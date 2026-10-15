15 Ottobre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Next Alliance Awards: 15 progetti in finale tra AI e Web3

La notizia in sintesi Quindici progetti sono finalisti ai Next Alliance Awards 2026, nelle categorie Gen AI, AI Creative e Web3 & Immersive.

La premiazione si terrà il 19 ottobre al Blue Note di Milano, durante la serata di gala di NextGems.

La giuria assegnerà oro, argento e bronzo in ciascuna categoria, oltre a due riconoscimenti speciali.

Le candidature selezionate comprendono applicazioni aziendali, produzioni audiovisive, formazione immersiva e gestione dei patrimoni familiari.

Sono 15 i progetti che accedono alla fase finale dei Next Alliance Awards 2026, il premio dedicato alle applicazioni dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie Web3 e immersive. Next Alliance, consorzio italiano dell’innovazione tecnologica, ha annunciato la selezione il 14 ottobre. I vincitori saranno premiati il 19 ottobre al Blue Note di Milano, durante la serata di gala di NextGems, appuntamento che riunisce startup, imprese e investitori.

La selezione comprende sei finalisti nella categoria Gen AI, sei in AI Creative e tre in Web3 & Immersive. Le applicazioni spaziano dall’automazione dei processi aziendali alla pubblicità, passando per l’assistenza legale, la sicurezza e la fruizione del patrimonio culturale. L’iniziativa è sponsorizzata da Le Village by CA Milano, realtà che mette in relazione startup e imprese per accompagnarne i percorsi di innovazione.

Gen AI: agenti aziendali, servizi professionali e analisi del pubblico

Nella categoria Gen AI, 8 Wave S.r.l. concorre con 8 Wave Agent Studio, una piattaforma per costruire e amministrare agenti destinati ad attività come assistenza clienti, acquisti e formazione. Il sistema collega dati e applicazioni aziendali e prevede una conferma umana prima dell’esecuzione di ciascuna azione.

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Elite Software House presenta ESH Forge, che applica allo sviluppo software un processo tracciabile e ripetibile, dalle specifiche al rilascio. Il codice prodotto dall’intelligenza artificiale viene sottoposto alla revisione di una persona. Keplera Srl propone invece LexHero, un ambiente integrato in Consolle Avvocato per supportare la preparazione e la gestione degli atti, lavorando sui documenti e sulle informazioni della pratica.

LuxAvatar, di BitForFun Italia, porta la piattaforma di avatar conversazionali Syntheos in un distributore automatico di occhiali. L’avatar analizza il viso, suggerisce i modelli, ne permette la prova e accompagna l’acquisto. Neurocast, sviluppato da Yakkyo, utilizza un modello addestrato su dati di risonanza magnetica funzionale per prevedere le reazioni del pubblico a pubblicità, affissioni e musica prima della loro diffusione.

Completa la categoria YUXME, dell’omonima società: un servizio online che affianca strumenti di intelligenza artificiale a commercialisti dedicati per la contabilità, la fatturazione elettronica e gli adempimenti fiscali di contribuenti forfettari, PMI e studi professionali.

AI Creative: pubblicità, sicurezza stradale e racconti distopici

Tra i finalisti di AI Creative figura Apple AirPods Pro, di RebelOTT, uno spot realizzato interamente con strumenti di intelligenza artificiale. Il racconto utilizza una situazione domestica e un registro ironico per illustrare la cancellazione attiva del rumore.

Triplesense Reply concorre con FIAT PANDINA. L’italiana più amata dell’universo, una produzione per il lancio di Pandina Hybrid che combina intelligenza artificiale generativa, CGI 3D ed effetti visivi in un’ambientazione interplanetaria.

Il Posto Vuoto, firmato Akita Film / RebelOTT, è una campagna istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e di Assogiocattoli dedicata alla sicurezza dei bambini in automobile. Alla componente narrativa si affianca uno spazio digitale destinato all’acquisto dei seggiolini e alle indicazioni per installarli correttamente.

Novaretis Sagl partecipa con L’agentica è una corazzata pazzesca – Campagna adv agentica: l’ideazione, la produzione e la pubblicazione sono affidate a un’intelligenza artificiale, che diventa anche oggetto dell’ironia della campagna.

Gli altri due progetti sono produzioni di taglio cinematografico. Ray-Ban.EXE, di FM, è un cortometraggio anime distopico presentato al primo pop-up store Ray-Ban di Seoul, con una storia dedicata al coraggio e alla ricerca d’identità. TOKYO, 2088, di RebelOTT, è invece un teaser fantascientifico ambientato in una Tokyo distopica, realizzato da un solo autore attraverso la GenAI.

Le esperienze immersive e la valutazione finale

La categoria Web3 & Immersive comprende DANSITE, di Impersive Srl, che utilizza la realtà virtuale per rendere accessibili nel tempo performance di danza contemporanea legate a luoghi e contesti del patrimonio culturale.

FORMart presenta Fire Xperience, un simulatore in realtà mista sviluppato con l’Osservatorio XR del Politecnico di Milano. L’esperienza mette i partecipanti di fronte a un principio d’incendio e verifica le cinque azioni previste dalla formazione antincendio.

Heritage – Generative Family Wealth (GFW), di Ottomega, affronta invece il passaggio generazionale dei patrimoni familiari. La piattaforma combina psicologia delle decisioni, intelligenza artificiale generativa, blockchain e finanza per organizzare volontà e obiettivi in un processo decisionale condiviso.

Andrea De Micheli, presidente di Next Alliance, ha commentato la selezione:

«La shortlist di quest’anno conferma la qualità e la maturità dei progetti italiani in ambito Gen AI e Web3: un segnale importante per tutto l’ecosistema dell’innovazione tecnologica Made in Italy,»

La giuria tecnica e multidisciplinare valuterà i finalisti sulla base di sei criteri: innovazione e tecnica, impatto e utilità, qualità tecnica, user experience e design, potenziale di mercato, strategia e visione. Ne fanno parte esponenti del consorzio, imprenditori e professionisti dell’innovazione, tra cui Ivan Barcellona, managing director di Le Village by CA Milano, Layla Pavone, coordinatrice del Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano, e Stefano Silvestri, giornalista e direttore di TechTalking.

La fase conclusiva porterà all’assegnazione di oro, argento e bronzo per ciascuna categoria. Sono previsti anche AI for Impact, destinato al progetto Gen AI con il maggiore impatto positivo sulla società, e Web3 Visionary, dedicato alla visione nell’applicazione delle tecnologie Web3 e immersive.