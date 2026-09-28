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Klarna tra i migliori servizi clienti nei pagamenti digitali

28 Settembre 2026

28 Settembre 2026/Home/FINTECH/Klarna tra i migliori servizi clienti nei pagamenti digitali

La notizia in sintesi

  • Klarna è tra i primi tre nei servizi di pagamento digitale.
  • La classifica 2026/2027 è curata da Corriere della Sera e Statista.
  • L’indagine considera oltre 300.000 valutazioni indipendenti dei clienti.
  • L’assistenza combina un assistente AI e operatori umani.

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Klarna si è classificata tra i primi tre operatori italiani per la qualità del servizio clienti nella categoria «Servizi di Pagamento Digitale» dell’indagine Migliori in Italia – Servizio Clienti 2026/2027, realizzata dal Corriere della Sera con Statista. Nella stessa categoria figurano Apple Pay e PayPal.

Il risultato replica il posizionamento ottenuto da Klarna nell’edizione 2025/2026 della ricerca. Secondo quanto comunicato dalla società, in Italia il servizio conta oltre 9,8 milioni di consumatori. La rilevazione si basa su più di 300.000 valutazioni indipendenti espresse dai clienti.

Come è costruita la classifica

L’indagine combina due componenti: la propensione dei clienti a raccomandare il servizio, che vale il 50% del punteggio, e cinque parametri riferiti all’assistenza, che compongono il restante 50%. I criteri considerati sono qualità della comunicazione, competenza professionale, varietà delle soluzioni offerte, attenzione al cliente e disponibilità del servizio.

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La categoria dei servizi di pagamento digitale comprende quindi operatori valutati non soltanto per le funzioni offerte, ma anche per il rapporto con gli utenti nelle richieste di supporto. Il riconoscimento attribuito a Klarna riguarda in particolare il servizio clienti e non costituisce una graduatoria generale dei prodotti finanziari o delle condizioni economiche applicate dagli operatori.

Per Klarna, il dato arriva mentre le piattaforme digitali affidano una parte crescente dell’assistenza a strumenti automatizzati. L’azienda afferma di utilizzare un modello che affianca l’intelligenza artificiale agli operatori umani: il sistema automatico gestisce le richieste più frequenti, mentre le persone intervengono nei casi che richiedono valutazioni più approfondite o un confronto diretto.

Assistente AI attivo dal 2024

L’assistente AI di Klarna è stato lanciato nel 2024 ed è indicato dall’azienda come un canale di accesso all’assistenza disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, nelle lingue in cui il gruppo opera. Il suo compito è rispondere alle domande ricorrenti e indirizzare il lavoro degli operatori verso le pratiche più complesse.

Secondo la società, gli utenti possono comunque rivolgersi a un operatore quando lo ritengono necessario. Il tema della possibilità di scegliere tra canali automatici e assistenza umana è centrale nella valutazione della qualità del supporto, uno degli elementi presi in esame dalla ricerca del Corriere della Sera e di Statista.

«Essere riconosciuti ancora una volta dai clienti italiani ci conferma che il nostro approccio all’assistenza funziona. Abbiamo progettato un servizio in cui l’AI risponde alle richieste quotidiane più semplici e i nostri operatori intervengono quando servono una valutazione più approfondita ed empatia. È questa combinazione che i clienti desiderano davvero. Per questo, in Klarna, l’assistenza è al centro di tutto ciò che realizziamo»

Luigi Traldi, Head of Southern Europe di Klarna, collega il risultato della classifica all’organizzazione del servizio di assistenza, basata sulla ripartizione tra risposte automatizzate e supporto umano.

Il ruolo dell’agenzia di comunicazione

Il comunicato è stato diffuso da Probeat Agency, agenzia incaricata delle relazioni pubbliche. La pagina dell’agenzia è disponibile anche attraverso il sito indicato nella nota stampa.

Tra i materiali allegati alla comunicazione compare inoltre un collegamento per la gestione della cancellazione dal database comunicazioni.

Il piazzamento segnala la continuità di Klarna nella rilevazione annuale, ma non rende pubblici nel comunicato i punteggi assegnati ai singoli operatori né il dettaglio delle valutazioni per ciascun criterio. L’informazione disponibile riguarda quindi la presenza dell’azienda tra le prime tre della sua categoria.

FAQ

In quale classifica è stata premiata Klarna?

Klarna figura tra i primi tre della categoria «Servizi di Pagamento Digitale» nell’indagine Migliori in Italia – Servizio Clienti 2026/2027.

Chi realizza l’indagine sul servizio clienti?

Corriere della Sera e Statista curano la rilevazione, basata su oltre 300.000 valutazioni indipendenti dei clienti.

Quali aspetti valuta la ricerca?

La classifica considera raccomandazione del servizio, comunicazione, competenza, varietà delle soluzioni, attenzione al cliente e disponibilità dell’assistenza.

Come funziona l’assistenza di Klarna?

L’assistente AI gestisce le richieste frequenti 24 ore su 24, mentre gli operatori umani seguono i casi complessi o le richieste di contatto diretto.

Qual è la fonte di questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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