Bill Gates: «Il mondo non è pronto ai rischi dell’intelligenza artificiale»

26 Agosto 2026

26 Agosto 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Bill Gates: «Il mondo non è pronto ai rischi dell’intelligenza artificiale»

La notizia in sintesi

  • Bill Gates chiede regole urgenti per governare l’intelligenza artificiale.
  • Il cofondatore di Microsoft individua rischi per lavoro, sicurezza e sviluppo infantile.
  • Propone mansioni “Human Reserved”, tasse su robot e token AI.
  • Invoca una cooperazione internazionale che coinvolga anche Stati Uniti e Cina.

Riassunto generato con AI

Offerta Amazon

Buroku – Robot programmabile Stem 5 in 1 per bambini | Kit robotica educativa con telecomando, luci LED e app | Gioco di costruzione per imparare l’ingegneria

5 in 1: più modi per costruire: trasforma i pezzi in diversi robot e veicoli STEM. Ogni assemblaggio offre nuove sfide di ingegneria, logica e creatività per mantenere interesse per ore. · Controllo remoto, luci LED e app. Controlla il robot tramite telecomando o app mobile compatibile. I bambini possono sperimentare movimenti, direzioni e funzioni, possono anche sperimentare diversi tipi di luci a LED, imparando concetti di base di programmazione e robotica. · Apprendimento STEM divertente: favorisce lo sviluppo del pensiero logico, la coordinazione, la risoluzione dei problemi e la creatività attraverso il gioco pratico e la costruzione passo dopo passo.

✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Bill Gates chiede una governance globale dell’AI

Bill Gates, cofondatore di Microsoft e filantropo, ha pubblicato un saggio di circa 6.000 parole in cui avverte che governi, imprese e società civile non sarebbero pronti alla transizione dell’intelligenza artificiale. Nel documento, diffuso sul suo blog Gates Notes, descrive l’AI come una tecnologia capace di ampliare l’accesso a sanità, istruzione e servizi pubblici, ma anche di produrre effetti sociali difficili da gestire.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il punto centrale è la velocità del cambiamento: secondo Gates, l’automazione potrebbe coinvolgere insieme professioni cognitive e lavori manuali, mentre le istituzioni affrontano ancora separatamente temi come sicurezza, occupazione, fisco, istruzione e sanità. Per questo chiede una nuova architettura nazionale e internazionale prima che aumentino disoccupazione, disuguaglianze e perdita di fiducia pubblica.

“L’AI sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato, oppure la peggiore fonte di ingiustizia”, scrive Gates. L’intervento non è un rifiuto della tecnologia, ma una richiesta di decisioni politiche preventive: i benefici non si distribuirebbero automaticamente e potrebbero concentrarsi in pochi soggetti senza regole comuni.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

I tre rischi e le proposte per la transizione

Il primo rischio indicato da Bill Gates riguarda il lavoro. Il saggio prevede che molte occupazioni possano scomparire stabilmente, con un impatto particolare sui ruoli di ingresso e quindi sulla Generazione Z. Assistenza clienti, professioni legali, sviluppo software, medicina e manifattura figurano tra gli ambiti esposti, mentre edilizia e ospitalità potrebbero integrare più robot entro la fine del decennio.

La dinamica economica, secondo Gates, può accelerare l’adozione: un’azienda che riduce i costi con software e robot può abbassare i prezzi, inducendo i concorrenti a fare lo stesso. Per correggere questo incentivo, propone imposte sull’uso dei token AI e sull’automazione fisica, così da rallentare la sostituzione del personale e finanziare la rete di protezione sociale.

La seconda area riguarda criminalità e sicurezza. L’AI può rendere più accessibili frodi, deepfake, disinformazione, attacchi informatici e sorveglianza, permettendo anche a soggetti con capacità tecniche limitate di colpire individui, aziende e governi. Gates include il bioterrorismo: gli stessi strumenti che possono accelerare farmaci e vaccini potrebbero facilitare la progettazione di nuove malattie letali.

Il terzo rischio riguarda bambini e relazioni umane. Un assistente artificiale sempre disponibile, accomodante e privo di conflitto potrebbe creare dipendenza e ridurre le occasioni di sviluppare capacità sociali, resilienza e pensiero critico. Gates richiama anche una rilevazione preliminare secondo cui un uso più intenso dell’AI sarebbe associato a minore pensiero critico, soprattutto tra i giovani.

Tra le risposte, il memorandum introduce il principio Human Reserved: attività da lasciare agli esseri umani in modo permanente o almeno durante la transizione, anche quando una macchina sia tecnicamente capace di svolgerle. Gates cita l’assistenza ricevuta dal padre malato di Alzheimer e l’esempio di un robot che comunica una diagnosi incurabile: possibile sul piano tecnico, ma non desiderabile sul piano umano.

Il progetto prevede inoltre organismi nazionali in grado di coordinare politiche oggi frammentate e un’autorità internazionale con elementi ispirati alle ispezioni nucleari e alla regolazione dell’aviazione civile. Gates sostiene che un rallentamento globale dello sviluppo sarebbe auspicabile se esistesse un piano credibile, pur giudicando improbabile un accordo nelle attuali condizioni geopolitiche.

La cooperazione tra Stati Uniti e Cina

La conseguenza più concreta dell’allarme di Bill Gates è l’accento sulla cooperazione tra potenze tecnologiche. Gates ha detto di voler discutere le sue proposte con il presidente cinese Xi Jinping, che il 17 luglio 2026 aveva chiesto regole coordinate, governance globale e controllo umano sull’AI.

Nello stesso mese, le Nazioni Unite hanno organizzato il primo Global Dialogue on AI Governance. Non risulta però annunciato un incontro tra Gates e Xi: il confronto resta un’intenzione, dentro un dibattito multilaterale già aperto.

Gates non nega le prospettive positive: diagnosi negli ospedali rurali, agricoltura più informata, insegnanti con più tempo per gli studenti, ricerca su vaccini, energia pulita e cancro. Anche Jamie Dimon ha prospettato vite più lunghe e settimane lavorative ridotte, ma il saggio insiste su una condizione: la produttività deve tradursi in benefici diffusi, non soltanto in efficienza aziendale.

FAQ

Quali rischi AI indica Bill Gates?

Indica perdita di posti di lavoro, criminalità potenziata da frodi e deepfake, oltre a possibili danni allo sviluppo sociale dei bambini.

Cosa significa Human Reserved?

È la proposta di riservare alcune mansioni alle persone, anche se robot e software potrebbero tecnicamente svolgerle durante o dopo la transizione.

Bill Gates propone tasse sui robot?

Suggerisce imposte su robot e token AI per ridurre l’incentivo fiscale a sostituire lavoratori e sostenere la protezione sociale.

È previsto un incontro con Xi Jinping?

No: Gates ha espresso l’intenzione di discutere con Xi Jinping, ma non è stato annunciato alcun incontro tra i due.

Come è stato verificato questo contenuto?

Nasce da analisi e verifica incrociata della Redazione su Fortune Italia, The Guardian, Tom’s Hardware e punto-informatico.it; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Cura della personaI migliori spazzolini elettrici di agosto 2026Clima e ariaI migliori condizionatori portatili di agosto 2026Clima e ariaI migliori raffrescatori evaporativi di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Xiaomi svela AI Cube, mini PC per modelli locali fino a 120 miliardi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
FINTECH
Durigon: pensione a 64 anni con il calcolo interamente contributivo
di Redazione Assodigitale
#3
PRODOTTI
Sennheiser presenta MOMENTUM True Wireless 5 con batterie sostituibili e Bluetooth 6.0
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Google offre un anno gratis di AI Plus agli studenti italiani
di Redazione Assodigitale
#5
INTERNET
Google Pixel 11 Pro, le recensioni promuovono un’evoluzione senza rivoluzioni
di Redazione Assodigitale
Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium