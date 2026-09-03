Vorwerk presenta Folletto VK7s Titanium, aspirapolvere senza filo da 400W

3 Settembre 2026

3 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Vorwerk presenta Folletto VK7s Titanium, aspirapolvere senza filo da 400W

La notizia in sintesi

  • Vorwerk presenta Folletto VK7s Titanium, versione con finitura titanium per corpo e accessori.
  • Il sistema senza filo dichiara fino a 400W e un’autonomia fino a un’ora.
  • La spazzola EB7s riconosce le superfici e adatta velocità e potenza.
  • Il Filtrello con filtro HEPA cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron.

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Vorwerk ha presentato il Folletto VK7s Titanium, una nuova versione del proprio sistema di pulizia senza filo caratterizzata da una finitura color titanium estesa al corpo dell’aspirapolvere, alle spazzole e agli accessori. L’annuncio è stato diffuso il 2 settembre 2026 e riguarda un modello che unisce le funzioni di aspirazione a una dotazione modulare per pavimenti, tessuti, fessure e superfici difficili da raggiungere.

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La novità principale riguarda l’aspetto del prodotto: la colorazione titanium è applicata all’intero sistema, con l’obiettivo di uniformare visivamente l’aspirapolvere e i suoi componenti. Sul piano tecnico, l’azienda indica un motore fino a 400W nella modalità Power Boost, un’autonomia massima dichiarata di un’ora e una rumorosità di 78 dB.

Il dispositivo dispone inoltre di manico rotante, display LED e applicazione dedicata per iOS e Android. Attraverso l’app, secondo quanto comunicato da Vorwerk, gli utenti possono controllare lo stato del Filtrello, il sacco filtro del sistema, e monitorare l’usura delle spazzole.

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Un sistema con accessori intercambiabili

Il Folletto VK7s Titanium è costruito attorno alla spazzola elettrica multifunzione EB7s. L’accessorio riconosce automaticamente la superficie trattata e regola velocità e potenza tra pavimenti duri e tappeti. Il passaggio da una modalità all’altra avviene, stando alle informazioni diffuse dall’azienda, in meno di un secondo.

Alla spazzola principale si aggiungono altri strumenti. La Pulilava SP7s è progettata per aspirare e lavare i pavimenti in un unico passaggio. La PB7s è invece destinata alla pulizia di divani, poltrone e materassi. Completano la gamma la Libellula, indicata per tessuti e sedute in pelle, il Tucano per fessure e superfici irregolari e il Pellicano per gli interstizi stretti.

La struttura modulare consente quindi di utilizzare il medesimo corpo motore con accessori differenti, a seconda della superficie e del tipo di pulizia richiesto. Nel comunicato non sono indicati prezzo, data di commercializzazione o canali di vendita del nuovo modello.

Filtro HEPA e materiali riciclati

Tra gli elementi tecnici indicati per il VK7s Titanium figura il Filtrello, dotato di filtro HEPA. Vorwerk dichiara che il componente cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron e che il sistema ha ottenuto una certificazione TÜV NORD come prodotto indicato per chi soffre di allergie.

L’azienda segnala inoltre l’impiego di materiali riciclabili al 100% per il sistema e precisa che il Filtrello è composto per oltre l’80% da materiali riciclati. Anche gli imballaggi seguono questa indicazione: il cartone utilizzato sarebbe riciclato all’80%.

Con la versione Titanium, Vorwerk amplia dunque l’offerta del sistema Folletto VK7s puntando su una variante estetica accompagnata dalle stesse caratteristiche di connettività, aspirazione e modularità descritte per il prodotto. I dettagli relativi a disponibilità e condizioni d’acquisto non sono inclusi nella comunicazione ufficiale.

FAQ

Quali sono le novità del Folletto VK7s Titanium?

La finitura titanium riveste corpo, spazzole e accessori, mantenendo il sistema di pulizia senza filo modulare descritto da Vorwerk.

Quanta autonomia ha Folletto VK7s Titanium?

L’autonomia dichiarata dall’azienda arriva fino a un’ora, mentre il motore raggiunge fino a 400W nella modalità Power Boost.

Quali superfici riconosce la spazzola EB7s?

Pavimenti duri e tappeti sono le superfici indicate nel comunicato; la EB7s regola automaticamente velocità e potenza in base al rivestimento.

Come funziona il filtro del sistema Folletto?

Il Filtrello integra un filtro HEPA e, secondo Vorwerk, cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron.

Qual è la fonte delle informazioni sul prodotto?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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