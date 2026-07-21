21 Luglio 2026

Home / INTERNET / Halliday G2, gli occhiali smart senza fotocamera e con display binoculare

La notizia in sintesi

Halliday presenta gli occhiali smart G2 orientati a riunioni e produttività.

presenta gli occhiali smart G2 orientati a riunioni e produttività. Il display binoculare sostituisce il precedente DigiWindow monoculare.

L’assenza di fotocamera punta a migliorare privacy e autonomia.

Preordini aperti a 599 dollari, prime spedizioni previste a settembre 2026.

(Riassunto generato con AI)

Halliday G2, gli occhiali per le riunioni

Halliday ha annunciato i nuovi G2, seconda generazione dei suoi occhiali smart progettata per il lavoro e le conversazioni professionali. Presentati oggi, secondo le informazioni disponibili, puntano soprattutto a seguire riunioni, tradurre dialoghi e visualizzare appunti senza ricorrere a smartphone o computer. Il dispositivo sarà preordinabile dal sito del produttore a 599 dollari, con le prime spedizioni previste per settembre 2026.

La novità centrale è il passaggio dal piccolo DigiWindow del primo modello a un display binoculare a guida d’onda, visibile da entrambi gli occhi. Halliday sceglie inoltre di non integrare una fotocamera: una decisione pensata per ridurre le perplessità sulla privacy e rendere gli occhiali più adatti a uffici, incontri con clienti e ambienti dove i dispositivi di ripresa possono essere mal tollerati.

Display rinnovato e IA per Meeting Flow

Il display dei Halliday G2 usa due proiettori micro-LED monocromatici verdi, con luminosità massima di 1.600 nit e risoluzione di 600 per 300 pixel per occhio. Le guide d’onda restano percepibili in determinate angolazioni o condizioni di luce, ma la soluzione appare più discreta e più ampia rispetto al sistema precedente. Il telaio integra quattro microfoni, comandi vocali tramite “Hey Halliday” e un touchpad laterale.

La funzione principale è Meeting Flow, servizio di registrazione, trascrizione e analisi con IA. Durante una riunione può mostrare sottotitoli, traduzioni in oltre 45 lingue e informazioni contestuali; dopo l’incontro genera trascrizioni e riepiloghi nell’app companion. Thread Tracker segue l’evoluzione degli argomenti, Decision Confirmation evidenzia le decisioni emerse e Commitment Check individua attività, responsabili e scadenze.

Restano però aspetti da verificare nell’uso quotidiano: l’efficacia dell’IA nel distinguere davvero decisioni, deviazioni dal tema e incarichi non è dimostrata dalle sole promesse del produttore. I G2 possono effettuare chiamate, mostrare notifiche e usare Cheatsheet come teleprompter. La modalità Stealth riduce la luminosità dello schermo negli ambienti scuri.

Privacy audio, abbonamenti e mercato

L’assenza della fotocamera non elimina ogni interrogativo: i microfoni registrano l’audio delle conversazioni e gli occhiali non dispongono di una spia che avvisi chi si trova vicino all’utilizzatore. A WIRED, un contatto stampa di Halliday ha indicato che chi indossa il dispositivo dovrebbe informare i presenti della registrazione.

L’autonomia dichiarata è di circa 12 ore in uso tipico. I servizi IA prevedono piani a pagamento da 10 a 99 dollari mensili, accanto a un livello gratuito con 120 minuti di registrazione. In Europa non risultano ancora prezzo, distribuzione retail o date di consegna dedicate.

FAQ

Quanto costano gli Halliday G2?

Sì, il prezzo annunciato è di 599 dollari. Il preordine richiede un deposito rimborsabile di 10 dollari e garantisce uno sconto di 100 dollari.

Quando arriveranno gli occhiali Halliday G2?

Sì, le prime spedizioni sono previste per settembre 2026. Per Italia ed Europa non è stata comunicata una data di consegna specifica.

Halliday G2 ha una fotocamera?

No, i G2 sono privi di fotocamera. Conservano però quattro microfoni per comandi vocali, trascrizioni e funzioni di registrazione delle riunioni.

Che cosa fa Meeting Flow?

Sì, Meeting Flow trascrive e organizza le riunioni: mostra sottotitoli e traduzioni, segnala decisioni e impegni, poi produce un riepilogo nell’app companion.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su MisterGadget.Tech, The Cryptonomist, The Verge e WIRED.