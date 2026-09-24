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Forum Retail: a Milano l’intelligenza artificiale nel commercio

24 Settembre 2026

24 Settembre 2026/Home/EVENTI/Forum Retail: a Milano l’intelligenza artificiale nel commercio

La notizia in sintesi

  • Forum Retail 2026 si terrà a Milano l’11 e 12 novembre.
  • L’evento affronterà applicazioni e risultati dell’intelligenza artificiale nel commercio.
  • Il programma prevede otto palchi e stream tematici simultanei.
  • I Retail Awards saranno assegnati il 12 novembre al Superstudio Più.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Forum Retail tornerà al Superstudio Più di Milano l’11 e 12 novembre 2026 per la sua 26ª edizione. L’incontro, organizzato da iKN Italy, riunirà operatori del commercio al dettaglio, aziende tecnologiche e manager per discutere l’impiego dell’intelligenza artificiale, i nuovi formati di vendita e le scelte di investimento del settore.

Secondo gli organizzatori, sono attesi oltre 1.500 retailer e più di 4.000 professionisti in due giornate. Il programma prevede 300 speaker, di cui 20 internazionali, oltre 150 technology provider nell’area espositiva e più di 40 case study. Il tema indicato per l’edizione è “L’AI nel Retail si misura, si scala, si replica”.

Al centro dei lavori ci saranno le applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambiti come supply chain, pricing, forecasting e customer care, con attenzione ai risultati misurabili. L’agenda comprende inoltre retail media, cybersicurezza, quantum computing, omnicanalità, approvvigionamenti e strategie di resilienza della filiera.

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I temi dell’edizione 2026

Il programma si articolerà in otto palchi e stream tematici. Tra le novità annunciate figura Fashion Spotlight, dedicato per due giornate ai comparti fashion e lusso. Le sessioni tratteranno l’uso dell’AI nella progettazione delle collezioni e nella personalizzazione dell’esperienza cliente, il retail multimarca e le strategie di premiumizzazione. Il comunicato cita, tra i marchi presenti in precedenti edizioni, Hermès, Ferragamo, Dolce & Gabbana Beauty, TOD’S, Pomellato, Zalando, Adidas, Boggi, Bata e Pittarosso.

Debutta anche Beauty & Retail Pharma Spotlight, uno spazio dedicato a beauty, wellness e farmacia. Gli argomenti previsti includono innovazione digitale, retail media, esperienza in negozio e influencer marketing. È annunciato inoltre un evento pop-up nel Wellness Store dedicato a prodotti e collaborazioni di marca.

Per la grande distribuzione, GDO Spotlight affronterà Agritech, tracciabilità agroalimentare, formati food nel grocery e valorizzazione del Made in Italy. Una sessione internazionale sarà dedicata alla trasformazione dei punti vendita attraverso tecnologie e dati in tempo reale.

Tecnologia, formazione e incontri riservati

Lo Spazio RET*AI*L ospiterà il nuovo palco AI Application, Innovation & IT, con interventi su data center, quantum computing, cybersecurity e sovranità tecnologica europea. È previsto un keynote internazionale sulle ricerche del MIT relative agli Small Language Model, presentati nel programma come alternativa agli LLM per applicazioni nel retail enterprise.

Accanto a panel e keynote, l’evento introdurrà gli Arena Talk, sessioni all’aperto dedicate fra gli altri a outdoor, collezionismo, format food e Gen Alpha. I Sunset Talk proporranno interviste informali a fine giornata, mentre le Competence Class saranno dedicate alla formazione professionale sull’AI.

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Il calendario comprende anche CEO Hub e C-Level Hub, sessioni a porte chiuse dedicate al confronto fra manager su investimenti e leadership. Retail on Air — Unplugged Stories sarà invece un podcast dal vivo previsto per entrambe le giornate.

Le tappe internazionali e i Retail Awards

Forum Retail fa parte di un format che nel 2026 tocca quattro città. Oltre a Milano, il calendario indicato dagli organizzatori comprende Mexico City il 15 luglio, per la 15ª edizione, e Barcellona il 22 ottobre, per la terza. Madrid è prevista per marzo 2027.

La seconda giornata milanese si concluderà con i Retail Awards 2026. La cerimonia è in programma dalle 16:45 del 12 novembre nella Sala Viola del Superstudio Più. Informazioni e dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito di Forum Retail.

L’appuntamento offrirà quindi uno spazio di confronto sulle tecnologie e sui modelli operativi che le imprese del retail stanno valutando, con particolare attenzione al passaggio dalle sperimentazioni di intelligenza artificiale alla loro applicazione su scala.

FAQ

Quando si svolge Forum Retail 2026?

L’evento è in programma l’11 e 12 novembre 2026 al Superstudio Più di Milano.

Quanti partecipanti sono attesi a Forum Retail?

Gli organizzatori prevedono oltre 1.500 retailer e più di 4.000 professionisti del settore nelle due giornate.

Quali temi affronta il programma?

Il programma tratta AI, retail media, cybersicurezza, quantum computing, omnicanalità, supply chain, fashion, beauty, farmacia e grande distribuzione.

Quando si tengono i Retail Awards 2026?

La premiazione inizierà alle 16:45 del 12 novembre nella Sala Viola del Superstudio Più.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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