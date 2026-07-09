9 Luglio 2026

Home / INTERNET / Elon Musk patteggia con la SEC sul ritardo nella comunicazione degli acquisti Twitter

La notizia in sintesi

Un giudice federale Usa ha approvato l’accordo tra SEC ed Elon Musk .

. Il caso riguarda il ritardo del 2022 nel comunicare acquisti di azioni Twitter .

. La sanzione civile è di 1,5 milioni di dollari, senza ammissione di colpa.

La giudice ha approvato l’intesa esprimendo forti perplessità sulla sua equità.

(Riassunto generato con AI)

Accordo approvato sul caso Twitter

Un giudice federale degli Stati Uniti ha approvato nelle ultime ore l’accordo tra la SEC e Elon Musk sul caso legato agli acquisti di azioni Twitter nel 2022. Il nodo riguarda il ritardo con cui Musk comunicò al regolatore di aver superato la soglia del 5% del capitale, un passaggio che la legge impone entro 10 giorni.

Secondo la ricostruzione dell’autorità, la comunicazione arrivò con 11 giorni di ritardo, consentendo all’imprenditore di continuare ad acquistare titoli prima che il mercato reagisse alla notizia. L’intesa, raggiunta quest’anno dopo il cambio di leadership alla SEC e alla Casa Bianca, prevede una sanzione civile da 1,5 milioni di dollari senza ammissione di responsabilità.

La giudice distrettuale Sparkle Sooknanan, pur convalidando l’accordo, ha chiarito che il tribunale poteva valutarne solo gli standard minimi di equità e ragionevolezza, non sostituirsi alle scelte dell’agenzia federale.

Le perplessità del tribunale e i punti contestati

Il provvedimento della giudice Sooknanan contiene una critica netta alla gestione del caso. Nella sua ordinanza ha parlato di “significant misgivings”, cioè forti riserve, osservando che la sanzione rappresenta solo una minima parte del vantaggio economico contestato a Musk. La SEC aveva sostenuto che il ritardo nella disclosure gli avrebbe permesso di risparmiare almeno 150 milioni di dollari, mentre continuava a rafforzare la propria posizione.

Secondo le fonti, in quel periodo Musk avrebbe investito altri 500 milioni di dollari, arrivando al 9,2% di Twitter. Quando l’acquisto fu reso pubblico, il valore della sua partecipazione salì fino a 2,89 miliardi di dollari. Per il regolatore, il danno non avrebbe riguardato solo il mercato in astratto, ma anche gli azionisti che vendettero prima della comunicazione, senza beneficiare del successivo rialzo del titolo.

La giudice ha inoltre rilevato che il pagamento sarà effettuato da un trust intestato a Musk, un elemento che, secondo l’ordinanza, appare funzionale a evitare che il sollievo giudiziario ricada formalmente su di lui in capacità personale. Ha anche osservato che l’accordo non prevede ristori per gli investitori potenzialmente penalizzati, perché la somma andrà al governo e non ai presunti danneggiati. Da qui il passaggio più politico della decisione: “Whether the Executive Branch (through the SEC) has done enough to hold Mr. Musk to account for his alleged violation is, like many other issues, for our citizenry to decide at the ballot box”. In sintesi, il tribunale ha ratificato l’intesa, ma lasciando agli atti dubbi sostanziali su proporzione, coerenza e trattamento riservato al caso.

Che cosa cambia ora

Con l’approvazione del giudice, una vicenda aperta dalla SEC durante la precedente fase politica americana arriva alla chiusura formale. Sul piano pratico, Musk evita un contenzioso più lungo e conserva l’impostazione dell’accordo, inclusa l’assenza di ammissione di illeciti.

Resta però un effetto reputazionale e istituzionale: le parole della giudice consegnano al dibattito pubblico un precedente in cui la discrezionalità del regolatore viene accettata dal tribunale, ma al tempo stesso sottoposta a una critica esplicita. Per chi osserva i rapporti tra Big Tech, mercati e autorità di vigilanza, è questo il punto destinato a pesare più della cifra della sanzione.

FAQ

Perché la SEC ha contestato Musk?

Sì, perché secondo la SEC comunicò in ritardo l’acquisto di azioni Twitter oltre la soglia del 5% prevista dalla legge.

A quanto ammonta la sanzione?

Sì, l’accordo approvato prevede una sanzione civile di 1,5 milioni di dollari a carico di Elon Musk.

Musk ha ammesso violazioni?

No, l’intesa è stata approvata senza ammissione di responsabilità da parte di Elon Musk, come riportato dalle fonti.

Gli investitori riceveranno un risarcimento?

No, secondo l’ordinanza richiamata dalle fonti, il denaro andrà al governo e non agli investitori presumibilmente danneggiati.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Engadget e Mashable.