29 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Technics presenta le cuffie EAH-A1000 con autonomia fino a 45 ore

La notizia in sintesi Technics annuncia le cuffie wireless over-ear EAH-A1000.

Il modello utilizza un Magnetic Fluid Driver da 40 mm.

Autonomia dichiarata fino a 45 ore con cancellazione rumore attiva.

Disponibilità italiana prevista da ottobre 2026 a 449 euro.

Technics ha annunciato le EAH-A1000, nuove cuffie wireless over-ear che arriveranno in Italia a partire da ottobre 2026 al prezzo consigliato di 449 euro. Il modello punta su un nuovo driver da 40 millimetri, sulla cancellazione adattiva del rumore e su funzioni dedicate sia all’ascolto in mobilità sia all’uso con più dispositivi.

Le cuffie saranno proposte nelle colorazioni Black e Platinum Greige. La dotazione comprende il supporto ai codec LDAC, l’ascolto lossless tramite USB Audio, la connessione Multipoint fino a tre dispositivi e un design pieghevole con custodia da trasporto.

Driver da 40 millimetri e controllo delle vibrazioni

Al centro delle EAH-A1000 c’è il Magnetic Fluid Driver da 40 mm. Il sistema impiega un fluido magnetico collocato tra bobina mobile e magnete: secondo Technics, questa soluzione serve a controllare il movimento del driver e a limitare vibrazioni e distorsioni, aspetti rilevanti soprattutto nei trasduttori di diametro maggiore.

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La struttura include inoltre una sospensione SST, sigla di Symmetrical Surround Technology, e un diaframma in fibra di carbonio. La sospensione è progettata per rendere più simmetrico il movimento del diaframma, mentre il materiale del diaframma combina leggerezza e rigidità. L’obiettivo dichiarato è mantenere una risposta rapida e contenere le flessioni della membrana.

Il percorso acustico è stato aggiornato con una struttura chiamata Baffle Flat, pensata per ridurre le riflessioni attorno al driver. Sul retro è presente una Acoustic Control Chamber, che gestisce il flusso d’aria e bilancia basse e medie frequenze.

Cancellazione del rumore e chiamate

Le EAH-A1000 adottano un sistema Adaptive Noise Cancelling, che modifica l’intervento di cancellazione in base al rumore esterno e all’aderenza dei padiglioni. Per ciascun lato sono previsti tre microfoni feed-forward e un microfono feedback, utilizzati per rilevare i suoni provenienti da direzioni diverse.

Tra le funzionalità dichiarate figura anche l’AI Beamforming per le chiamate. Il comunicato indica inoltre l’ottimizzazione per Dolby Atmos con Head Tracking, funzione che adatta la resa sonora ai movimenti della testa.

Il controllo avviene tramite pulsanti fisici e un’interfaccia a scorrimento. Le cuffie possono essere gestite anche attraverso l’app Technics Audio Connect, che include la funzione Sound Share.

Autonomia, comfort e collegamenti

L’autonomia dichiarata raggiunge le 45 ore di riproduzione continua con Adaptive Noise Cancelling attivo e codec AAC. La connessione Multipoint consente di associare fino a tre dispositivi contemporaneamente, una funzione pensata per alternare, ad esempio, sorgenti diverse durante l’uso quotidiano.

Technics ha rivisto anche l’impostazione ergonomica del modello. L’archetto, i cursori di regolazione e il movimento dei padiglioni sono stati progettati per distribuire la pressione sulla testa. I cuscinetti utilizzano memory foam ad alta densità.

Il design denominato Flow Arm utilizza una struttura metallica per braccio e pannelli superiori dei padiglioni. Il supporto su un solo lato si abbina ai padiglioni circolari del marchio. Con l’arrivo previsto in ottobre, le EAH-A1000 si aggiungeranno alla gamma di cuffie wireless di Technics nella fascia dei modelli over-ear.

FAQ

Quanto costano le Technics EAH-A1000?

Il prezzo di vendita consigliato in Italia è di 449,00 euro.

Quando arrivano in Italia le EAH-A1000?

La disponibilità italiana è prevista a partire da ottobre 2026.

Qual è l’autonomia dichiarata delle cuffie?

Technics indica fino a 45 ore di riproduzione continua con Adaptive Noise Cancelling attivo e codec AAC.

Quanti dispositivi supporta la connessione Multipoint?

La connessione Multipoint permette di collegare fino a tre dispositivi.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.