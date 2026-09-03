3 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Vorwerk presenta Folletto VK7s Titanium, aspirapolvere senza filo da 400W
La notizia in sintesi
- Vorwerk presenta Folletto VK7s Titanium, versione con finitura titanium per corpo e accessori.
- Il sistema senza filo dichiara fino a 400W e un’autonomia fino a un’ora.
- La spazzola EB7s riconosce le superfici e adatta velocità e potenza.
- Il Filtrello con filtro HEPA cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Vorwerk ha presentato il Folletto VK7s Titanium, una nuova versione del proprio sistema di pulizia senza filo caratterizzata da una finitura color titanium estesa al corpo dell’aspirapolvere, alle spazzole e agli accessori. L’annuncio è stato diffuso il 2 settembre 2026 e riguarda un modello che unisce le funzioni di aspirazione a una dotazione modulare per pavimenti, tessuti, fessure e superfici difficili da raggiungere.
La novità principale riguarda l’aspetto del prodotto: la colorazione titanium è applicata all’intero sistema, con l’obiettivo di uniformare visivamente l’aspirapolvere e i suoi componenti. Sul piano tecnico, l’azienda indica un motore fino a 400W nella modalità Power Boost, un’autonomia massima dichiarata di un’ora e una rumorosità di 78 dB.
Il dispositivo dispone inoltre di manico rotante, display LED e applicazione dedicata per iOS e Android. Attraverso l’app, secondo quanto comunicato da Vorwerk, gli utenti possono controllare lo stato del Filtrello, il sacco filtro del sistema, e monitorare l’usura delle spazzole.
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Un sistema con accessori intercambiabili
Il Folletto VK7s Titanium è costruito attorno alla spazzola elettrica multifunzione EB7s. L’accessorio riconosce automaticamente la superficie trattata e regola velocità e potenza tra pavimenti duri e tappeti. Il passaggio da una modalità all’altra avviene, stando alle informazioni diffuse dall’azienda, in meno di un secondo.
Alla spazzola principale si aggiungono altri strumenti. La Pulilava SP7s è progettata per aspirare e lavare i pavimenti in un unico passaggio. La PB7s è invece destinata alla pulizia di divani, poltrone e materassi. Completano la gamma la Libellula, indicata per tessuti e sedute in pelle, il Tucano per fessure e superfici irregolari e il Pellicano per gli interstizi stretti.
La struttura modulare consente quindi di utilizzare il medesimo corpo motore con accessori differenti, a seconda della superficie e del tipo di pulizia richiesto. Nel comunicato non sono indicati prezzo, data di commercializzazione o canali di vendita del nuovo modello.
Filtro HEPA e materiali riciclati
Tra gli elementi tecnici indicati per il VK7s Titanium figura il Filtrello, dotato di filtro HEPA. Vorwerk dichiara che il componente cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron e che il sistema ha ottenuto una certificazione TÜV NORD come prodotto indicato per chi soffre di allergie.
L’azienda segnala inoltre l’impiego di materiali riciclabili al 100% per il sistema e precisa che il Filtrello è composto per oltre l’80% da materiali riciclati. Anche gli imballaggi seguono questa indicazione: il cartone utilizzato sarebbe riciclato all’80%.
Con la versione Titanium, Vorwerk amplia dunque l’offerta del sistema Folletto VK7s puntando su una variante estetica accompagnata dalle stesse caratteristiche di connettività, aspirazione e modularità descritte per il prodotto. I dettagli relativi a disponibilità e condizioni d’acquisto non sono inclusi nella comunicazione ufficiale.
FAQ
Quali sono le novità del Folletto VK7s Titanium?
La finitura titanium riveste corpo, spazzole e accessori, mantenendo il sistema di pulizia senza filo modulare descritto da Vorwerk.
Quanta autonomia ha Folletto VK7s Titanium?
L’autonomia dichiarata dall’azienda arriva fino a un’ora, mentre il motore raggiunge fino a 400W nella modalità Power Boost.
Quali superfici riconosce la spazzola EB7s?
Pavimenti duri e tappeti sono le superfici indicate nel comunicato; la EB7s regola automaticamente velocità e potenza in base al rivestimento.
Come funziona il filtro del sistema Folletto?
Il Filtrello integra un filtro HEPA e, secondo Vorwerk, cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron.
Qual è la fonte delle informazioni sul prodotto?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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