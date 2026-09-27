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Carabinieri di Carini denunciano 33enne per carta d’identità manomessa

27 Settembre 2026

27 Settembre 2026/Home/MOTORI/Carabinieri di Carini denunciano 33enne per carta d’identità manomessa

La notizia in sintesi

  • Un 33enne palermitano è stato denunciato dopo essersi presentato dai Carabinieri di Carini.
  • L’uomo doveva denunciare lo smarrimento della carta di circolazione della propria auto.
  • Il controllo ha rilevato la rimozione del microchip dalla Carta d’identità elettronica.
  • Il documento è stato sequestrato e il 33enne deferito alla Procura.

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Documento manomesso durante una denuncia

Il 33enne palermitano, presentatosi presso la stazione dei Carabinieri di Carini dopo lo smarrimento della carta di circolazione della propria auto, è stato deferito in stato di libertà alla Procura. La ragione è la presunta manomissione della sua Carta d’identità elettronica, consegnata al militare per l’identificazione durante la denuncia. L’accertamento, avviato nella sede di Carini, ha fatto emergere che il microchip interno del documento risultava rimosso.

Il fatto trasforma una procedura legata alla perdita del libretto dell’auto in un’indagine per falsità materiale commessa da privato. Secondo quanto riferito, l’intervento sul documento appariva particolarmente preciso. Il documento è stato sequestrato e gli atti di rito sono stati avviati, perché la Cie esibita non era integra.

Il controllo e il deferimento alla Procura

Il passaggio decisivo è avvenuto quando il militare in servizio ha chiesto al 33enne un documento per formalizzare la denuncia di smarrimento. L’uomo ha consegnato la propria Cie senza che, nel racconto dei fatti, emergessero ulteriori spiegazioni sull’alterazione. Il carabiniere ha rilevato subito l’assenza del microchip, elemento incorporato nel documento elettronico.

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Da quel riscontro sono scattati il sequestro della carta d’identità e gli accertamenti previsti. La posizione del palermitano è quindi mutata da quella di denunciante a quella di persona deferita alla Procura in stato di libertà. L’accusa contestata è falsità materiale commessa da privato, formulazione riportata dopo il controllo svolto nella caserma di Carini.

La vicenda mostra come l’identificazione, anche in una pratica amministrativa ordinaria, possa attivare verifiche immediate sulla validità dei documenti esibiti. Non vengono indicati altri reati, né ulteriori provvedimenti oltre al sequestro e al deferimento. Il caso riguarda esclusivamente la Cie del 33enne e la denuncia per la carta di circolazione smarrita, senza elementi sulle ragioni della rimozione del microchip né su eventuali conseguenze amministrative.

Gli sviluppi indicati dalla vicenda

Per il 33enne il procedimento indicato dalla fonte prosegue dopo il deferimento alla Procura, mentre il documento resta sottoposto a sequestro. La denuncia originaria riguardava soltanto lo smarrimento della carta di circolazione, circostanza che ha portato l’uomo nella stazione dei Carabinieri di Carini. L’elemento che ha modificato l’esito della pratica è stato il controllo visivo del microchip rimosso.

Non sono riportati sviluppi giudiziari successivi né informazioni sulla sostituzione della Cie o sul recupero del libretto.

FAQ

Dove è avvenuto il controllo del documento?

Il controllo è avvenuto nella stazione dei Carabinieri di Carini, dove il 33enne si era recato per denunciare lo smarrimento.

Quale anomalia aveva la Carta d’identità elettronica?

La Carta d’identità elettronica consegnata dal palermitano presentava il microchip interno rimosso, dettaglio rilevato dal militare durante l’identificazione.

Quale accusa è stata contestata al 33enne?

L’accusa riportata è falsità materiale commessa da privato, dopo il sequestro del documento ritenuto manomesso dai Carabinieri.

Cosa è stato sequestrato dai Carabinieri?

Il sequestro ha riguardato la Carta d’identità elettronica con il microchip rimosso, esibita dall’uomo per essere identificato.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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