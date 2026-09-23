23 Settembre 2026

/ Home/EVENTI/SMAU Milano: 20 corporate a caccia di startup e partner tecnologici

La notizia in sintesi SMAU Milano si terrà il 3 e 4 novembre presso Allianz MiCo

Venti corporate parteciperanno alla ricerca di startup e partner tecnologici

L’edizione 2025 ha coinvolto oltre 300 startup e generato 602 incontri

Presentati quattro casi di collaborazione tra imprese e startup

SMAU Milano tornerà il 3 e 4 novembre presso Allianz MiCo con 20 grandi imprese impegnate nella ricerca di startup e partner tecnologici per progetti di innovazione. L’iniziativa prevede attività di scouting e incontri tra i team aziendali e realtà selezionate in base alle esigenze espresse dalle corporate.

L’edizione milanese arriva dopo i risultati comunicati per il 2025: oltre 300 startup coinvolte, di cui 45 internazionali, e 602 incontri individuali con i responsabili dell’innovazione delle aziende partecipanti. Secondo SMAU, parte di questi contatti ha portato a sperimentazioni, nuovi servizi e partnership industriali.

Il programma e le informazioni sull’appuntamento sono disponibili sulla pagina di SMAU Milano.

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Quattro collaborazioni nate dagli incontri

Tra i progetti citati figura la collaborazione fra Day Spa e AIDAPT. Le due realtà hanno sviluppato una soluzione di intelligenza artificiale agentica destinata all’automazione della gestione dei rimborsi, con l’obiettivo di ridurre i tempi operativi e rendere più efficienti i processi.

Un altro caso riguarda Unipol Tech e ParkingMyCar. Attraverso l’accordo, l’app UnipolMove ha integrato la possibilità di prenotare in anticipo i parcheggi sul territorio nazionale, aggiungendo un servizio digitale dedicato alla mobilità.

Eni e G2Q Computing hanno invece avviato un percorso che ha consentito alla startup di accedere al programma HPC Call4Innovators e alle risorse del supercomputer HPC6. Le risorse sono utilizzate per accelerare lo sviluppo di soluzioni nel campo del quantum computing.

Open Fiber e LOKI hanno realizzato un primo Proof of Concept per applicare la tecnologia in fibra ottica a un’esigenza di monitoraggio. Il progetto è stato poi esteso per validare la soluzione su larga scala ed è ancora in corso, secondo quanto riferito da SMAU.

“Ogni anno raccogliamo evidenze sempre più concrete di come un incontro nato durante SMAU possa evolvere in un progetto di innovazione capace di generare valore nel tempo”, dichiara Valentina Sorgato, Amministratore Delegato di SMAU.

“È questo l’aspetto che rende unico il nostro modello: accompagnare aziende e startup lungo un percorso che inizia ben prima del nostro appuntamento a Milano, attraverso un’attività di ascolto e scouting mirata, e prosegue anche dopo, favorendo la nascita di relazioni che si traducono in sperimentazioni, nuovi prodotti e partnership industriali. Le collaborazioni che oggi raccontiamo dimostrano il valore di un modello che vogliamo continuare ad alimentare anche nell’edizione 2026 e quanto il dialogo tra domanda e offerta di innovazione possa produrre risultati concreti.”

Le aziende partecipanti e i temi di ricerca

Le 20 corporate annunciate per l’edizione 2026 sono AmplifonX, Chiesi Italia, City Green Light, Edison, Enav, Enel, Eni, FS Italiane, FNM, Gruppo HERA, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Italgas, Iveco Group, KPMG, Lavazza, Nippon Sanso, SCM Group, Terna, Trenord e Veolia Italia.

Le imprese porteranno a Milano esigenze legate alla transizione energetica, alla gestione delle infrastrutture, alla salute e alla qualità della vita, all’industria manifatturiera, alla mobilità, ai servizi ai cittadini e all’economia circolare. SMAU organizzerà incontri mirati tra le aziende e startup considerate coerenti con questi ambiti.

L’obiettivo dichiarato è favorire l’avvio di sperimentazioni, progetti pilota e collaborazioni di lungo periodo. La manifestazione si concentra quindi sulla fase di incontro tra domanda aziendale e offerta tecnologica, mettendo in relazione imprese, startup, investitori e altri soggetti attivi nell’innovazione.

FAQ

Quando si svolge SMAU Milano 2026?

SMAU Milano 2026 è in programma il 3 e 4 novembre presso Allianz MiCo, a Milano.

Quante corporate partecipano a SMAU Milano?

Venti grandi corporate hanno annunciato la partecipazione per condividere i propri fabbisogni di innovazione e individuare startup o partner tecnologici.

Quante startup hanno partecipato all’edizione 2025?

Oltre 300 startup hanno partecipato all’edizione 2025, comprese 45 realtà internazionali, generando 602 incontri one-to-one con team innovazione aziendali.

Quali temi saranno affrontati durante l’evento?

Le ricerche riguarderanno transizione energetica, infrastrutture, salute, manifattura, mobilità, servizi ai cittadini ed economia circolare.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.