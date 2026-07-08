8 Luglio 2026

Home / PRODOTTI / Sony Walkman TPS-L2 oggi vale oltre 1.500 euro nel mercato del collezionismo

La notizia in sintesi

Il Sony Walkman TPS-L2 del 1979 resta un’icona dell’audio portatile.

Walkman TPS-L2 del 1979 resta un’icona dell’audio portatile. Oggi il suo valore collezionistico può superare i 1.500 euro.

Prezzi e quotazioni cambiano in base a stato, scatola e accessori.

La notorietà è stata rafforzata anche da Guardiani della Galassia.

(Riassunto generato con AI)

Quanto vale oggi il primo Walkman Sony

Il protagonista è il Sony Walkman TPS-L2, primo lettore portatile di musicassette lanciato nel 1979 e diventato un simbolo dell’ascolto personale. Nelle ultime ore il suo valore è tornato al centro dell’attenzione per le quotazioni raggiunte sul mercato dell’usato e del collezionismo, dove può superare i 1.500 euro. Il fenomeno riguarda soprattutto piattaforme di rivendita e-commerce e siti specializzati, dove il modello continua a essere molto ricercato.

La ragione è duplice: da un lato il peso storico di un dispositivo che ha cambiato il consumo musicale prima di cd, lettori mp3 e streaming; dall’altro la sua permanenza nell’immaginario pop. Il TPS-L2, con il suo design blu metallizzato, è infatti rimasto associato a un’intera stagione culturale e tecnologica, trasformandosi da oggetto d’uso a bene da collezione.

Prezzi, condizioni e fattori che incidono

Il primo Walkman di Sony non è un semplice apparecchio vintage: il suo prezzo varia in modo sensibile in base a conservazione, completezza e presenza della confezione originale. I modelli che arrivano o superano i 1.500 euro sono in genere ben tenuti e accompagnati da scatola e cuffie originali, elementi che per i collezionisti incidono in modo decisivo.

Più in generale, un TPS-L2 in buone condizioni si colloca tra 800 e 1.700 euro. Gli esemplari nuovi, ancora custoditi nella confezione originale, possono superare i 2.000 euro, mentre quelli ricondizionati e spesso privi di accessori si aggirano intorno ai 700 euro. Le unità con piccoli difetti estetici, come graffi, possono invece scendere attorno ai 300 euro.

Il valore non dipende solo dalla rarità assoluta, perché sul mercato sono ancora presenti numerosi esemplari, reperibili anche su eBay e siti analoghi. A fare la differenza è soprattutto l’equilibrio tra domanda collezionistica e qualità del pezzo. In questo senso pesa anche il richiamo culturale dei Guardiani della Galassia, dove il Walkman accompagna Star Lord, alias Peter Quill, come oggetto chiave del suo legame affettivo con la madre e con la musica.

Perché il TPS-L2 resta un caso di mercato

Il TPS-L2 continua a interessare un pubblico più ampio dei soli appassionati di tecnologia. La sua forza sta nell’aver inaugurato un nuovo modo di ascoltare musica in mobilità, superando iniziali resistenze legate anche all’assenza della funzione di registrazione.

Oggi questa eredità si traduce in un mercato ancora attivo, ma esposto alle normali oscillazioni del collezionismo: con il passare del tempo e la possibile riduzione degli esemplari in vendita, i prezzi potrebbero salire ulteriormente; al contrario, un calo dell’interesse potrebbe ridimensionarli. È proprio questa combinazione tra storia industriale, cultura pop e disponibilità limitata a spiegare perché il primo Walkman resti un riferimento stabile nel vintage tecnologico.

FAQ

Quanto può valere un Walkman TPS-L2?

Sì, può superare i 1.500 euro. In buone condizioni il valore indicato va generalmente da 800 a 1.700 euro.

Da cosa dipende il prezzo del primo Walkman?

Sì, dipende soprattutto da stato di conservazione, scatola originale, cuffie e accessori. Gli esemplari completi sono i più richiesti.

Quanto vale un modello nuovo in confezione?

Sì, un apparecchio nuovo e conservato nella scatola originale può tranquillamente superare la soglia dei 2.000 euro.

Dove si trova oggi il Walkman Sony originale?

Sì, è ancora reperibile sul mercato dell’usato, anche su eBay e su altri siti analoghi di rivendita.

Questa valutazione è stata verificata?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Money.it.