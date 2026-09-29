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Meliconi lancia Vetro Clean per robot lavavetri e pulizia manuale

Meliconi lancia Vetro Clean per robot lavavetri e pulizia manuale

29 Settembre 2026

29 Settembre 2026/Home/INTERNET/Meliconi lancia Vetro Clean per robot lavavetri e pulizia manuale

La notizia in sintesi

  • Meliconi annuncia Vetro Clean Vetri e Finestre, detergente per superfici vetrate.
  • Il prodotto è indicato per robot lavavetri, lavavetri elettrici e pulizia manuale.
  • Vetro Clean è venduto in flacone da un litro al prezzo consigliato di 8,99 euro.
  • Il detergente è dichiarato Made in Italy e disponibile da aprile 2026.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Meliconi ha annunciato per aprile 2026 il lancio di Vetro Clean Vetri e Finestre, un detergente destinato alla pulizia delle superfici vetrate. Il prodotto è stato presentato come soluzione utilizzabile con robot lavavetri di marche e modelli diversi, ma anche con lavavetri elettrici e per la pulizia manuale di vetri e finestre.

La novità si inserisce nell’offerta dell’azienda dedicata alla cura domestica. Secondo le informazioni diffuse da Meliconi, il detergente è formulato per pulire le superfici vetrate senza lasciare residui e per limitare la formazione di aloni. La pagina dedicata al prodotto è disponibile sul sito di Meliconi.

Il detergente è rivolto in particolare a chi utilizza dispositivi automatizzati per il lavaggio dei vetri. La compatibilità dichiarata con qualsiasi marca e modello di robot lavavetri amplia il possibile impiego del prodotto nelle abitazioni dove questi apparecchi vengono già utilizzati. L’azienda indica inoltre l’uso del liquido anche nelle operazioni svolte direttamente a mano.

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VetroClean Amb2

Formato e utilizzo previsto

Vetro Clean Vetri e Finestre viene commercializzato in un flacone da un litro. Il prezzo al pubblico consigliato comunicato dall’azienda è di 8,99 euro. Meliconi segnala che la confezione è pensata per più cicli di pulizia, senza però indicare un numero preciso di utilizzi ottenibili con un singolo flacone.

Tra le caratteristiche riportate nella presentazione figura una fragranza fresca, associata dall’azienda alla sensazione di pulito negli ambienti dopo l’uso. Il prodotto è inoltre indicato come Made in Italy. Non sono invece fornite nel comunicato informazioni sulla composizione dettagliata del detergente, sulle modalità di dosaggio o sulle superfici diverse dal vetro per cui sia eventualmente adatto.

L’annuncio concentra l’attenzione sulle esigenze di pulizia di finestre, vetrate e altre superfici trasparenti. In questo ambito, il detergente viene proposto come complemento per i robot lavavetri, dispositivi che richiedono prodotti compatibili con il loro impiego e capaci di non lasciare residui sulla superficie trattata.

Il collegamento con la Linea Green

Meliconi collega il lancio anche alla propria Linea Green, dedicata agli accessori per la casa. La raccolta comprende prodotti e materiali che, secondo quanto dichiarato dall’azienda, puntano sull’uso di materie prime naturali, materiali compostabili, imballaggi riciclabili e materiali di riuso quando possibile. I prodotti della gamma sono consultabili nella pagina della Linea Green Meliconi.

VetroClean Still

Il nuovo detergente amplia quindi il catalogo di prodotti destinati alla manutenzione degli ambienti domestici, con un’attenzione specifica alla pulizia dei vetri tramite apparecchi automatici o strumenti elettrici. Il comunicato non indica una data di inizio della vendita oltre al riferimento alle novità di aprile 2026, né precisa i canali distributivi previsti.

Meliconi presenta Vetro Clean come un prodotto destinato a rendere più uniforme il risultato sulle superfici vetrate. Per ulteriori informazioni sull’azienda e sul suo catalogo è disponibile il sito ufficiale Meliconi.

FAQ

Cos’è Vetro Clean Vetri e Finestre?

È un detergente Meliconi per superfici vetrate, indicato per robot lavavetri, lavavetri elettrici e pulizia manuale.

Con quali robot lavavetri è compatibile?

Meliconi dichiara la compatibilità con qualsiasi marca e modello di robot lavavetri.

Quanto costa Vetro Clean Meliconi?

Il prezzo al pubblico consigliato indicato dall’azienda è di 8,99 euro.

In quale formato viene venduto il detergente?

La confezione prevista è un flacone da 1 litro, dichiarato Made in Italy.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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