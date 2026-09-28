28 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Lenovo presenta Googlebook 15 con Gemini e display OLED 2.8K

La notizia in sintesi Lenovo annuncia Googlebook 15, primo modello della nuova linea.

Il notebook arriverà dal 4 ottobre 2026 a 1.199 euro.

Integra processori Intel Core Ultra 5 e funzionalità Gemini.

Display OLED 2.8K, peso inferiore a 1,4 chilogrammi e autonomia dichiarata fino a 12,5 ore.

Lenovo ha annunciato il Googlebook 15, notebook da 15 pollici con funzioni di intelligenza artificiale integrate attraverso Gemini. Il dispositivo sarà disponibile dal 4 ottobre 2026 a partire da 1.199 euro IVA inclusa.

Il nuovo modello, presentato il 28 settembre, utilizza processori Intel Core Ultra 5 e può arrivare a 32 GB di memoria e 512 GB di archiviazione. Lenovo dichiara una capacità di elaborazione AI fino a 47 TOPS e un peso inferiore a 1,4 chilogrammi.

Display OLED e dotazione

Googlebook 15 monta un display touchscreen OLED da 15 pollici, con risoluzione 2.8K, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e copertura dichiarata del 100% dello spazio colore DCI-P3. La configurazione include inoltre un touchpad aptico e quattro altoparlanti compatibili con Dolby Atmos.

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Lo chassis è in metallo e prevede un trattamento anti-impronta. Tra le dotazioni indicate figurano lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale e otturatore fisico per la webcam. Una barra luminosa, denominata Glowbar, dovrebbe consentire di verificare batteria e ricarica anche a coperchio chiuso.

L’autonomia dichiarata raggiunge le 12,5 ore, ma l’azienda precisa che il valore deriva da prove interne svolte in condizioni di laboratorio e può cambiare in base a configurazione, uso, software, rete, luminosità e altri fattori.

Gemini, Magic Pointer e dettatura

Il punto centrale della proposta è l’integrazione di Gemini. Tra le funzioni citate da Lenovo ci sono Magic Pointer, che permette di richiamare l’assistente tramite il cursore per azioni contestuali, e Rambler, strumento di dettatura che trasforma il parlato in testo eliminando intercalari e aggiungendo formattazione.

Il computer è progettato anche per lavorare insieme a smartphone Android, con accesso ad app e file del telefono connesso. Lenovo cita inoltre un Lenovo AI Mouse, accessorio pensato per richiamare Gemini e personalizzare i controlli. Le funzioni AI richiedono connessione internet e, in diversi casi, sono disponibili solo in lingue, Paesi e per utenti maggiorenni selezionati.

“Lenovo Googlebook 15 rappresenta un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra Lenovo e Google e conferma il nostro impegno nel rendere accessibili a un numero sempre maggiore di persone esperienze intelligenti e ad alte prestazioni”, ha dichiarato Benny Zhang, Executive Director e General Manager Chromebook di Lenovo Intelligent Devices Group.

Zhang aggiunge: “Combinando le capacità di intelligenza artificiale offerte da Google con l’esperienza di Lenovo nella progettazione e nello sviluppo di dispositivi innovativi e orientati agli utenti, ampliamo il nostro portfolio con una nuova soluzione pensata per rispondere alle esigenze di uno stile di vita sempre più connesso.”

Abbonamento Google AI Pro e limiti dell’offerta

Con l’acquisto del dispositivo Lenovo indica 12 mesi di Google AI Pro e 5 TB di spazio cloud. L’offerta, tuttavia, riguarda gli utenti idonei che acquistano e attivano un Googlebook dal 1° ottobre 2026 ed è limitata ai residenti in Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Il riscatto dovrà avvenire entro il 31 marzo 2027.

Al termine della prova, secondo le condizioni riportate nel comunicato, il servizio verrà rinnovato automaticamente a 19,99 dollari al mese, salvo cancellazione. L’azienda segnala anche l’accesso ad Adobe Photoshop, Adobe Premiere e CapCut per attività di editing e creazione di contenuti.

Il materiale è stato trasmesso da Burson, società di comunicazione il cui sito, pagina LinkedIn, profilo Instagram, pagina Facebook e account X erano indicati nella comunicazione ricevuta.

Tra gli ulteriori riferimenti presenti nell’invio figurano il sito Assodigitale, la relativa versione www.assodigitale.it, l’indirizzo alternativo del sito e il profilo LinkedIn di Michele Ficara Manganelli. La comunicazione riportava inoltre la sede indicata da Burson a Milano, una privacy policy e le opzioni di gestione dell’iscrizione.

Restano disponibili anche due copie del materiale allegato, nei collegamenti versione uno e versione due.

FAQ

Quando sarà disponibile Lenovo Googlebook 15?

La disponibilità è indicata a partire dal 4 ottobre 2026, con possibili differenze nei punti vendita e nelle aree geografiche.

Qual è il prezzo di Lenovo Googlebook 15?

Il prezzo di partenza comunicato da Lenovo è di 1.199 euro IVA inclusa. Rivenditori, opzioni e condizioni locali possono determinare prezzi differenti.

Quali sono le caratteristiche del display?

Lo schermo è un OLED touchscreen da 15 pollici, con risoluzione 2.8K, frequenza fino a 120 Hz e copertura dichiarata del 100% DCI-P3.

Google AI Pro è disponibile anche in Italia?

L’offerta indicata nel comunicato è limitata a residenti in Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.