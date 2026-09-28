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Hyundai presenta IONIQ 3 in Italia il 24 e 25 ottobre

28 Settembre 2026

28 Settembre 2026/Home/MOTORI/Hyundai presenta IONIQ 3 in Italia il 24 e 25 ottobre

La notizia in sintesi

  • Hyundai porta IONIQ 3 in Italia il 24 e 25 ottobre
  • Il modello deriva dalla concept car Concept THREE presentata all’IAA Mobility 2025
  • Il progetto introduce il linguaggio stilistico Art of Steel
  • La concept anticipa una compatta elettrica pensata per il mercato europeo

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Hyundai prepara il debutto italiano di IONIQ 3, la nuova hatchback elettrica che sarà presentata il 24 e 25 ottobre. Il modello prende spunto dalla Concept THREE, prototipo mostrato all’IAA Mobility 2025 e successivamente collegato dalla casa coreana alla vettura di serie svelata durante la Milano Design Week 2026.

La Concept THREE è stata il primo prototipo compatto della famiglia IONIQ e ha anticipato l’ingresso di Hyundai nel segmento europeo delle auto elettriche di dimensioni contenute. Il progetto ha introdotto alcune soluzioni di stile e materiali che, secondo l’azienda, saranno riprese anche su IONIQ 3.

Concept THREE 02

Acciaio e superfici scolpite

Il tema centrale del prototipo è “Art of Steel”, un linguaggio progettuale che usa l’acciaio come riferimento estetico oltre che industriale. Hyundai indica questo materiale come elemento alla base delle forme esterne della concept, caratterizzate da volumi netti e superfici modellate per evidenziare la struttura della carrozzeria.

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La Concept THREE è costruita attorno a tre superfici principali, attraversate da linee che si incontrano lungo la fiancata. La finitura effetto anodizzato è affiancata da vetri gialli e cerchi coordinati, una scelta cromatica ripresa anche in alcuni elementi dell’abitacolo.

Concept THREE 03

La silhouette Aero Hatch

Tra gli elementi destinati a passare dal prototipo al modello di produzione c’è la configurazione definita Aero Hatch. Si tratta di una rilettura della carrozzeria a due volumi, con frontale basso, tetto che scende verso la parte posteriore, portellone verticale e spoiler posteriore in stile ducktail.

Hyundai associa questa impostazione alla ricerca aerodinamica e all’identità visiva della futura compatta elettrica. IONIQ 3 dovrebbe riprendere la stessa impostazione generale, adattandola alle esigenze di un veicolo destinato alla produzione e alla vendita sul mercato italiano.

Il prototipo utilizza inoltre la firma luminosa Parametric Pixel, già presente nella gamma elettrica IONIQ. Sulla Concept THREE i pixel sono impiegati nel frontale e nel posteriore con una grafica che punta a dare maggiore profondità agli elementi luminosi.

Concept THREE 04

Interni modulari e materiali riciclati

Nell’abitacolo, Hyundai ha immaginato uno spazio dai toni gialli e grigi, con superfici e texture differenti. Il progetto interno punta su forme morbide e su una disposizione degli elementi orientata alla personalizzazione dell’esperienza a bordo.

La concept adotta i widget modulari “Bring Your Own Lifestyle” (BYOL), pensati per adattare alcune funzioni dell’auto alle abitudini dell’utente. Un altro elemento è Mr. Pix, personaggio grafico inserito in vari dettagli del veicolo, dalla firma luminosa anteriore alla scritta THREE.

Concept THREE 05

Alcuni riferimenti visivi sottolineano l’impostazione più informale del prototipo, tra cui la scritta “May the downforce be with you” collocata sul retro. Per gli interni, Hyundai cita inoltre tessuti ottenuti dal recupero di rifiuti marini e schiuma di alluminio leggera.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, IONIQ 3 utilizzerà materiali riciclati e di origine biologica negli interni, con un’impostazione ispirata al concetto di “Furnished Space”. I dettagli definitivi della versione italiana non sono indicati nel comunicato.

Concept THREE 06

Dalla concept alla strada

La Concept THREE ha quindi svolto il ruolo di anticipazione per la futura IONIQ 3, trasferendo alla vettura di serie parte delle soluzioni legate alla carrozzeria, alla firma luminosa e alla progettazione degli interni. Il debutto previsto per il 24 e 25 ottobre segnerà il passaggio del progetto dal prototipo alla commercializzazione in Italia.

Hyundai non ha diffuso nel comunicato informazioni su prezzi, autonomia, batterie, potenza o allestimenti della IONIQ 3. Il lancio italiano sarà l’occasione per conoscere le caratteristiche della versione destinata al mercato nazionale.

FAQ

Quando debutta Hyundai IONIQ 3 in Italia?

Il debutto italiano di Hyundai IONIQ 3 è previsto il 24 e 25 ottobre, secondo quanto indicato nel comunicato.

Da quale prototipo deriva IONIQ 3?

IONIQ 3 deriva dalla Hyundai Concept THREE, concept car compatta presentata all’IAA Mobility 2025.

Che cos’è il design Art of Steel?

Art of Steel è il linguaggio stilistico che usa l’acciaio come riferimento per superfici, volumi e finiture della Concept THREE.

Quali materiali sostenibili usa la concept?

La Concept THREE impiega tessuti ricavati dal recupero dei rifiuti marini e schiuma di alluminio leggera negli interni.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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