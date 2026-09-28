28 Settembre 2026/Home/MOBILE/Swappie, italiani aspettano oltre un anno per vendere dispositivi
La notizia in sintesi
- Swappie rileva che gli italiani attendono fino a 15 mesi prima di vendere dispositivi inutilizzati.
- Solo il 9% sa che un dispositivo può perdere oltre metà del valore in sei mesi.
- Il servizio di trade-in dell’azienda include ora gli iPad e presto coinvolgerà i MacBook.
- Prezzo garantito, valutazione immediata e semplicità sono gli incentivi più richiesti per vendere prima.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
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Gli italiani conservano smartphone, tablet e computer portatili inutilizzati per più di un anno prima di venderli o permutarli, pur riconoscendo che il loro valore diminuisce nel tempo. È quanto emerge da una ricerca commissionata da Swappie, società finlandese attiva nella vendita di dispositivi ricondizionati, diffusa il 28 settembre 2026 in occasione del decimo anniversario dell’azienda.
Secondo i dati comunicati da Swappie, il tempo medio di attesa prima della vendita è di 15 mesi per gli smartphone, 14 mesi per i tablet e 14 mesi e mezzo per i laptop. Durante questo periodo, molti dispositivi restano nei cassetti delle abitazioni, senza essere riutilizzati o immessi nel mercato dell’usato.
Attese lunghe e valore in calo
La ricerca segnala una distanza tra la percezione del valore residuo dei dispositivi e la conoscenza della velocità con cui può ridursi. Tra chi ha venduto o permutato un prodotto elettronico negli ultimi cinque anni, il 49% ritiene di aver perso denaro per aver aspettato troppo tempo.
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Fra coloro che dichiarano di aver rinunciato a una parte del valore del proprio dispositivo, il 56% riferisce di provare rimpianto per non aver agito prima. Il 44% degli intervistati, invece, tende a sottostimare il deprezzamento oppure non è in grado di quantificarlo. Solo il 9% sa che un dispositivo può perdere oltre la metà del proprio valore in sei mesi.
Le ragioni della conservazione non riguardano soltanto la valutazione economica. Il 21% degli italiani tiene i vecchi apparecchi come strumenti di backup, mentre l’11% ritiene che siano troppo danneggiati per conservare un valore di mercato. Sono comportamenti che contribuiscono a rinviare una scelta di vendita, anche quando il dispositivo non viene più utilizzato.
“In questi dieci anni abbiamo osservato da vicino come cambia il valore dei dispositivi nel tempo e quanto spesso le persone sottovalutino questo aspetto”, ha commentato Elena Garbujo, Country Manager di Swappie Italia. “Molte persone conservano vecchi device pensando di utilizzarli in futuro o semplicemente perché hanno un legame affettivo e non hanno urgenza di venderli, ma ogni mese che passa può incidere sul valore di questi dispositivi. Il nostro obiettivo è aiutare i consumatori a prendere decisioni più consapevoli e dare valore a dispositivi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati.”
Il trade-in si estende agli iPad
In parallelo alla ricerca, Swappie ha annunciato l’ampliamento del proprio servizio di trade-in agli iPad. Il programma dedicato ai MacBook, secondo quanto comunicato dall’azienda, sarà introdotto nei prossimi mesi. La piattaforma è specializzata in dispositivi ricondizionati e opera anche sul mercato italiano; sul sito italiano di Swappie sono presentati i servizi dell’azienda.
Alla domanda su quali strumenti potrebbero favorire una vendita più tempestiva, il 23% degli intervistati indica un prezzo di permuta garantito. Seguono una valutazione immediata del dispositivo, citata dal 22%, e una procedura di vendita semplice e veloce, segnalata dal 21%.
I risultati fotografano quindi un’abitudine diffusa: conservare apparecchi non più usati, spesso per prudenza o per la convinzione che possano servire in futuro. L’estensione del trade-in ai tablet e il previsto arrivo del servizio per MacBook puntano a intercettare questo segmento di dispositivi inutilizzati, offrendo una possibilità aggiuntiva di vendita o permuta.
FAQ
Quanto si attende per vendere uno smartphone?
La media rilevata è di 15 mesi prima della vendita o della permuta di uno smartphone inutilizzato.
Quanti conoscono il rapido deprezzamento dei device?
Il 9% degli italiani è consapevole che un dispositivo può perdere oltre metà del proprio valore in sei mesi.
Perché molti italiani tengono vecchi dispositivi?
Il 21% li conserva come backup, mentre l’11% ritiene che siano troppo danneggiati per avere valore di mercato.
Quali dispositivi include il trade-in di Swappie?
Il servizio di trade-in include gli iPad; il programma dedicato ai MacBook è previsto nei prossimi mesi.
Qual è la fonte delle informazioni riportate?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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