26 Agosto 2026

/ Home/PRODOTTI/OMODA 4 debutta a Barcellona prima dell’esordio italiano

La notizia in sintesi OMODA 4 sarà esposta a Barcellona dal 28 al 30 agosto.

Il debutto italiano è previsto l’11 settembre al Salone Auto Torino.

Il modello affiancherà la gamma OMODA già venduta in Italia.

OMODA sarà partner delle finali EMEA del circuito VALORANT Champions Tour.

OMODA 4, nuovo crossover compatto del marchio del gruppo Chery, sarà presentata al pubblico europeo dal 28 al 30 agosto a Barcellona, durante le finali EMEA del VALORANT Champions Tour. L’esordio sul mercato italiano è invece programmato per l’11 settembre, data di apertura del Salone Auto Torino.

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La vettura sarà esposta nell’area B Site del Fan Fest allestito presso l’Olimpic Arena di Barcellona, sede delle Grand Finals del circuito esport. L’accesso all’area sarà gratuito. L’iniziativa accompagna la partnership di OMODA con il VALORANT Champions Tour EMEA, del quale il marchio è Global Principal Partner e Official Automobile Partner.

Anteprima europea alle finali di Barcellona

Il VALORANT Champions Tour è il circuito internazionale dedicato al videogioco competitivo VALORANT, titolo tattico basato su sfide cinque contro cinque. Il programma annuale organizzato da Riot Games comprende campionati nelle regioni EMEA, Asia e Americhe, oltre agli eventi globali Masters e al torneo Champions.

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Durante l’appuntamento di Barcellona, OMODA metterà inoltre a disposizione alcune OMODA 5 per il trasferimento di giocatori e ospiti tra le sedi dell’evento e la città. Il costruttore sarà anche title partner del riconoscimento assegnato al miglior giocatore delle finali, denominato “2026 VCT EMEA Stage 2 Grand Finals MVP Award presented by OMODA”.

L’esposizione del nuovo modello nel contesto delle finali esport anticipa il suo arrivo in Italia di circa due settimane. Il comunicato collega la scelta dell’evento al tentativo del marchio di rivolgersi a una clientela più giovane rispetto alla media del comparto automobilistico.

Il lancio al Salone Auto Torino

L’11 settembre OMODA 4 sarà tra i modelli presenti al Salone Auto Torino, manifestazione in programma fino al 13 settembre nel centro del capoluogo piemontese. L’evento si svolgerà tra piazza Castello e i Giardini Reali e riunirà oltre 40 marchi, con un’area dedicata ai test drive su strada aperta al pubblico.

Per OMODA 4 si tratterà della prima uscita sul mercato italiano. Al salone il crossover sarà affiancato dagli altri modelli della gamma OMODA già commercializzati nel Paese: OMODA 5 nelle motorizzazioni benzina, ibrida SHS-H ed elettrica, oltre a OMODA 7 SHS-P e OMODA 9 SHS-P, entrambi indicati come ibridi plug-in.

Il comunicato non riporta dettagli tecnici, prezzi, allestimenti o date di disponibilità presso la rete commerciale italiana della OMODA 4. L’appuntamento torinese costituisce quindi il primo momento pubblico nazionale annunciato per il modello.

L’espansione del gruppo Chery

OMODA & JAECOO fa parte del gruppo cinese Chery. Secondo i dati diffusi dall’azienda, il gruppo ha superato un milione di veicoli venduti a livello globale nell’arco di tre anni ed è presente in 77 mercati, di cui 22 in Europa.

Il debutto di OMODA 4 si inserisce nell’ampliamento della proposta del marchio in Italia, dove sono già disponibili modelli con motori a combustione, soluzioni ibride e alimentazioni elettriche. I prossimi passaggi annunciati sono l’anteprima di Barcellona e, subito dopo, la presentazione al pubblico del Salone Auto Torino.

FAQ

Quando debutta OMODA 4 in Italia?

Il debutto sul mercato italiano è programmato per l’11 settembre 2026, in occasione del Salone Auto Torino.

Dove sarà esposta OMODA 4 a Barcellona?

La vettura sarà esposta nell’area B Site del Fan Fest dell’Olimpic Arena, dal 28 al 30 agosto.

Quanto dura il Salone Auto Torino?

Il Salone Auto Torino è in programma dall’11 al 13 settembre nel centro cittadino, tra piazza Castello e i Giardini Reali.

Quali modelli OMODA sono già venduti in Italia?

La gamma citata comprende OMODA 5, OMODA 7 SHS-P e OMODA 9 SHS-P, con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.