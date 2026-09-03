3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Miele porta Duoflex HX2 in Italia con aspirazione e lavaggio

La notizia in sintesi Miele lancerà in Italia Duoflex HX2 nella primavera 2027.

L’aspirapolvere senza filo aspira, lava e gestisce parte della propria manutenzione.

Le versioni previste includono sistemi automatici per polvere, peli e rulli.

Nel 2027 Miele celebrerà cento anni dal lancio del Model K.

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Miele prevede di portare in Italia nella primavera del 2027 il Duoflex HX2, seconda generazione della propria gamma di aspirapolvere senza filo. Il nuovo apparecchio è progettato per raccogliere sporco secco e liquidi, lavare i pavimenti e semplificare le operazioni di manutenzione attraverso stazioni automatiche disponibili su specifici modelli.

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Il prodotto arriva dopo il debutto, nel marzo 2026, del Triflex HX3 Aqua nel segmento degli aspirapolvere senza filo con funzioni di pulizia a umido. Secondo i dati NIQ/GfK citati dall’azienda, in Europa occidentale le vendite di questa categoria sono cresciute in media di oltre il 20% all’anno negli ultimi quattro anni.

«La nostra nuova generazione rappresenta un passo importante nell’ulteriore sviluppo delle nostre competenze nel campo degli aspirapolvere senza filo. Grazie a tecnologie innovative, a un prezzo interessante e a una chiara attenzione a comfort e igiene, ci rivolgiamo a nuovi gruppi di consumatori. Allo stesso tempo, rendiamo accessibili a un numero significativamente maggiore di clienti funzioni che in precedenza erano presenti principalmente nella fascia alta dell’offerta Miele», afferma Mark Siva, Senior Vice President Small Domestic Appliances di Miele. Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Aspirazione e lavaggio nello stesso passaggio

Duoflex HX2 utilizza la spazzola lavapavimenti AquaTurbo, dotata di rulli controrotanti. Il sistema è pensato per consentire la raccolta simultanea di detriti asciutti e liquidi durante il lavaggio, evitando il passaggio separato di aspirapolvere e mocio.

L’apparecchio può inoltre essere convertito in dispositivo portatile attraverso il sistema SpeedLock. La funzione consente di passare dalla pulizia dei pavimenti a quella di superfici come mobili imbottiti senza utilizzare un secondo apparecchio.

Tra le funzioni indicate da Miele c’è anche il rilevamento automatico del tipo di pavimento, che regola le prestazioni in base alla superficie. Il display permette di selezionare i livelli di potenza e mostra l’autonomia residua. In modalità manuale, l’autonomia dichiarata raggiunge i 70 minuti.

L’azienda comunica inoltre un’autonomia fino al 50% superiore rispetto ai modelli Duoflex HX1, secondo misurazioni effettuate in modalità High su pavimenti duri con spazzola elettrica collegata.

Stazioni automatiche per polvere e rulli

I modelli Duoflex HX2 Comfort Aqua e Duoflex HX2 Total Care saranno associati alla AutoCareBase, stazione che rimuove automaticamente i peli dalla spazzola con la funzione AutoCut e svuota il contenitore della polvere in un sacchetto. La durata può arrivare fino a 90 giorni, secondo le condizioni di prova riportate dall’azienda.

Per Duoflex HX2 Aqua è prevista anche AquaBase, una stazione dedicata alla pulizia automatica dei rulli lavapavimenti attraverso la funzione AutoClean. L’obiettivo dichiarato è ridurre il contatto diretto con polvere, peli e residui umidi durante la manutenzione.

«Con Duoflex HX2 dimostriamo come può essere oggi la cura moderna dei pavimenti. Funzioni come la spazzola lavapavimenti AquaTurbo per una pulizia a umido particolarmente semplice, lo svuotamento automatico e il sistema di autopulizia combinano comfort, igiene e prestazioni a un nuovo livello. Il risultato è meno fatica, meno contatto con lo sporco e più tempo per le cose che contano nella vita quotidiana», afferma Siva.

La gamma sarà proposta anche in beige sabbia, blu fiordo e giallo limone. L’apparecchio integra inoltre una striscia LED BrilliantLight, pensata per rendere più visibile lo sporco nelle zone meno illuminate.

Una Heritage Edition per il centenario

Il lancio di Duoflex HX2 si inserisce nelle iniziative con cui Miele celebrerà nel 2027 cento anni dall’arrivo del suo primo aspirapolvere, il Model K, presentato nel 1927. Per l’anniversario l’azienda annuncia la Heritage Edition, con alcuni modelli in rosso classico e verde ghiaccio e con il logo storico del marchio.

L’edizione comprenderà aspirapolvere a traino con e senza sacchetto, oltre a modelli senza filo. La disponibilità italiana di Duoflex HX2 è attesa per la primavera 2027.

FAQ

Quando arriverà Duoflex HX2 in Italia?

Il lancio sul mercato italiano è previsto per la primavera 2027.

Duoflex HX2 aspira e lava insieme?

La spazzola AquaTurbo raccoglie sporco asciutto e liquidi nello stesso passaggio durante il lavaggio del pavimento.

Qual è l’autonomia massima dichiarata?

La modalità manuale offre un’autonomia fino a 70 minuti, secondo le informazioni diffuse da Miele.

Quali modelli hanno lo svuotamento automatico?

Duoflex HX2 Comfort Aqua e Duoflex HX2 Total Care includono la stazione AutoCareBase per lo svuotamento automatico del contenitore della polvere.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.