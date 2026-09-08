Chery debutta a Torino con OMODA 4 SHS-H e il SUV elettrico Q

8 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Chery sarà al Salone Auto Torino dall’11 al 13 settembre 2026

Debuttano in Italia OMODA 4 SHS-H e il SUV elettrico Chery Q

La Chery Q arriverà sul mercato italiano nel corso del 2027

Quattro marchi del gruppo saranno riuniti in Piazza Castello

Il Gruppo Chery porterà al Salone Auto Torino 2026 due modelli presentati per la prima volta al pubblico italiano: il crossover full hybrid OMODA 4 SHS-H e la Chery Q, SUV elettrico di segmento B previsto sul mercato nel corso del 2027. L’esposizione sarà allestita in Piazza Castello dall’11 al 13 settembre e riunirà i marchi OMODA & JAECOO, LEPAS, CHERY e iCAUR.

L’appuntamento torinese segna la prima presenza in Italia dei quattro marchi del gruppo nello stesso spazio espositivo. Accanto alle due novità, Chery esporrà diversi modelli già annunciati o in arrivo sul mercato nazionale, fra cui OMODA 9 Aurora Edition, JAECOO 5 SHS-H, LEPAS L6 BEV e L8, Chery Tiggo 8 e Tiggo 9, oltre a iCAUR V27.

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Le due anteprime a Torino

La OMODA 4 SHS-H arriva al Salone Auto Torino dopo il debutto europeo avvenuto il 28 agosto a Barcellona. Il modello è un crossover lungo 4,42 metri e utilizza un sistema full hybrid composto da un motore 1.5 TGDi da 143 CV e da un’unità elettrica da 204 CV.

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La potenza combinata dichiarata per la OMODA 4 SHS-H è di 224 CV. Il costruttore indica inoltre un abitacolo sviluppato attorno a un cockpit con funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il modello adotta il linguaggio stilistico denominato CYBER MECHA.

La seconda anteprima è la Chery Q, primo SUV elettrico di segmento B del marchio CHERY. Il veicolo misura 4,20 metri in lunghezza, ha un passo di 2,70 metri e dispone di una batteria da 52 kWh.

La Chery Q monta un motore anteriore da 122 CV, pari a 90 kW, e dichiara un’autonomia di 380 chilometri. Il suo arrivo commerciale è programmato nel 2027, mentre il debutto del marchio CHERY nelle concessionarie italiane è atteso da novembre 2026.

I SUV Tiggo e gli altri modelli esposti

Il lancio italiano di CHERY partirà con i SUV plug-in hybrid Tiggo 9 e Tiggo 8. Entrambi saranno presenti a Torino insieme alla Chery Q, offrendo una prima panoramica della gamma che il marchio intende proporre in Italia.

Tra i veicoli in esposizione figura anche OMODA 9 Aurora Edition, serie destinata al mercato italiano in 1.000 esemplari. Lo stand ospiterà inoltre JAECOO 5 SHS-H, modello che affianca la OMODA 4 nella proposta ibrida dei marchi già attivi nel Paese.

Per LEPAS saranno esposti L6 BEV e L8. Il marchio entra nel mercato italiano nel 2026 con una gamma plug-in Super Hybrid, mentre la L6 indicata per il Salone è nella variante elettrica a batteria.

Il quarto marchio presente nello spazio del gruppo sarà iCAUR, dedicato ai fuoristrada elettrificati. A Torino verrà mostrato il V27, mentre l’avvio del marchio sul mercato italiano è previsto nel primo trimestre del 2027.

OMODA & JAECOO è presente in Italia dall’estate 2024. Nel primo semestre del 2026 il marchio ha immatricolato 21.503 vetture, pari al 2,27% del mercato nazionale secondo i dati riportati dal gruppo.

I dati del gruppo e il programma del Salone

Nel primo semestre del 2026 il Gruppo Chery ha dichiarato vendite in Europa per 174.000 veicoli, con una crescita del 212% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nello stesso arco temporale, le esportazioni del gruppo hanno raggiunto 943.800 veicoli, in aumento del 71,5%.

Il gruppo riferisce inoltre di aver superato, nel luglio 2026, i 20 milioni di veicoli venduti dalla fondazione. In Italia, la gestione dei marchi destinati al mercato nazionale fa capo a Chery Italy, che cura OMODA & JAECOO e seguirà anche CHERY e LEPAS.

Lo stand di Piazza Castello consentirà quindi di vedere insieme modelli con alimentazioni ibride, plug-in hybrid ed elettriche. JAECOO 5 SHS-H sarà fra le vetture esposte assieme alle novità e ai SUV dei diversi marchi del gruppo.

Il Salone Auto Torino si terrà dall’11 al 13 settembre tra Piazza Castello e i Giardini Reali. L’ingresso sarà gratuito e il programma comprende test drive gratuiti con partenza dai Giardini Reali bassi, sul lato di corso San Maurizio.

La conferenza stampa del Gruppo Chery è in programma venerdì 11 settembre alle ore 11 presso lo stand multi-brand in Piazza Castello. L’evento sarà dedicato alla presentazione delle due anteprime nazionali e della strategia di espansione dei marchi in Italia.

La presenza di LEPAS al Salone coincide con il suo debutto commerciale italiano nel 2026. L6 BEV e L8 saranno esposte accanto ai modelli OMODA, JAECOO, CHERY e iCAUR, completando la gamma riunita a Torino.

Il calendario annunciato dal gruppo prevede un’espansione progressiva: CHERY dovrebbe arrivare nelle concessionarie da novembre 2026 con Tiggo 9 e Tiggo 8, mentre iCAUR è atteso nel primo trimestre del 2027. Per la Chery Q elettrica, invece, la finestra indicata è nel corso del 2027.

La LEPAS L8 sarà tra i modelli presenti nello stand torinese, insieme alla L6 BEV. Per il pubblico, il Salone rappresenterà la prima occasione per osservare nello stesso luogo le proposte dei quattro marchi del gruppo destinate al mercato italiano.

Con le anteprime di OMODA 4 SHS-H e Chery Q, l’appuntamento di Torino anticipa gli arrivi commerciali programmati tra il 2026 e il 2027. Il Salone sarà aperto per tre giorni, con esposizioni in Piazza Castello e attività di prova organizzate nei Giardini Reali.

FAQ

Quando si tiene il Salone Auto Torino 2026?

Il Salone Auto Torino si svolge dall’11 al 13 settembre 2026, tra Piazza Castello e i Giardini Reali.

Quali anteprime porta Chery a Torino?

Le anteprime nazionali sono OMODA 4 SHS-H, crossover full hybrid da 224 CV, e Chery Q, SUV elettrico di segmento B.

Quando arriverà la Chery Q in Italia?

Il lancio commerciale della Chery Q è previsto nel corso del 2027, secondo il calendario comunicato dal gruppo.

Quale autonomia dichiara la Chery Q?

L’autonomia dichiarata è di 380 chilometri, ottenuta con una batteria da 52 kWh e un motore anteriore da 122 CV.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.