Meta aggiorna gli smart glasses e disattiva la fotocamera se il LED privacy è manomesso

8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Meta aggiorna gli occhiali smart e blocca la fotocamera se il LED privacy è manomesso.

aggiorna gli occhiali smart e blocca la fotocamera se il LED privacy è manomesso. L’update è obbligatorio e punta a fermare modifiche usate per registrare senza segnale visibile.

La stretta arriva mentre cresce la pressione sulla privacy in luoghi pubblici e istituzionali.

Resta però il limite della scarsa visibilità del LED in alcune condizioni di luce.

(Riassunto generato con AI)

Meta rafforza il blocco sulla fotocamera

Meta ha avviato nelle ultime ore la distribuzione di un aggiornamento obbligatorio per i suoi occhiali intelligenti che disattiva la fotocamera quando il LED bianco di privacy viene forato, rimosso o comunque manomesso fisicamente. Il cambiamento riguarda un elemento centrale del dispositivo: la piccola spia che avvisa le persone vicine quando foto e video sono in registrazione.

Da ora, l’integrità del LED diventa una condizione necessaria per poter scattare o filmare. La misura nasce come risposta diretta ai modder che avevano trovato modi per aggirare le protezioni esistenti e si inserisce in un contesto di crescente pressione reputazionale e normativa sugli occhiali con telecamera.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’obiettivo è impedire registrazioni non segnalate visivamente. La decisione arriva mentre aumentano diffidenza pubblica e restrizioni in diversi contesti, soprattutto dove il tema della privacy è considerato particolarmente sensibile.

Contromisure tecniche e pressione sulla privacy

Meta ricorda che già dalla seconda generazione dei suoi occhiali la fotocamera si bloccava quando il LED veniva coperto con nastro adesivo o altri oggetti, invitando l’utente a scoprirlo. Alcuni utenti, però, avevano superato quel limite con modifiche più invasive, arrivando a distruggere o rimuovere la spia per registrare senza alcun segnale visibile.

La società lo descrive così: “A partire dalla seconda generazione dei nostri occhiali, la fotocamera viene disattivata automaticamente se rileviamo che il LED di cattura è stato coperto. Da quando abbiamo introdotto questa protezione abbiamo visto alcune persone spingersi oltre il nastro adesivo, con tentativi sofisticati di modificare o distruggere il LED, e ora aggiorniamo gli occhiali perché disattivino la fotocamera se rilevano che il LED è stato manomesso fisicamente o distrutto”.

In parallelo, l’azienda afferma di stare lavorando alla rimozione di annunci, post e inserzioni su Marketplace relativi a servizi che alterano gli occhiali per disabilitare la spia, senza escludere azioni legali contro persone o attività coinvolte. Alex Himel, vicepresidente dei dispositivi indossabili di Meta, aveva anticipato a The Verge alcune settimane fa l’arrivo di una contromisura di questo tipo, ammettendo una crescita dell’uso improprio con la maggiore diffusione del prodotto.

La stretta coincide con un contraccolpo ormai consolidato. Nel testo si citano segnalazioni di malintenzionati che riprendono di nascosto e molestano giovani donne, mentre sul piano istituzionale lo Stato di New York vieterà dal 20 luglio gli occhiali con fotocamera in tutte le aule giudiziarie. Misure analoghe risultano già adottate dai tribunali di Filadelfia e da alcune compagnie di crociera nelle aree comuni. A giugno, inoltre, Meta ha rimosso dalla propria app il codice della funzione di identificazione dei volti chiamata internamente NameTag, dopo le critiche di organizzazioni per i diritti civili come ACLU ed Electronic Frontier Foundation.

Il nodo aperto resta la visibilità del segnale

Il nuovo blocco software chiude una delle principali vie tecniche usate per eludere il LED, ma non risolve il limite più evidente del sistema: la spia luminosa può restare poco visibile in diverse condizioni di luce. In altre parole, il dispositivo diventa più difficile da modificare, ma l’efficacia dell’avviso per chi si trova nell’inquadratura continua a dipendere dalla sua reale percepibilità.

È questo il punto che probabilmente continuerà a segnare il dibattito pubblico sugli occhiali smart: non solo la possibilità di registrare, ma anche la trasparenza concreta verso chi viene ripreso.

FAQ

Cosa cambia con l’aggiornamento di Meta?

Sì, cambia il funzionamento della fotocamera: viene disattivata se il LED privacy risulta manomesso, forato o rimosso.

L’aggiornamento è facoltativo o obbligatorio?

Sì, è obbligatorio per tutti gli utenti ed è già in distribuzione, secondo quanto comunicato da Meta.

Perché Meta ha introdotto questo blocco?

Sì, per fermare modifiche usate da alcuni modder per registrare senza segnale visibile e rafforzare le tutele sulla privacy.

Quali restrizioni esterne sono già state annunciate?

Sì, lo Stato di New York vieterà questi occhiali nelle aule giudiziarie dal 20 luglio; misure simili esistono a Filadelfia e su alcune crociere.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, questo contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.