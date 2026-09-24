24 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Italian Energy Summit, a Milano il confronto su sicurezza e transizione

La notizia in sintesi L’Italian Energy Summit 2026 si terrà il 29 e 30 settembre a Milano.

L’evento affronterà sicurezza energetica, transizione, competitività e approvvigionamenti.

Previsti interventi dei ministri Gilberto Pichetto Fratin e Tommaso Foti.

Il Summit sarà accessibile in presenza e online previo accredito.

L’Italian Energy Summit 2026 si svolgerà il 29 e 30 settembre a Palazzo Mezzanotte, a Milano, con incontri dedicati alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla transizione energetica e agli investimenti nel settore. L’appuntamento, arrivato alla 26ª edizione, riunirà rappresentanti delle istituzioni, imprese, utility, investitori ed esperti e sarà disponibile sia in presenza sia online.

Il programma ruota attorno al tema “Dallo shock energetico al nuovo equilibrio globale”, con l’obiettivo di esaminare le conseguenze delle tensioni internazionali sul mercato dell’energia, le politiche industriali e il cambiamento del mix energetico. Tra gli interventi annunciati figurano quelli del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti.

Informazioni operative e modalità di accredito sono disponibili nella pagina dell’Italian Energy Summit 2026.

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La prima giornata su industria e sicurezza energetica

I lavori si apriranno martedì 29 settembre, dalle 9 alle 17, con una sessione dedicata a “Indipendenza energetica e sicurezza nazionale: il banco di prova dell’industria nell’attuale scenario globale instabile”. Ad avviare l’evento saranno Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, e Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo Il Sole 24 ORE.

La mattinata prevede l’intervento di Gilberto Pichetto Fratin sulle risposte del Governo alle dinamiche energetiche internazionali. Sono inoltre programmati contributi di Nicola Dell’Acqua, presidente di ARERA, Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del GSE, e Sergio Nicolini, Europe West Industrials & Energy Lead di EY.

Una parte rilevante del programma sarà affidata ai 24 ORE Talks, con interventi di dirigenti di aziende della filiera energetica e industriale. Tra i partecipanti annunciati ci sono Claudio Descalzi di Eni, Francesca Gostinelli di Enel Italia, Massimo Battaini di Prysmian, Agostino Scornajenchi di Snam, Pasqualino Monti di Terna, Alessandro Puliti di Saipem e Renato Mazzoncini di A2A.

Nel pomeriggio è previsto un approfondimento sull’impiego dell’intelligenza artificiale nel comparto energetico, affidato a Giorgio Biscardini di Capgemini Invent Italia. Seguiranno interventi di rappresentanti di Statkraft, E.ON Italia, Veolia Italia e TAP. Il programma include anche una tavola rotonda sui costi dell’energia, gli investimenti e la decarbonizzazione, con esponenti di GE Vernova, Enfinity Energy Europe, AWS Italia, SSE Renewables e Gruppo Feralpi.

La giornata si chiuderà con Kadri Simson, Distinguished Visiting Fellow del Center on Global Energy Policy della Columbia University, chiamata a intervenire sulle strategie energetiche europee.

Approvvigionamenti, clima e domanda dei data center

La seconda giornata, mercoledì 30 settembre dalle 9.15 alle 13.30, sarà dedicata al tema “Energia, la sfida decisiva: approvvigionamenti e nuovo mix globale”. L’apertura sarà affidata a Faisal Al Marzooqi della Khalifa University, in dialogo con Claudio Antonelli, vicedirettore di 24Ore NextMed, sul ruolo dei Paesi del Golfo nella transizione energetica.

Il programma proseguirà con Matteo Leonardi, direttore e co-fondatore di ECCO, che affronterà il rapporto tra fiscalità, mercato e competitività nella crisi energetica. Fausto Torri, Energy EMEA Lead di Accenture, interverrà invece su sicurezza, innovazione e competitività.

Nei 24 ORE Talks sono attesi Fabrizio Fabbri di Ansaldo Energia, Roberta Malandrino di Altea Green Power, Claudia Guenzi di Siemens Italia, Nazario Martino di NTT DATA Italia e Marco Lazzaroni di UFI Hydrogen. Una successiva tavola rotonda discuterà le strategie per la transizione energetica e la green economy, con contributi provenienti da imprese, associazioni e organizzazioni attive nei settori dell’energia, del clima e delle tecnologie digitali.

La parte conclusiva del Summit sarà incentrata sulla crescita del fabbisogno energetico collegato a data center e intelligenza artificiale. Interverranno Laura Castagna, vicepresidente di IDA – Italian Datacenter Association, Laura D’Aprile, capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE, e Gregorio Ogliaro di Accenture. La chiusura dei lavori è affidata a Tommaso Foti, con un intervento su energia, industria e investimenti strategici.

L’iniziativa coinvolge aziende del comparto energetico, tecnologico e industriale in qualità di partner e conta sul patrocinio di ANIE, ANIMA, GSE e PROXIGAS. Il confronto si concentrerà sulle condizioni necessarie per sostenere sicurezza del sistema, decarbonizzazione e capacità produttiva.

FAQ

Quando si svolge l’Italian Energy Summit 2026?

L’evento è in programma il 29 e 30 settembre 2026 a Palazzo Mezzanotte, a Milano.

Quali ministri sono attesi al Summit?

Gilberto Pichetto Fratin interverrà il 29 settembre, mentre Tommaso Foti chiuderà i lavori del 30 settembre.

Si può seguire l’evento online?

L’Italian Energy Summit sarà fruibile sia in presenza sia online, previo accredito.

Quali temi affronterà la seconda giornata?

Approfondirà approvvigionamenti, mix energetico globale, transizione, cambiamento climatico e domanda energetica di data center e intelligenza artificiale.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.