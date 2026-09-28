28 Settembre 2026/Home/INTERNET/Microsoft rinnova Copilot con Home, Code e Autopilot per le imprese
La notizia in sintesi
- Microsoft annuncia nuove funzioni Copilot: Home, Code e Autopilot.
- Home e Code arriveranno nelle prossime settimane tramite il programma Frontier.
- Autopilot sarà esteso alla private preview entro la fine del mese.
- Nuovi strumenti puntano a collegare Copilot a dati, app e flussi aziendali.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Microsoft Surface Laptop | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 13” | Snapdragon® X Plus | 16 GB di RAM | 512 di memoria | Ultimo modello | Platino
Copilot+ PC : I dispositivi Surface più veloci e intelligenti di sempre. Progettato da Microsoft, Surface Laptop è un nuovissimo Copilot+ PC costruito con i più recenti processori Qualcomm Snapdragon X Plus. Surface Laptop offre prestazioni incredibili e potenza accelerata dall’intelligenza artificiale. · Energia per tutto il giorno – Fino a 23 ore di autonomia della batteria¹ per la riproduzione di video in locale e uno streaming ininterrotto · Display brillante – Brillantezza coinvolgente o incredibile qualità dell’immagine – Il touchscreen PixelSense Flow da 13" offre un’esperienza visiva vibrante e coinvolgente.
Microsoft ha annunciato un aggiornamento di Copilot, la propria piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per il lavoro. Le novità riguardano nuove modalità d’uso, strumenti per creare applicazioni e automazioni, integrazioni con le applicazioni Office e funzioni per collegare l’assistente ai dati e ai processi delle organizzazioni.
Il rilascio sarà graduale. Home e Code saranno disponibili nelle prossime settimane attraverso il programma Frontier, mentre Autopilot sarà esteso alla private preview entro la fine del mese. Microsoft ha inoltre anticipato funzioni previste per i prossimi mesi, tra cui Today e la menzione di Copilot nelle chat e nei canali di Teams.
Home, Code e Autopilot
La prima novità è Home, un ambiente che riunisce Chat e Cowork. Chat è pensata per richieste rapide, ricerche e bozze, mentre Cowork è destinata alla delega di attività più articolate. L’obiettivo dichiarato è offrire un punto di accesso unico alle diverse funzioni di Copilot, senza richiedere agli utenti di scegliere ogni volta una modalità specifica.
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Code consentirà anche a persone non specializzate nello sviluppo software di realizzare applicazioni, dashboard e automazioni descrivendo il risultato desiderato in linguaggio naturale. La funzione utilizza la tecnologia alla base di GitHub Copilot e, secondo Microsoft, include ambienti sandbox e il nuovo Copilot Managed Runtime per la gestione del codice nell’ambiente aziendale.
Autopilot, precedentemente chiamato Scout, è invece presentato come un assistente digitale con identità, memoria, risorse di calcolo e uno spazio di lavoro nel tenant aziendale. Potrà lavorare in background anche quando l’utente non è attivo, utilizzando il contesto dell’organizzazione attraverso Microsoft IQ.
Integrazione con Office e dati aziendali
L’aggiornamento include Office in Copilot, che collega l’assistente a Word, Excel e PowerPoint. Microsoft indica che la funzione permetterà di sincronizzare il lavoro tra Copilot e le applicazioni Office in tempo reale, preservando la formattazione e consentendo la collaborazione con altri utenti.
Per ampliare le informazioni a disposizione dell’assistente, Microsoft introduce anche Fabric IQ, già disponibile a livello generale per Chat e Cowork. Il servizio integra i dati aziendali per fornire una comprensione condivisa dell’organizzazione; l’integrazione con Code è prevista a breve nel programma Frontier.
Nel corso del prossimo mese è attesa in public preview anche Work IQ, destinata a collegare Copilot ai dati e ai flussi di lavoro di Dynamics 365 e Power Platform. Tra gli esempi citati dall’azienda figurano l’inserimento in un documento dello storico delle opportunità commerciali e dei ticket di supporto senza passare manualmente tra applicazioni diverse.
Entro la fine del mese dovrebbe inoltre arrivare a livello generale un Registro dei Plugin. Il catalogo centralizzato servirà a distribuire e gestire plugin Microsoft, di partner e personalizzati, collegando Copilot a dati e azioni utili alle attività aziendali.
Codice, governance e controllo dei costi
Copilot Managed Runtime, ora in public preview, è una piattaforma per eseguire codice e gestire applicazioni direttamente nell’ambiente Microsoft 365 aziendale. La piattaforma riunisce hosting, identità, accesso ai dati e gestione del ciclo di vita delle applicazioni, con una governance affidata ai reparti IT. Supporta funzioni e agenti creati con Copilot Cowork, Copilot Code e Copilot Studio, oltre a essere aperta agli sviluppatori professionisti e di terze parti.
Microsoft ha pubblicato ulteriori dettagli sul Copilot Managed Runtime, inclusi gli aspetti relativi all’hosting e alla gestione del codice prodotto con Copilot.
L’azienda annuncia anche nuove funzioni di gestione della spesa per l’intelligenza artificiale in Agent 365, Insights e Microsoft Copilot. Gli strumenti sono orientati al controllo dei costi, alla misurazione del valore e all’ottimizzazione dell’impiego dell’AI. Le informazioni sulle nuove capacità di FinOps per l’AI sono state pubblicate sul portale tecnico Microsoft.
Le funzioni in arrivo per Teams e Outlook
Tra le anticipazioni figura Today, una funzione che raccoglie posta elettronica, calendario, conversazioni Teams, riunioni e attività per segnalare gli elementi che richiedono attenzione. Potrà proporre, ad esempio, bozze di messaggi e riprogrammazioni di calendario. Today entrerà in private preview a ottobre in Copilot e sarà disponibile anche in Outlook e Teams.
@Copilot in Teams consentirà invece di menzionare l’assistente nelle chat e nei canali, mettendo a disposizione del gruppo il contesto condiviso delle conversazioni. La funzione potrà recuperare informazioni relative a decisioni prese e facilitare il coordinamento tra più team. La private preview è prevista entro la fine del mese.
Il quadro completo degli annunci è stato raccolto da Microsoft nell’Official Microsoft Blog. La distribuzione delle nuove funzioni procederà progressivamente attraverso il programma Frontier e le diverse fasi di anteprima indicate dall’azienda.
FAQ
Quando arrivano Home e Code di Copilot?
Home e Code saranno disponibili nelle prossime settimane nell’ambito del programma Frontier di Microsoft.
Cos’è Autopilot in Microsoft Copilot?
Autopilot è un assistente digitale con identità, memoria, risorse di calcolo e workspace nel tenant aziendale, capace di operare in background.
Quando sarà disponibile Work IQ?
Work IQ entrerà in public preview nel corso del prossimo mese, integrando Copilot con dati e flussi di Dynamics 365 e Power Platform.
Quando arriva Today in Copilot?
Today entrerà in private preview a ottobre in Copilot e sarà disponibile anche in Outlook e Teams.
Qual è la fonte di queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da Microsoft, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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