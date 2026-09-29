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Euronics Bruno apre a Catania e crea 30 nuovi posti di lavoro

Euronics Bruno apre a Catania e crea 30 nuovi posti di lavoro

29 Settembre 2026

29 Settembre 2026/Home/EVENTI/Euronics Bruno apre a Catania e crea 30 nuovi posti di lavoro

La notizia in sintesi

  • Euronics Bruno apre il 30 settembre un negozio nel polo L’Arena di Catania.
  • Il punto vendita occupa circa 1.600 metri quadrati e prevede aree gaming e assistenza.
  • L’apertura porta 30 nuove assunzioni tra occupazione diretta e indotto.
  • Entro fine anno sono previste altre due aperture, in Sicilia e Lombardia.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Euronics Bruno aprirà mercoledì 30 settembre un nuovo punto vendita a Catania, all’interno del polo commerciale L’Arena, nella zona di San Giuseppe La Rena. Il negozio, che sarà insegna Euronics, si estende su circa 1.600 metri quadrati e porta con sé 30 nuove assunzioni tra occupazione diretta e indotto.

Per Euronics Bruno si tratta del sesto negozio nel territorio catanese e del secondo nel capoluogo. L’apertura coincide con l’anno in cui l’azienda celebra 90 anni di attività, iniziata a Catania nel 1936. Dal 30 settembre al 20 ottobre il nuovo punto vendita sarà accompagnato dall’iniziativa commerciale “Sottocosto da Campioni”.

Spazi per gaming e assistenza

La struttura è organizzata in reparti dedicati alle diverse categorie di prodotti e servizi. Tra gli spazi previsti figura un’area gaming, dove i clienti potranno provare i prodotti, e una zona destinata all’assistenza. L’impostazione del negozio punta quindi ad affiancare alla vendita la consulenza e il supporto al pubblico.

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L’apertura avviene nel nuovo complesso commerciale del Gruppo Arena, che comprende attività di shopping, ristorazione, servizi e tempo libero. Con questo insediamento, Euronics Bruno amplia la propria rete in una parte della città dove è stato recentemente inaugurato il polo L’Arena.

Euronics Bruno nuovo punto vendita L'Arena di Catania (2)

Il nuovo negozio entra in funzione con 30 assunzioni, calcolate dall’azienda considerando sia il personale impiegato direttamente sia l’indotto. Il dato è legato all’avvio dell’attività commerciale e si inserisce nel programma di espansione annunciato dal gruppo per il 2026.

Il piano di aperture

Diego Crisafulli, presidente di Euronics Italia Spa e amministratore delegato di Euronics Bruno Spa, ha collegato il nuovo punto vendita alla storia dell’impresa e alla scelta di insediarsi nel nuovo complesso commerciale cittadino.

“L’apertura di un nuovo store sul territorio catanese rappresenta per Bruno un momento particolarmente significativo, soprattutto nell’anno in cui celebriamo 90 anni di storia – dichiara Diego Crisafulli, Presidente di Euronics Italia Spa e Amministratore Delegato di Euronics Bruno Spa –. Entrare a far parte di un polo commerciale come L’Arena di Catania significa dare continuità al nostro percorso di crescita e conferma la volontà di continuare a essere presenti e vicini alle persone e ai territori in cui operiamo”.

Secondo quanto comunicato dalla società, il piano di sviluppo proseguirà entro la fine dell’anno con altre due aperture: una in Sicilia e una in Lombardia. Non sono stati indicati né i comuni né le date dei due nuovi punti vendita.

Nel corso del 2026, Euronics Bruno ha inoltre esteso la rete fuori dall’Italia attraverso l’ingresso, a luglio, di un nuovo affiliato a Malta. Il negozio di L’Arena rappresenta dunque una delle tappe previste nell’espansione della società, che concentra il prossimo intervento sulla rete fisica in Sicilia e Lombardia.

FAQ

Quando apre il nuovo Euronics di Catania?

L’apertura al pubblico è prevista per mercoledì 30 settembre 2026.

Dove si trova il nuovo punto vendita?

Il negozio si trova nel polo commerciale L’Arena di Catania, nella zona di San Giuseppe La Rena.

Quanto è grande il negozio Euronics?

La superficie dichiarata per il nuovo punto vendita è di circa 1.600 metri quadrati.

Quanti posti di lavoro crea l’apertura?

L’azienda comunica 30 nuove assunzioni, considerando occupazione diretta e indotto.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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