29 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/LEGO e Toei Animation lanciano il primo set dedicato a Dragon Ball

La notizia in sintesi LEGO e Toei Animation avviano una partnership dedicata a Dragon Ball

Il primo set raffigura Shenron, Goku bambino e le sette Sfere del Drago

Il modello da 1.764 pezzi sarà in vendita dal 4 novembre 2026

Altri set Dragon Ball sono previsti nel 2027

Il Gruppo LEGO e Toei Animation hanno annunciato una collaborazione dedicata a Dragon Ball. Il primo risultato della partnership è il set LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku, codice 11390, che riproduce il drago Shenron mentre emerge dalle sette Sfere del Drago, con Goku bambino sulla Nuvola d’Oro.

Il modello, destinato a un pubblico dai 18 anni in su, sarà disponibile in anteprima dal 1° novembre 2026 per gli iscritti al programma LEGO Insiders. La vendita generale partirà il 4 novembre 2026 nei LEGO Store e online. Il prezzo consigliato è di 139,99 euro.

La collaborazione segna il primo ingresso ufficiale del franchise creato da Akira Toriyama nella linea di costruzioni LEGO. Secondo quanto comunicato dalle due aziende, la gamma sarà ampliata con altri prodotti Dragon Ball nel 2027.

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Shenron e Goku nel primo set della collaborazione

Il set è composto da 1.764 pezzi e misura oltre 32 centimetri in altezza, 24 centimetri in lunghezza e 26 centimetri in larghezza. La figura di Shenron costituisce l’elemento centrale della costruzione: il drago è raffigurato con una struttura allungata, scaglie e dettagli del volto modellati con elementi LEGO.

Alla base sono collocati sette mattoncini 2×2 che richiamano le Sfere del Drago. La minifigure di Goku bambino, posizionata sulla Nuvola d’Oro, può essere rimossa e collocata in altri punti del modello. Le istruzioni digitali sono disponibili nell’app LEGO Builder, con visualizzazione tridimensionale e strumenti per seguire l’avanzamento della costruzione.

Le immagini ufficiali del set sono consultabili nei materiali fotografici diffusi per il lancio. La pagina italiana dedicata al prodotto è disponibile sul sito ufficiale LEGO.

Le dichiarazioni delle aziende

Federico Begher, Senior Vice President, Product, Marketing and Development del Gruppo LEGO, ha collegato il progetto alla lunga storia della serie animata e ai suoi appassionati.

“Da decenni Dragon Ball conquista i cuori e l’immaginazione dei fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di portare questo universo iconico nel portfolio LEGO. Insieme a Toei Animation, abbiamo un’occasione straordinaria per celebrare i personaggi e le storie che hanno reso Dragon Ball così longevo, offrendo al tempo stesso ai fan un nuovo modo di vivere e costruire le storie che amano. Il set LEGO® Icons Dragon Ball: Shenron & Goku è solo l’inizio e non vediamo l’ora di scoprire come questa partnership ispirerà i fan a esplorare l’universo Dragon Ball attraverso la costruzione e la creatività LEGO”.

Masayuki Endo, Presidente e CEO di Toei Animation Inc., ha sottolineato che il primo modello fa riferimento alla serie animata originale.

“Siamo entusiasti di dare vita al mondo di Dragon Ball di Akira Toriyama insieme al Gruppo LEGO. Presto, i fan di tutto il mondo potranno vivere i personaggi iconici e le epiche avventure di Dragon Ball in un modo del tutto nuovo, grazie a questa entusiasmante collaborazione. Questo primo prodotto celebra la serie animata originale Dragon Ball, e nessuna collezione di Dragon Ball potrà dirsi completa senza questi prodotti LEGO Dragon Ball”.

Disponibilità e prossime uscite

Il set sarà acquistabile attraverso la pagina LEGO dedicata a Dragon Ball e nei negozi del marchio. Gli iscritti a LEGO Insiders potranno inoltre utilizzare 20 punti fedeltà per ottenere un poster digitale legato al prodotto.

LEGO, azienda fondata a Billund, in Danimarca, nel 1932, opera con prodotti distribuiti in oltre 120 Paesi e presenta le proprie attività sul sito ufficiale. Per Dragon Ball, l’accordo con Toei Animation apre una nuova linea di set, con ulteriori annunci indicati per il 2027.

FAQ

Quando esce il set LEGO Dragon Ball?

La vendita generale inizierà il 4 novembre 2026 nei LEGO Store e sulla pagina LEGO dedicata a Dragon Ball.

Quanto costa Shenron & Goku?

Il prezzo consigliato del set LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku è di 139,99 euro.

Quanti pezzi ha il set?

La confezione contiene 1.764 pezzi e include Shenron, Goku bambino sulla Nuvola d’Oro e sette Sfere del Drago.

Chi può acquistarlo in anteprima?

I membri LEGO Insiders potranno acquistare il set dal 1° novembre 2026, tre giorni prima della disponibilità generale.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.