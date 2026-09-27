 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

Spagna sperimenta i denti di drago per ridurre la velocità

27 Settembre 2026

27 Settembre 2026/Home/MOTORI/Spagna sperimenta i denti di drago per ridurre la velocità

La notizia in sintesi

  • Spagna testa i “denti di drago” contro l’eccesso di velocità.
  • I triangoli dipinti creano un’illusione ottica di restringimento.
  • I primi test indicano una riduzione delle velocità medie.
  • La soluzione interessa altri Paesi, compresa potenzialmente l’Italia.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Vernice spartitraffico bianca Cromology (Baldini Vernici) 750 ml prodotto specifico per segnaletica stradale, resistente all’azione meccanica dovuta al calpestio e al transito dei veicoli

✅ ★ Pittura Vernice Spartitraffico 750 ml bianca · ✅ ★ E’ un prodotto specifico per segnaletica stradale, resistente all’azione meccanica dovuta al calpestio e al transito dei veicoli · ✅ ★ Prodotto specifico per segnaletica orizzontale autopulente

Prezzo su Amazon19,90 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

I denti di drago sperimentati in Spagna

La Spagna sta sperimentando una segnaletica orizzontale denominata “denti di drago” per contrastare l’eccesso di velocità sulle strade, soprattutto vicino a incroci, attraversamenti e punti dove gli incidenti risultano più frequenti. Il sistema, basato su triangoli dipinti lungo i margini della carreggiata, mira a influenzare la percezione del conducente senza ricorrere soltanto a autovelox, dossi o dissuasori fisici.

Dopo i primi test, le velocità medie nei tratti esaminati sono calate, secondo quanto riportato. L’interesse nasce dall’effetto ottico: la carreggiata appare più stretta e l’automobilista è portato a decelerare. L’eventuale estensione ad altri Paesi dipenderà dalla valutazione dei risultati ottenuti sul campo.

Come funziona la segnaletica orizzontale

I “denti di drago” consistono in una serie di triangoli tracciati sui bordi della carreggiata per una lunghezza di circa 30 metri. Ogni figura misura 0,75 metri di diametro e viene collocata a una distanza di 1,5 metri dalla successiva. La disposizione delle forme geometriche è studiata per attirare l’attenzione di chi è alla guida prima dell’ingresso nelle aree considerate più esposte al rischio.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La sperimentazione spagnola ha riguardato in particolare gli incroci, le vicinanze degli attraversamenti stradali e i segmenti nei quali si verificano maggiormente incidenti. Rispetto a dispositivi che impongono fisicamente una riduzione della velocità, questa soluzione agisce sulla percezione visiva dell’automobilista. Secondo gli esperti citati, i triangoli producono un’illusione ottica di restringimento della strada e spingono quindi il conducente a rallentare.

I primi riscontri segnalano un calo evidente delle velocità medie nei tratti presi in esame. Il dato attribuisce alla segnaletica un possibile valore preventivo, perché interviene prima che il veicolo raggiunga incroci o attraversamenti. L’interesse manifestato da altre Nazioni deriva proprio dalla semplicità del sistema e dalla sua capacità di affiancare gli strumenti già impiegati contro la velocità eccessiva.

Possibile applicazione sulle strade italiane

L’esperienza della Spagna potrebbe favorire l’adozione dei “denti di drago” anche su altre reti stradali, comprese potenzialmente quelle italiane. La prospettiva indicata dipende dall’efficacia rilevata nei test e dall’interesse già emerso fuori dal Paese. Il principale elemento distintivo è l’assenza di un ostacolo fisico: il rallentamento nasce dall’effetto visivo dei triangoli e dalla reazione psicologica di chi guida.

FAQ

Dove vengono installati i denti di drago?

Vicino a incroci, attraversamenti stradali e zone con maggiore frequenza di incidenti, per indurre gli automobilisti a ridurre la velocità.

Quanto sono lunghi i denti di drago?

La sequenza di triangoli occupa circa 30 metri lungo i bordi della carreggiata, secondo le caratteristiche della sperimentazione spagnola.

Quali misure hanno i triangoli?

I triangoli misurano 0,75 metri di diametro e sono distanziati di 1,5 metri l’uno dall’altro lungo la strada.

Perché questa segnaletica fa rallentare?

L’illusione ottica fa apparire la carreggiata più stretta, inducendo chi guida a decelerare nelle aree considerate maggiormente sensibili per la sicurezza.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi della Redazione, con supervisione umana, di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Clima e ariaI migliori climatizzatori fissi di agosto 2026Clima e ariaI migliori purificatori d’aria di agosto 2026Clima e ariaLe migliori stufe a pellet di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN
StableFund parte con 400 milioni per il credito privato fintech
di Redazione Assodigitale 26 set
#2
TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN
Pontes debutta con Deutsche Bank, Santander e Clearstream
di Redazione Assodigitale 26 set
#3
INTERNET
Italian Energy Summit, a Milano il confronto su sicurezza e transizione
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 24 set
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Trump respinge all’Onu un coordinamento globale sull’intelligenza artificiale
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 24 set
#5
TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN
Ethena e Binance lanciano perpetual azionari con garanzie tokenizzate
di Redazione Assodigitale 26 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.