29 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/lastminute.com presenta Travel Bgents per prenotare viaggi vicino alla partenza

La notizia in sintesi lastminute.com presenta Travel Bgents, hub dedicato alle prenotazioni più spontanee.

La ricerca indica un possibile sovrapprezzo fino al 33% per chi prenota con mesi d’anticipo.

Il 24% dei viaggiatori Tipo A ha trovato prezzi inferiori vicino alla partenza.

Travel Bgents propone offerte aggiuntive e codici sconto per i viaggiatori Tipo B.

lastminute.com ha presentato Travel Bgents, un hub dedicato alle persone che scelgono di prenotare viaggi più vicino alla data di partenza. L’iniziativa è accompagnata da una ricerca che confronta due comportamenti: i viaggiatori “Tipo A”, orientati a pianificare con largo anticipo, e i “Tipo B”, più inclini a decidere all’ultimo momento.

Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, il 24% dei viaggiatori appartenenti al primo gruppo dichiara di aver scoperto, poco prima della partenza, che lo stesso viaggio acquistato settimane prima era disponibile a un prezzo inferiore. L’analisi citata nel comunicato sostiene inoltre che le prenotazioni effettuate con mesi di anticipo possano comportare un sovrapprezzo fino al 33% rispetto a offerte individuate in prossimità della partenza.

La campagna si concentra quindi sulla possibilità di cogliere offerte in tempi più ristretti, senza considerare la prenotazione anticipata come l’unico strumento per organizzare una vacanza. Il servizio è disponibile nella pagina Travel Bgents, dove sono indicate promozioni e codici sconto dedicati.

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Prezzi, flessibilità e abitudini di prenotazione

Il sondaggio distingue i due profili anche per la percezione del rischio. Per il 55% dei viaggiatori Tipo A, prenotare appena una settimana prima della partenza è considerato rischioso. Al contrario, il 33% dei Tipo B ritiene di non compromettere la possibilità di raggiungere la destinazione preferita pur evitando una pianificazione con largo anticipo.

La flessibilità è un altro elemento rilevato nella ricerca. L’11% dei Tipo A riferisce di aver perso denaro nel tentativo di modificare o cancellare una prenotazione dopo un cambio di programma. Tra i Tipo B, il 47% afferma invece di sentirsi libero di rivedere i propri piani anche a ridosso della partenza, senza preoccuparsi eccessivamente delle eventuali penali.

Il comunicato segnala anche differenze nell’esperienza del viaggio. Il 41% dei Tipo B dichiara di scoprire più spesso luoghi inattesi apprezzati dalla popolazione locale, contro il 35% dei Tipo A. Per il 44% del gruppo più spontaneo, le avventure non programmate contribuiscono a creare ricordi duraturi; la percentuale indicata per i viaggiatori che pianificano tutto prima della partenza è del 26%.

La posizione di lastminute.com

Travel Bgents viene presentato come uno strumento rivolto a chi vuole attendere prima di acquistare un pacchetto. Il 24% dei viaggiatori Tipo A, secondo la ricerca, vorrebbe adottare un approccio più spontaneo ma teme che rimandare la prenotazione possa esporlo a maggiori rischi.

Zoe Fidler, Brand and PR Director di lastminute.com, commenta:

“Esiste un luogo comune secondo cui i viaggiatori di Tipo B siano semplicemente disorganizzati, che non pianificano e lasciano tutto al caso. In realtà, sono viaggiatori consapevoli che hanno capito che aspettare il momento giusto prima di premere ‘prenota’ può essere una scelta strategica. Aspettando il momento giusto, i Tipo B possono assicurarsi viaggi premium a una frazione del costo, senza dover affrontare l’eccessiva pianificazione. Con Travel Bgents vogliamo premiare proprio questa mentalità: vivere lastminute.com non significa necessariamente scendere a compromessi o accontentarsi di ciò che rimane, ma può diventare una strategia consapevole. Tu sai quando è il momento di partire e, quando sei pronto, lo siamo anche noi. Puoi stare tranquillo: conviene lasciar fare a lastminute.com.”

La prova con Ally e G

Nel materiale diffuso dall’azienda viene riportata anche l’esperienza delle creator inglesi Ally e G, che si identificano rispettivamente come viaggiatrice Tipo A e Tipo B. Le due creator hanno provato il servizio nell’ambito della campagna.

“Quando si tratta di viaggiare siamo sempre stati divise a metà: una pianifica in modo quasi ossessivo, l’altra prenota seguendo completamente la corrente. Provare Travel Bgents ci ha dimostrato che aspettare fino all’ultimo minuto non significa necessariamente scendere a compromessi. Abbiamo trovato un’offerta fantastica, senza stress, e ci siamo goduti tutto il divertimento. Il viaggio di Tipo B offre davvero una ricompensa inaspettata.”

Il comunicato è stato distribuito da Probeat Agency.

FAQ

Che cos’è Travel Bgents?

È un hub di lastminute.com dedicato ai viaggiatori Tipo B, con offerte aggiuntive e codici sconto dedicati alle prenotazioni più spontanee.

Quanto può costare in più prenotare in anticipo?

L’analisi citata da lastminute.com indica un possibile sovrapprezzo fino al 33% per chi prenota con mesi di anticipo.

Quanti viaggiatori trovano prezzi più bassi vicino alla partenza?

Il 24% dei viaggiatori Tipo A dichiara di aver trovato lo stesso viaggio a un prezzo inferiore poco prima della partenza.

Dove sono disponibili le offerte Travel Bgents?

Le offerte sono consultabili sulla pagina italiana di lastminute.com e nell’area dedicata a Travel Bgents.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.