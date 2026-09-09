Casio presenta cinque orologi per scuola e lavoro

9 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • Casio presenta cinque orologi per il rientro a scuola e al lavoro.
  • La selezione comprende modelli digitali rétro e analogici con materiali e design differenti.
  • LTP-B150L-7B1 pesa 25 grammi e ha batteria con autonomia di circa tre anni.
  • I modelli sono disponibili online, presso rivenditori selezionati e nello store G-SHOCK di Milano.

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Casio ha presentato una selezione di cinque orologi pensata per il ritorno alle attività scolastiche e lavorative di settembre. La proposta riunisce modelli digitali e analogici, con soluzioni che vanno dai bracciali in acciaio ai cinturini in pelle, dai quadranti specchiati alle casse rettangolari.

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L’iniziativa riguarda l’A140, il LA670, l’UTP-1302PD, l’MTP-B215 e l’LTP-B150L-7B1. I modelli sono indirizzati a esigenze estetiche diverse, con configurazioni adatte tanto all’uso quotidiano quanto a contesti più formali, secondo le caratteristiche indicate dall’azienda.

Due proposte digitali della linea Vintage

Tra gli orologi inclusi nella selezione figura l’A140, modello digitale dall’impostazione rétro, dotato di bracciale in acciaio. Casio segnala linee morbide e proporzioni compatte come elementi centrali del design.

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Al suo fianco c’è il LA670, anch’esso digitale, caratterizzato da finiture metalliche e quadrante specchiato. La selezione accosta così due varianti della proposta Vintage, con un’impostazione visiva diversa rispetto ai modelli analogici presenti nel gruppo.

La scelta di inserire due orologi digitali richiama una delle tipologie storiche del catalogo Casio, affiancata in questo caso da prodotti con quadranti tradizionali. L’azienda non comunica prezzi, disponibilità per singola variante o ulteriori specifiche tecniche per A140 e LA670.

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Quadranti analogici e casse rettangolari

Per chi cerca un quadrante analogico, Casio indica l’UTP-1302PD. Il modello viene presentato in una palette che comprende tonalità classiche e colori come baby blue, verde menta e giallo burro. L’impostazione è quella di un orologio utilizzabile in occasioni differenti, senza elementi digitali sul quadrante.

La selezione comprende inoltre l’MTP-B215 nella versione silver, con bracciale in acciaio e quadrante chiaro. Il tratto distintivo dichiarato per questo modello è la cassa rettangolare, associata dall’azienda sia all’uso giornaliero sia a situazioni più formali.

Nel gruppo rientra anche l’LTP-B150L-7B1, con cassa squadrata in acciaio inossidabile, quadrante chiaro, indici con numeri romani e cinturino in vera pelle nera. È l’unico modello della selezione per il quale il comunicato fornisce indicazioni precise su peso e autonomia: pesa 25 grammi, monta un vetro minerale e dispone di una batteria con durata dichiarata di circa tre anni.

Dove acquistare i modelli

I cinque segnatempo sono acquistabili attraverso la collezione Casio sul sito ufficiale, presso rivenditori selezionati e nello store G-SHOCK di Milano. Il comunicato non specifica quali rivenditori partecipino alla distribuzione né se tutti i modelli siano presenti in ogni canale di vendita.

La proposta punta a coprire il periodo del rientro con opzioni differenziate per materiali, formato della cassa e tipo di visualizzazione. Per immagini e materiali relativi ai prodotti, Casio ha reso disponibile una cartella con i materiali stampa.

FAQ

Quali orologi include la selezione Casio?

La selezione comprende A140, LA670, UTP-1302PD, MTP-B215 e LTP-B150L-7B1, con modelli digitali e analogici.

Dove si acquistano gli orologi Casio presentati?

I modelli sono acquistabili sul sito ufficiale Casio, presso rivenditori selezionati e nello store G-SHOCK di Milano.

Quale modello ha il cinturino in pelle?

LTP-B150L-7B1 monta un cinturino in vera pelle nera e presenta indici a numeri romani su quadrante chiaro.

Quanto pesa l’orologio LTP-B150L-7B1?

LTP-B150L-7B1 pesa 25 grammi, utilizza vetro minerale e ha una batteria con autonomia di circa tre anni.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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