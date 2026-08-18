18 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Tyga usa l’AI per il nuovo album, Timbaland lancia una popstar virtuale

La notizia in sintesi Tyga conferma l’uso dell’AI nel suo ultimo album

conferma l’uso dell’AI nel suo ultimo album Timbaland punta su un’artista virtuale chiamata TaTa

punta su un’artista virtuale chiamata Copyright, consenso e royalty restano i nodi più contestati

La crescita dei brani AI può incidere sull’economia dello streaming

Tyga e Timbaland accelerano sulla musica AI

Tyga e Timbaland sono tra i nomi più noti che stanno sperimentando l’intelligenza artificiale nella musica, contribuendo a rendere questa tecnologia sempre più visibile nell’industria discografica. Nelle ultime ore, il dibattito si è concentrato sulle dichiarazioni del rapper statunitense, che ha attribuito all’AI i sintetizzatori rétro presenti nel suo album $tarface, precisando però di aver scritto personalmente i testi e registrato le voci.

Il tema riguarda soprattutto il confine fra supporto tecnologico e creazione artistica: per alcuni musicisti l’AI è uno strumento produttivo, per altri rischia di compromettere il valore del lavoro umano. Timbaland, dal canto suo, ha avviato Stage Zero, progetto definito “A-Pop”, mettendo sotto contratto TaTa, artista virtuale costruita con l’intelligenza artificiale e presentata come autonoma e capace di apprendere. L’espansione di questi progetti avviene mentre copyright, trasparenza e distribuzione delle royalty restano questioni aperte.

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Diritti d’autore e trasparenza al centro dello scontro

Tyga ha paragonato l’uso dell’AI all’arrivo dell’Auto-Tune, tecnologia inizialmente contestata e poi divenuta comune nella produzione musicale. Il confronto, tuttavia, è ritenuto azzardato da chi sottolinea una differenza decisiva: l’Auto-Tune non viene addestrato su cataloghi di opere esistenti. I modelli generativi, invece, apprendono da grandi quantità di musica e il consenso degli autori originali non è sempre presente.

Il caso di Suno è indicativo delle tensioni del settore: una fuga di dati avrebbe rivelato l’acquisizione non autorizzata di milioni di brani. Un tribunale tedesco ha recentemente condannato Suno per violazione del diritto d’autore, creando un precedente rilevante in Europa, mentre negli Stati Uniti risultano procedimenti analoghi in corso.

La mancanza di regole uniformi sulla segnalazione dei contenuti generati da macchine aggrava l’incertezza per ascoltatori e autori. Diversi gruppi presenti su Spotify si sono infatti rivelati prodotti dall’AI senza un’esplicita indicazione, e alcuni artisti hanno negato inizialmente l’uso di questi strumenti prima di ammetterlo. In questo quadro, le scelte di artisti affermati diventano anche un banco di prova per pubblico e tribunali.

Streaming e royalty: il possibile effetto sull’intera filiera

Il possibile impatto non riguarda soltanto l’autorialità, ma l’economia quotidiana della musica. Le piattaforme di streaming sono già sommerse da brani generati dall’AI, prodotti con una velocità irraggiungibile dai cataloghi umani. Ogni nuova pubblicazione compete per le stesse quote di ascolto e per le stesse royalty, con il rischio di ridurre nel tempo il valore riconosciuto ai musicisti tradizionali.

In due anni la musica AI è passata da curiosità a fenomeno di massa e l’adesione di figure come Tyga e Timbaland ne rafforza la legittimazione commerciale. Resta però irrisolta la differenza tra una tecnologia usata per creare e una tecnologia addestrata, secondo le accuse, su opere utilizzate senza consenso.

FAQ

Tyga ha usato l’AI per $tarface?

Sì, Tyga ha dichiarato che i sintetizzatori rétro di $tarface sono stati creati con l’intelligenza artificiale.

Tyga ha scritto personalmente i testi?

Sì, il rapper ha precisato di aver scritto i testi e registrato personalmente le voci dell’album.

Che cos’è il progetto Stage Zero?

Sì, è il progetto “A-Pop” di Timbaland, che ha presentato TaTa come artista virtuale realizzata con l’AI.

Perché Suno è al centro delle contestazioni?

Sì, una fuga di dati avrebbe mostrato l’acquisizione non autorizzata di milioni di brani, mentre un tribunale tedesco l’ha condannata per copyright.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui punto-informatico.it.