 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

Swappie, italiani aspettano oltre un anno per vendere dispositivi

28 Settembre 2026

28 Settembre 2026/Home/MOBILE/Swappie, italiani aspettano oltre un anno per vendere dispositivi

La notizia in sintesi

  • Swappie rileva che gli italiani attendono fino a 15 mesi prima di vendere dispositivi inutilizzati.
  • Solo il 9% sa che un dispositivo può perdere oltre metà del valore in sei mesi.
  • Il servizio di trade-in dell’azienda include ora gli iPad e presto coinvolgerà i MacBook.
  • Prezzo garantito, valutazione immediata e semplicità sono gli incentivi più richiesti per vendere prima.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Apple iPhone XR 128GB – Bianco (Ricondizionato)

Super retina display; lcd all‑screen multi‑touch da 6,1″ (diagonale) con tecnologia ips · Fotocamera da 12mp con stabilizzazione ottica dell’immagine (ois) e fotocamera anteriore truedepth da 7mp; modalità ritratto, illuminazione ritratto, controllo profondità e smart hdr · Face id; riconoscimento del volto tramite la fotocamera truedepth

Prezzo su Amazon185,00 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Gli italiani conservano smartphone, tablet e computer portatili inutilizzati per più di un anno prima di venderli o permutarli, pur riconoscendo che il loro valore diminuisce nel tempo. È quanto emerge da una ricerca commissionata da Swappie, società finlandese attiva nella vendita di dispositivi ricondizionati, diffusa il 28 settembre 2026 in occasione del decimo anniversario dell’azienda.

Secondo i dati comunicati da Swappie, il tempo medio di attesa prima della vendita è di 15 mesi per gli smartphone, 14 mesi per i tablet e 14 mesi e mezzo per i laptop. Durante questo periodo, molti dispositivi restano nei cassetti delle abitazioni, senza essere riutilizzati o immessi nel mercato dell’usato.

Attese lunghe e valore in calo

La ricerca segnala una distanza tra la percezione del valore residuo dei dispositivi e la conoscenza della velocità con cui può ridursi. Tra chi ha venduto o permutato un prodotto elettronico negli ultimi cinque anni, il 49% ritiene di aver perso denaro per aver aspettato troppo tempo.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Fra coloro che dichiarano di aver rinunciato a una parte del valore del proprio dispositivo, il 56% riferisce di provare rimpianto per non aver agito prima. Il 44% degli intervistati, invece, tende a sottostimare il deprezzamento oppure non è in grado di quantificarlo. Solo il 9% sa che un dispositivo può perdere oltre la metà del proprio valore in sei mesi.

Le ragioni della conservazione non riguardano soltanto la valutazione economica. Il 21% degli italiani tiene i vecchi apparecchi come strumenti di backup, mentre l’11% ritiene che siano troppo danneggiati per conservare un valore di mercato. Sono comportamenti che contribuiscono a rinviare una scelta di vendita, anche quando il dispositivo non viene più utilizzato.

“In questi dieci anni abbiamo osservato da vicino come cambia il valore dei dispositivi nel tempo e quanto spesso le persone sottovalutino questo aspetto”, ha commentato Elena Garbujo, Country Manager di Swappie Italia. “Molte persone conservano vecchi device pensando di utilizzarli in futuro o semplicemente perché hanno un legame affettivo e non hanno urgenza di venderli, ma ogni mese che passa può incidere sul valore di questi dispositivi. Il nostro obiettivo è aiutare i consumatori a prendere decisioni più consapevoli e dare valore a dispositivi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati.”

Il trade-in si estende agli iPad

In parallelo alla ricerca, Swappie ha annunciato l’ampliamento del proprio servizio di trade-in agli iPad. Il programma dedicato ai MacBook, secondo quanto comunicato dall’azienda, sarà introdotto nei prossimi mesi. La piattaforma è specializzata in dispositivi ricondizionati e opera anche sul mercato italiano; sul sito italiano di Swappie sono presentati i servizi dell’azienda.

Alla domanda su quali strumenti potrebbero favorire una vendita più tempestiva, il 23% degli intervistati indica un prezzo di permuta garantito. Seguono una valutazione immediata del dispositivo, citata dal 22%, e una procedura di vendita semplice e veloce, segnalata dal 21%.

I risultati fotografano quindi un’abitudine diffusa: conservare apparecchi non più usati, spesso per prudenza o per la convinzione che possano servire in futuro. L’estensione del trade-in ai tablet e il previsto arrivo del servizio per MacBook puntano a intercettare questo segmento di dispositivi inutilizzati, offrendo una possibilità aggiuntiva di vendita o permuta.

FAQ

Quanto si attende per vendere uno smartphone?

La media rilevata è di 15 mesi prima della vendita o della permuta di uno smartphone inutilizzato.

Quanti conoscono il rapido deprezzamento dei device?

Il 9% degli italiani è consapevole che un dispositivo può perdere oltre metà del proprio valore in sei mesi.

Perché molti italiani tengono vecchi dispositivi?

Il 21% li conserva come backup, mentre l’11% ritiene che siano troppo danneggiati per avere valore di mercato.

Quali dispositivi include il trade-in di Swappie?

Il servizio di trade-in include gli iPad; il programma dedicato ai MacBook è previsto nei prossimi mesi.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Clima e ariaI migliori purificatori d’aria economici di agosto 2026Clima e ariaI migliori deumidificatori di agosto 2026Clima e ariaI migliori climatizzatori fissi di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN
Pontes debutta con Deutsche Bank, Santander e Clearstream
di Redazione Assodigitale 26 set
#2
TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN
StableFund parte con 400 milioni per il credito privato fintech
di Redazione Assodigitale 26 set
#3
INTERNET
ASUS Googlebook 14 punta su Gemini e integrazione Android
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 25 set
#4
TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN
Intergruppo presenta risultati sul fisco delle cripto-attività
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 26 set
#5
EVENTI
Forum Retail: a Milano l’intelligenza artificiale nel commercio
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 24 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.