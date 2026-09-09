9 Settembre 2026/Home/EVENTI/Lady Amarena International, otto barladies in finale a Bologna
La notizia in sintesi
- La finale Lady Amarena International 2026 si terrà a Bologna il 29 settembre
- Otto barladies da otto Paesi parteciperanno alla competizione internazionale
- La gara sarà raccontata sui social con riprese immersive e contenuti seriali
- Debuttano i premi speciali per cocktail al caffè e analcolici
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
La finale del Premio Lady Amarena International 2026 si svolgerà il 29 settembre a Bologna, con otto professioniste della mixology in arrivo da Austria, Cina, Germania, Indonesia, Italia, Polonia, Spagna e Svizzera. L’ottava edizione del concorso promosso da Fabbri 1905 sarà ospitata al Velluto Botanique Eclectique e sarà accompagnata da un nuovo formato video destinato ai canali social dell’azienda.
La competizione, nata nel 2015 e riservata alle donne professioniste dietro al bancone, assegnerà il riconoscimento internazionale al termine della giornata. Accanto al premio principale, l’edizione 2026 introdurrà due riconoscimenti speciali già utilizzati nell’edizione italiana del 2025: uno per il miglior cocktail al caffè e uno per la migliore proposta analcolica.
Le otto finaliste a Bologna
Le concorrenti selezionate per la finale sono Lucia Perez per la Spagna, Valentina Scuotto per l’Italia, Sara Mesa Alejos per la Svizzera, Stephani Christanti per l’Indonesia, Melinda Hong per la Cina, Chiara Leoni per l’Austria, Clara Staad per la Germania ed Ellina Dawidowicz per la Polonia.
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Il concorso ha visto negli anni precedenti vincitrici e finaliste come Cinzia Ferro, prima Lady Amarena, Federica Geirola, Lady Amarena Italia 2021, Linh Nguyen, premiata come miglior barlady nel 2022, e Francesca Aste, vincitrice dell’ultima edizione internazionale.
Secondo Fabbri 1905, il premio è stato creato per valorizzare il lavoro delle professioniste del bartending. Nicola Fabbri, indicato nel comunicato come grande mentore del concorso, collega la storia della manifestazione al cambiamento nella presenza femminile nel settore.
“Sin dal principio abbiamo inteso dare un contributo significativo alla conquista di pari dignità e opportunità di accesso alla professione del bartender, fino a non molto tempo fa appannaggio quasi esclusivo degli uomini, contribuendo spesso al conseguimento del successo di molti talenti femminili” afferma Nicola Fabbri, grande mentore di questo concorso. “Negli anni abbiamo visto competere donne provenienti da Paesi come Nigeria ed Emirati Arabi Uniti, che hanno trovato così una modalità di espressione e affermazione non comune per queste società”.
La manifestazione è ispirata alla figura di Rachele Fabbri, alla quale il comunicato attribuisce l’invenzione della ricetta dell’Amarena Fabbri oltre cento anni fa. Dal 2022 al riconoscimento internazionale si è aggiunto Lady Amarena Junior, concorso rivolto agli studenti degli istituti alberghieri, ragazze e ragazzi.
Riprese immersive e pubblicazione a puntate
La novità annunciata per la finale 2026 riguarda soprattutto il racconto audiovisivo della gara. L’organizzazione prevede l’impiego di bodycam e riprese Point of View, per mostrare la preparazione dei drink dalla prospettiva delle concorrenti. Sono inoltre previste riprese a 360 gradi, immagini dall’alto e dettagli ravvicinati su ingredienti e consistenze dei cocktail.
Il montaggio utilizzerà rallentamenti, accelerazioni e cambi di inquadratura per seguire le fasi della sfida. Dopo la finale, Fabbri 1905 pubblicherà sui propri canali social una serie di contenuti dedicati alle otto finaliste, con ritratti che uniranno percorso professionale e aspetti personali. La vincitrice del Premio Lady Amarena International 2026 sarà la prima protagonista della pubblicazione.
Il 29 settembre, dalle 19, il Velluto Botanique Eclectique aprirà al pubblico dopo la proclamazione della vincitrice. Il locale proporrà una selezione di cocktail Fabbri con Amarena Fabbri come ingrediente ricorrente della serata. La vincitrice della finale sarà al bancone per un’esibizione prevista dal programma dell’evento.
FAQ
Quando si svolge Lady Amarena International 2026?
La finale internazionale è in programma il 29 settembre 2026 a Bologna.
Dove si terrà la finale del premio?
Il Velluto Botanique Eclectique, location nel centro di Bologna, ospiterà la competizione.
Quante concorrenti partecipano alla finale?
Otto professioniste provenienti da Austria, Cina, Germania, Indonesia, Italia, Polonia, Spagna e Svizzera si sfideranno nella finale.
Quali premi speciali saranno assegnati?
Il Premio Speciale Caffetteria andrà al miglior cocktail con caffè, mentre il Premio Speciale Analcolico premierà la migliore proposta senza alcol.
Da quale fonte provengono queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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