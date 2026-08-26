26 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Bill Gates: «Il mondo non è pronto ai rischi dell’intelligenza artificiale»

La notizia in sintesi Bill Gates chiede regole urgenti per governare l’intelligenza artificiale.

chiede regole urgenti per governare l’intelligenza artificiale. Il cofondatore di Microsoft individua rischi per lavoro, sicurezza e sviluppo infantile.

individua rischi per lavoro, sicurezza e sviluppo infantile. Propone mansioni “Human Reserved”, tasse su robot e token AI.

Invoca una cooperazione internazionale che coinvolga anche Stati Uniti e Cina.

Bill Gates chiede una governance globale dell’AI

Bill Gates, cofondatore di Microsoft e filantropo, ha pubblicato un saggio di circa 6.000 parole in cui avverte che governi, imprese e società civile non sarebbero pronti alla transizione dell’intelligenza artificiale. Nel documento, diffuso sul suo blog Gates Notes, descrive l’AI come una tecnologia capace di ampliare l’accesso a sanità, istruzione e servizi pubblici, ma anche di produrre effetti sociali difficili da gestire.

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Il punto centrale è la velocità del cambiamento: secondo Gates, l’automazione potrebbe coinvolgere insieme professioni cognitive e lavori manuali, mentre le istituzioni affrontano ancora separatamente temi come sicurezza, occupazione, fisco, istruzione e sanità. Per questo chiede una nuova architettura nazionale e internazionale prima che aumentino disoccupazione, disuguaglianze e perdita di fiducia pubblica.

“L’AI sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato, oppure la peggiore fonte di ingiustizia”, scrive Gates. L’intervento non è un rifiuto della tecnologia, ma una richiesta di decisioni politiche preventive: i benefici non si distribuirebbero automaticamente e potrebbero concentrarsi in pochi soggetti senza regole comuni.

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I tre rischi e le proposte per la transizione

Il primo rischio indicato da Bill Gates riguarda il lavoro. Il saggio prevede che molte occupazioni possano scomparire stabilmente, con un impatto particolare sui ruoli di ingresso e quindi sulla Generazione Z. Assistenza clienti, professioni legali, sviluppo software, medicina e manifattura figurano tra gli ambiti esposti, mentre edilizia e ospitalità potrebbero integrare più robot entro la fine del decennio.

La dinamica economica, secondo Gates, può accelerare l’adozione: un’azienda che riduce i costi con software e robot può abbassare i prezzi, inducendo i concorrenti a fare lo stesso. Per correggere questo incentivo, propone imposte sull’uso dei token AI e sull’automazione fisica, così da rallentare la sostituzione del personale e finanziare la rete di protezione sociale.

La seconda area riguarda criminalità e sicurezza. L’AI può rendere più accessibili frodi, deepfake, disinformazione, attacchi informatici e sorveglianza, permettendo anche a soggetti con capacità tecniche limitate di colpire individui, aziende e governi. Gates include il bioterrorismo: gli stessi strumenti che possono accelerare farmaci e vaccini potrebbero facilitare la progettazione di nuove malattie letali.

Il terzo rischio riguarda bambini e relazioni umane. Un assistente artificiale sempre disponibile, accomodante e privo di conflitto potrebbe creare dipendenza e ridurre le occasioni di sviluppare capacità sociali, resilienza e pensiero critico. Gates richiama anche una rilevazione preliminare secondo cui un uso più intenso dell’AI sarebbe associato a minore pensiero critico, soprattutto tra i giovani.

Tra le risposte, il memorandum introduce il principio Human Reserved: attività da lasciare agli esseri umani in modo permanente o almeno durante la transizione, anche quando una macchina sia tecnicamente capace di svolgerle. Gates cita l’assistenza ricevuta dal padre malato di Alzheimer e l’esempio di un robot che comunica una diagnosi incurabile: possibile sul piano tecnico, ma non desiderabile sul piano umano.

Il progetto prevede inoltre organismi nazionali in grado di coordinare politiche oggi frammentate e un’autorità internazionale con elementi ispirati alle ispezioni nucleari e alla regolazione dell’aviazione civile. Gates sostiene che un rallentamento globale dello sviluppo sarebbe auspicabile se esistesse un piano credibile, pur giudicando improbabile un accordo nelle attuali condizioni geopolitiche.

La cooperazione tra Stati Uniti e Cina

La conseguenza più concreta dell’allarme di Bill Gates è l’accento sulla cooperazione tra potenze tecnologiche. Gates ha detto di voler discutere le sue proposte con il presidente cinese Xi Jinping, che il 17 luglio 2026 aveva chiesto regole coordinate, governance globale e controllo umano sull’AI.

Nello stesso mese, le Nazioni Unite hanno organizzato il primo Global Dialogue on AI Governance. Non risulta però annunciato un incontro tra Gates e Xi: il confronto resta un’intenzione, dentro un dibattito multilaterale già aperto.

Gates non nega le prospettive positive: diagnosi negli ospedali rurali, agricoltura più informata, insegnanti con più tempo per gli studenti, ricerca su vaccini, energia pulita e cancro. Anche Jamie Dimon ha prospettato vite più lunghe e settimane lavorative ridotte, ma il saggio insiste su una condizione: la produttività deve tradursi in benefici diffusi, non soltanto in efficienza aziendale.

FAQ

Quali rischi AI indica Bill Gates?

Indica perdita di posti di lavoro, criminalità potenziata da frodi e deepfake, oltre a possibili danni allo sviluppo sociale dei bambini.

Cosa significa Human Reserved?

È la proposta di riservare alcune mansioni alle persone, anche se robot e software potrebbero tecnicamente svolgerle durante o dopo la transizione.

Bill Gates propone tasse sui robot?

Suggerisce imposte su robot e token AI per ridurre l’incentivo fiscale a sostituire lavoratori e sostenere la protezione sociale.

È previsto un incontro con Xi Jinping?

No: Gates ha espresso l’intenzione di discutere con Xi Jinping, ma non è stato annunciato alcun incontro tra i due.

Come è stato verificato questo contenuto?

Nasce da analisi e verifica incrociata della Redazione su Fortune Italia, The Guardian, Tom’s Hardware e punto-informatico.it; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.