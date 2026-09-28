28 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/JBL annuncia quattro soundbar Cinema SB MK2 con SurroundPlay

La notizia in sintesi JBL lancerà quattro soundbar Cinema SB MK2 da ottobre 2026.

La tecnologia SurroundPlay collega JBL Flip 7 come canali posteriori wireless.

I prezzi annunciati vanno da 199,99 a 449,99 euro.

I modelli integrano Bluetooth, Auracast e canale centrale dedicato.

JBL annuncia l’arrivo in Italia della serie Cinema SB MK2, una nuova linea di quattro soundbar per l’audio domestico che sarà disponibile da ottobre 2026. La gamma comprende i modelli SB510MK2, SB550MK2, SB580MK2 e SB595MK2, con prezzi compresi tra 199,99 e 449,99 euro.

La principale novità dichiarata dall’azienda è SurroundPlay, funzione che consente di usare una coppia di speaker portatili JBL compatibili come canali posteriori wireless. Al lancio, il modello indicato come compatibile è JBL Flip 7. Il collegamento permetterebbe quindi di ampliare l’impianto senza aggiungere diffusori surround dedicati.

La serie sarà venduta sul JBLStore.it e presso i principali rivenditori di elettronica.

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Quattro modelli con potenze e dotazioni diverse

Il modello di fascia più alta è Cinema SB595MK2, con potenza in uscita dichiarata di 440 W, subwoofer wireless da 6,5 pollici e configurazione multicanale 3.1.2. Integra due driver up-firing ed è l’unico della serie indicato con True Dolby Atmos. Il prezzo comunicato è di 449,99 euro.

La SB580MK2 propone anch’essa 440 W di potenza e un subwoofer wireless da 6,5 pollici, ma adotta una configurazione 3.1 e Dolby Atmos. Costarà 349,99 euro. La SB550MK2, proposta a 249,99 euro, ha una potenza dichiarata di 360 W, un subwoofer wireless da 5,25 pollici e supporto Dolby Audio.

Il modello più economico è SB510MK2, venduto a 199,99 euro. Offre 200 W di potenza, configurazione 3.1 e subwoofer integrato nel corpo della soundbar. Tutti i modelli dispongono di canale centrale dedicato, Bluetooth e Auracast per la riproduzione musicale wireless.

SB595MK2 e SB580MK2 includono HDMI-IN e HDMI eARC, mentre SB550MK2 e SB510MK2 utilizzano HDMI ARC. I primi tre modelli sono inoltre indicati come pieghevoli: la struttura può essere ripiegata in una forma a U per ridurre il volume dell’imballaggio.

SurroundPlay e imballaggi ridotti

Secondo JBL, il ripiegamento della soundbar insieme al subwoofer può diminuire fino al 20% il volume dell’imballaggio. Il dato riguarda SB595MK2, SB580MK2 e SB550MK2, mentre SB510MK2 non è prevista con struttura pieghevole.

La funzione SurroundPlay è invece disponibile sull’intera famiglia e punta a trasformare gli speaker portatili in diffusori posteriori. Il comunicato non indica altri modelli compatibili oltre alla coppia di JBL Flip 7 al momento del debutto commerciale.

“JBL Cinema SBMK2 nasce per offrire ai nostri clienti un valore concreto: qualunque sia il budget, è possibile contare su dialoghi nitidi, bassi potenti e un autentico audio cinematografico. Inoltre, chi possiede già una coppia di speaker portatili JBL Flip 7 può utilizzarli come canali surround”, ha dichiarato Carsten Olesen, President, Consumer Audio di HARMAN.

Olesen collega la nuova funzione alla possibilità di riutilizzare prodotti già posseduti dagli utenti.

“È questo il ruolo dell’innovazione: mettere in connessione prodotti che le persone già amano per offrire un’esperienza superiore alla somma delle loro singole caratteristiche, con le prestazioni che i clienti si aspettano da JBL e a un prezzo accessibile per ogni casa.”

Il materiale è stato trasmesso da Archetype Italy, agenzia il cui sito ufficiale e pagina LinkedIn sono indicati nella comunicazione. L’agenzia segnala inoltre una sede a Milano.

https://www.instagram.com/archetype_it/

La notizia è pubblicata anche sulle pagine di assodigitale.it, Assodigitale e Digital News Magazine.

FAQ

Quando arrivano le JBL Cinema SB MK2?

La disponibilità è prevista da ottobre 2026 sul JBLStore.it e presso i principali rivenditori di elettronica.

Quali soundbar compongono la nuova gamma?

I modelli annunciati sono JBL Cinema SB510MK2, SB550MK2, SB580MK2 e SB595MK2.

Quanto costano le nuove soundbar JBL?

I prezzi annunciati sono 199,99 euro per SB510MK2, 249,99 per SB550MK2, 349,99 per SB580MK2 e 449,99 per SB595MK2.

Quale speaker JBL funziona con SurroundPlay?

JBL Flip 7 è il modello compatibile indicato al momento del lancio, da utilizzare in coppia come canali surround posteriori.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.