23 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/Hyundai porta Run to Progress alla Estra Firenze Marathon

Dopo la Powerade Milano Half Marathon, il programma Run to Progress di Hyundai farà tappa alla Estra Firenze Marathon dal 27 al 29 novembre 2026. A Milano la casa automobilistica ha affiancato le gare di 21 e 10 chilometri con iniziative all’Expo Village, lungo il percorso e dopo l’arrivo. A Firenze il programma partirà dalla Stazione Leopolda, prima delle due gare di domenica 29 novembre.

La tappa milanese, dall’Expo Village al traguardo

Le attività sono cominciate venerdì 20 e sabato 21 novembre all’Allianz MiCo, sede dell’Expo Village. Nello spazio Hyundai era esposta la IONIQ 3, mentre per la IONIQ 5 N era previsto un uso diverso: con il Car Wrap, i visitatori potevano lasciare sulla vettura messaggi e scrivere i propri obiettivi. L’iniziativa era rivolta a chi passava dall’area espositiva nelle due giornate che precedevano la gara.

Domenica l’attenzione si è spostata sulle strade di Milano, con la mezza maratona e la prova di 10 chilometri. Tra i luoghi toccati dalla manifestazione figuravano CityLife, l’Arco della Pace e Parco Sempione, oltre al Castello Sforzesco e all’area del Duomo. Le due distanze hanno così portato i partecipanti a correre tra il centro e altri quartieri della città.

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In viale di Porta Vercellina i partecipanti sono passati sotto l’arco allestito da Hyundai. Alcune vetture della casa automobilistica hanno accompagnato la manifestazione come timekeeper, con una funzione legata ai tempi di gara. La presenza del marchio non si è quindi limitata allo spazio espositivo dell’Allianz MiCo.

Dopo il traguardo, le attività si sono concentrate sui ricordi della corsa e sui risultati. Con lo Specchio Kudos i partecipanti potevano scattarsi un selfie e aggiungere un messaggio personale. Il pannello a LED “You Left Your Mark” dava invece visibilità ai risultati dei corridori. Erano due proposte distinte: una affidata al racconto di chi aveva appena concluso la prova, l’altra ai tempi della gara.

Milano è stata la tappa successiva a Venezia e Verona. A Firenze torneranno sia lo spazio espositivo con le due IONIQ sia il Car Wrap, mentre cambierà la distanza della prova principale: ai 21 chilometri della mezza maratona milanese seguiranno i 42 della maratona fiorentina. In entrambe le manifestazioni il programma comprende anche una gara di 10 chilometri.

A Firenze due partenze a distanza di 15 minuti

Venerdì 27 e sabato 28 novembre l’Expo Village sarà ospitato alla Stazione Leopolda. Hyundai vi porterà la IONIQ 3 e la IONIQ 5 N. Come a Milano, sarà quest’ultima a ospitare il Car Wrap, con la possibilità per i visitatori di lasciare un messaggio sulla vettura prima delle gare della domenica.

Il 29 novembre la maratona scatterà alle 8:30 da piazza del Duomo. La 10 chilometri partirà alle 8:45 da via Tornabuoni. Due INSTER CROSS accompagneranno la manifestazione come timekeeper. Sul percorso dei 42 chilometri, alla partenza dal Duomo seguiranno passaggi in luoghi come Ponte Vecchio e Santa Croce. L’itinerario costeggerà l’Arno e toccherà anche la Fortezza da Basso e il Parco delle Cascine.

Lo stadio Luigi Ridolfi sarà un altro punto della manifestazione: al suo interno sono previsti l’arco Hyundai e l’iniziativa Push the Button, entrambi lungo il passaggio dei corridori. Per la tappa fiorentina, le attività del marchio saranno così distribuite tra le due giornate alla Leopolda e gli allestimenti previsti per il giorno delle gare.