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Meliconi lancia FLEXI, antenna TV interna trasparente e ripiegabile

28 Settembre 2026

28 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Meliconi lancia FLEXI, antenna TV interna trasparente e ripiegabile

La notizia in sintesi

  • Meliconi presenta FLEXI, antenna TV da interni trasparente e ripiegabile.
  • Il prodotto è compatibile con DVB-T, DVB-T2 HEVC, DAB+ e 4K Ultra HD.
  • L’antenna riceve segnali VHF e UHF ed è alimentata via USB dal televisore.
  • Il prezzo indicativo al pubblico è di 29,99 euro.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Meliconi Antenna TV Amplificata FLEXI per interni

FILTRO ANTI-INTERFERENZE 4G/5G: Riceve e amplifica il segnale TV eliminando le interferenze causate da smartphone, router e altri dispositivi wireless; immagine sempre stabile e di qualità; · AMPLIFICAZIONE AD ALTE PRESTAZIONI: Dotata di amplificatore che garantisce una ricezione potente anche in aree con segnale debole. Copertura completa delle bande VHF e UHF; · COPERTURA FINO A 30 KM: Ideale per ricevere segnali da ripetitori situati fino a 30 chilometri di distanza. Perfetta per l’uso in città, in villeggiatura o in camper;

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Meliconi ha annunciato FLEXI, un’antenna TV da interni amplificata pensata per ricevere il segnale televisivo nelle stanze non raggiunte dall’impianto d’antenna esterno. Il dispositivo, caratterizzato da una struttura trasparente, sottile e ripiegabile, è destinato anche a seconde case, appartamenti in affitto, camper e roulotte.

Secondo una ricerca Toluna citata dall’azienda, il 73% delle persone che ha acquistato un’antenna la usa in un ambiente della casa che non riceve il segnale dell’antenna esterna. Meliconi collega inoltre il possibile aumento della domanda di questi dispositivi al passaggio al nuovo standard DVB-T2.

Compatibilità e ricezione

FLEXI è indicata come compatibile con i segnali del digitale terrestre DVB-T e DVB-T2 HEVC, con la radio digitale DAB+ e con i contenuti 4K Ultra HD. L’antenna opera nelle bande VHF, tra 174 e 230 MHz, e UHF, tra 470 e 694 MHz.

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Flexi2

Tra le caratteristiche tecniche dichiarate figurano i filtri contro le interferenze 4G e 5G e un’ampia superficie di ricezione. Il prodotto può essere alimentato tramite una porta USB del televisore e si spegne insieme al TV, secondo quanto indicato dall’azienda.

La soluzione non richiede forature o lavori di installazione: può essere collocata su una parete, appoggiata su una superficie piana oppure applicata vicino a una finestra. Le dimensioni ridotte e la possibilità di piegarla puntano a facilitarne il trasporto.

Uso in casa e in viaggio

L’antenna è stata progettata per gli spazi in cui manca una presa antenna, come camere secondarie o locali non coperti dall’impianto domestico. Meliconi la propone anche per abitazioni stagionali al mare o in montagna e per i mezzi ricreazionali.

881018 Antenna Flat Trasparente Still Life a bassa

Il modello viene fornito in una confezione plastic-free e ha una garanzia di due anni. La finitura trasparente consente di posizionarlo anche dietro al televisore, mentre il corpo flessibile può essere ripiegato quando non viene utilizzato o deve essere trasportato.

La pagina dedicata all’antenna FLEXI riporta un prezzo indicativo al pubblico di 29,99 euro. Il prodotto è indicato come disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, nei negozi di elettronica, nella grande distribuzione e sui principali siti di e-commerce.

Il prodotto nel catalogo Meliconi

Meliconi presenta FLEXI come un’antenna da interni rivolta a chi deve organizzare la ricezione televisiva senza intervenire sull’impianto dell’abitazione. La compatibilità con il DVB-T2 HEVC colloca il prodotto tra gli accessori destinati alla ricezione del digitale terrestre di nuova generazione.

881018 FLEXI copia

L’azienda comunica che l’antenna può essere usata sia in modo stabile in casa sia in contesti temporanei, grazie all’alimentazione via USB e alla struttura pieghevole. Maggiori informazioni sul catalogo sono disponibili sul sito ufficiale Meliconi.

Con questo lancio, Meliconi amplia la propria offerta di accessori per la ricezione televisiva domestica, puntando su un formato compatto per gli ambienti privi di collegamento diretto all’antenna esterna.

FAQ

Quanto costa l’antenna Meliconi FLEXI?

Il prezzo indicativo al pubblico comunicato dall’azienda è di 29,99 euro.

Quali standard televisivi supporta FLEXI?

FLEXI è compatibile con DVB-T, DVB-T2 HEVC, radio DAB+ e contenuti 4K Ultra HD.

Come viene alimentata l’antenna?

L’alimentazione avviene tramite USB direttamente dal televisore, con spegnimento automatico insieme al TV.

FLEXI richiede forature per l’installazione?

L’antenna può essere collocata a parete, in piano o vicino a una finestra senza lavori o forature.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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