell’inserzionista e sulla relativa verifica.

La revisione interviene anche sulle campagne supportate. I riferimenti alle campagne Video sono stati rimossi dalla panoramica, mentre Display non compare più nell’elenco delle tipologie compatibili. La sezione dei requisiti continua tuttavia a richiamare le campagne Display, un disallineamento che suggerisce una documentazione non ancora uniforme tra tutte le pagine di assistenza.

Tra le novità documentate figura Zapier, che permette di inviare automaticamente i contatti raccolti verso migliaia di CRM e applicazioni aziendali senza ricorrere a integrazioni complesse. Google ha inoltre chiarito che i dati dei lead vengono conservati per 60 giorni, precisando un aspetto che in precedenza non era illustrato con la stessa chiarezza accanto ai download manuali.

L’aggiornamento amplia anche la disponibilità territoriale degli asset, aggiungendo oltre due dozzine di Paesi. Fra quelli citati compaiono Bahrain, Croazia, Estonia, Giordania, Kuwait, Marocco, Qatar, Serbia, Slovenia e Tunisia.

Cosa cambia per gli inserzionisti

La conseguenza potenziale è un accesso più ampio alla raccolta lead nativa di Google, soprattutto per realtà che non avevano raggiunto la precedente soglia di spesa. L’effettiva idoneità resta però legata ai requisiti reputazionali e di verifica indicati dalla piattaforma.

Per gli operatori del marketing, il punto da monitorare è la coerenza tra documentazione e disponibilità effettiva negli account. L’integrazione con Zapier e il chiarimento sui 60 giorni di conservazione rendono intanto più definito il processo di gestione dei contatti acquisiti.

FAQ

Quale requisito Google ha rimosso per i Lead Form?

Sì, Google ha rimosso dalla documentazione il requisito di 50.000 dollari di spesa complessiva in Google Ads per specifiche esperienze Lead Form.

Quali requisiti restano per utilizzare i Lead Form?

Sì, la documentazione aggiornata cita reputazione dell’inserzionista e verifica dell’account come unico percorso di idoneità esplicitamente indicato.

Zapier è disponibile per ricevere i lead?

Sì, Zapier è tra le nuove opzioni documentate e consente l’invio automatico dei lead verso migliaia di CRM e applicazioni aziendali.

Per quanto tempo Google conserva i dati dei lead?

Sì, Google indica esplicitamente una conservazione dei dati dei lead pari a 60 giorni, anche nel contesto dei download manuali.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Search Engine Land.