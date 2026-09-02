Salone Auto Torino rilancia design e filiera con 47 Case

2 Settembre 2026

2 Settembre 2026/Home/MOTORI/Salone Auto Torino rilancia design e filiera con 47 Case

La notizia in sintesi

  • Salone Auto Torino torna dall’11 al 13 settembre 2026 con 47 Case.
  • I marchi cinesi rafforzano la componente tecnologica e l’attenzione alla mobilità elettrica.
  • Debuttano il B2B bTOb Salone Auto Torino e il premio TADA.
  • Test drive gratuiti e design automotive animeranno il centro di Torino.

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Torino accelera su design e filiera automotive

Il Salone Auto Torino riunirà dall’11 al 13 settembre 2026 nel centro di Torino 47 Case automobilistiche, istituzioni e pubblico, con esposizioni, anteprime e test drive gratuiti. La manifestazione, presentata alle OGR Torino da Andrea Levy con rappresentanti di Regione Piemonte, Città, Camera di commercio e Fondazione CRT, mette al centro tecnologie di prodotto, design e filiera. La presenza di costruttori cinesi quali BYD, Changan, Chery, GWM, Geely, GAC, Leapmotor, OMODA JAECOO, Zeekr e X-Peng rafforza l’attenzione sulla mobilità elettrica, insieme al Torino Automotive Design Award e al nuovo bTOb Salone Auto Torino per la filiera.

La conferenza di presentazione di Salone Auto Torino 2026 alle OGR Torino.
La conferenza di presentazione di Salone Auto Torino 2026 alle OGR Torino.

Il programma tra B2B, test drive e innovazione

Il programma si apre il 10 settembre con bTOb Salone Auto Torino, nuovo appuntamento B2B rivolto alla filiera automotive. Il giorno successivo, alle 9:30, l’inaugurazione ufficiale coinvolgerà istituzioni e rappresentanti delle Case, mentre la stampa avrà appuntamenti dedicati. Dall’11 al 13 settembre il tracciato collegherà Piazza Castello, Piazzetta Reale, Corte d’Onore e i Giardini dei Musei Reali, con test drive nei Giardini Reali inferiori.

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Il pubblico all'ingresso di Salone Auto Torino nel centro della città.
Il pubblico all’ingresso di Salone Auto Torino nel centro della città.

La seconda edizione del Torino Automotive Design Award, o TADA, è dedicata al design e all’innovazione delle Case automobilistiche cinesi, elemento che rafforza il profilo tech della manifestazione. Tra i 47 marchi figurano BYD, Changan, Chery, GAC, Geely, GWM, Leapmotor, OMODA JAECOO, X-Peng e Zeekr, accanto a gruppi europei, giapponesi e statunitensi.

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BYD, Changan, Geely, GWM, OMODA JAECOO e Zeekr hanno inoltre confermato vetture per le prove su strada, insieme ad altri partecipanti. I tributi nei Giardini dei Musei Reali richiamano i 120 anni di Lancia, Marcello Gandini, Ferrari e la London to Brighton. Dopo oltre 500.000 visitatori nelle prime due edizioni, il format resta gratuito e accessibile dalle 9 alle 19.

Un laboratorio urbano per l’automotive europeo

Il debutto di bTOb Salone Auto Torino aggiunge una piattaforma dedicata ai rapporti tra imprese alla formula aperta al pubblico. Il TADA porta invece il confronto sul terreno del design e dell’innovazione, con attenzione alle Case cinesi presenti nella rassegna. L’integrazione tra filiera, test drive e spazi storici di Torino delinea un evento capace di far dialogare prodotto, tecnologia automobilistica e identità progettuale della città.

La mappa dell'area Test Drive di Salone Auto Torino 2026.
La mappa dell’area Test Drive di Salone Auto Torino 2026.

FAQ

Quando si svolge Salone Auto Torino 2026?

Salone Auto Torino è in programma dall’11 al 13 settembre 2026, mentre l’appuntamento B2B della filiera si terrà il 10 settembre.

Dove si terranno esposizioni e test drive?

Il percorso espositivo attraverserà Piazza Castello, Piazzetta Reale, Corte d’Onore e Giardini dei Musei Reali; i test drive saranno nei Giardini Reali inferiori.

Quali marchi cinesi partecipano all’evento?

BYD, Changan, Chery, GWM, Geely, GAC, Leapmotor, OMODA JAECOO, Zeekr e X-Peng figurano tra le 47 Case partecipanti.

Che cos’è il Torino Automotive Design Award?

Il Torino Automotive Design Award, alla seconda edizione, è dedicato al design e all’innovazione delle Case automobilistiche cinesi presenti a Torino.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi redazionale accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, con rielaborazione, intervento e supervisione umana della Redazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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