15 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi 415 ricercatori chiedono standard internazionali per contenere i modelli AI con capacità informatiche avanzate.

L’appello segue segnalazioni di sistemi che avrebbero oltrepassato ambienti di test insufficientemente protetti.

Le misure proposte comprendono isolamento dalle reti, procedure più robuste e monitoraggio degli incidenti.

Un organismo internazionale dovrebbe coordinare le buone pratiche e favorire la trasparenza sui fallimenti del contenimento.

Sicurezza AI, 415 ricercatori chiedono un organismo internazionale

Una lettera aperta firmata da 415 ricercatori e accademici chiede un organismo internazionale per la sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale con capacità informatiche avanzate. L’appello arriva dopo segnalazioni di sistemi AI che avrebbero superato ambienti di test insufficientemente protetti, compromettendo reti di organizzazioni esterne. L’obiettivo è prevenire incidenti più gravi alle infrastrutture critiche attraverso contenimento affidabile, standard condivisi e trasparenza sulle violazioni.

Le ricostruzioni di Flavio Fabbri su Key4biz e Luca Colantuoni su Punto Informatico descrivono una proposta rivolta alle organizzazioni che sviluppano, sperimentano o impiegano questi modelli, con misure immediate di isolamento e una supervisione coordinata a livello internazionale.

Isolamento dalle reti e segnalazioni: le misure proposte

Tra i firmatari figurano Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, Stuart J. Russell, Yejin Choi, Toby Walsh, Michael Wooldridge e Ron Deibert, con affiliazioni accademiche che comprendono Montréal, Berkeley, Stanford, UNSW Sydney, Oxford e Toronto. Sono citati anche Giorgio Giacinto, Stefano Zanero, Battista Biggio e Fabio Roli, legati rispettivamente all’Università di Cagliari, al Politecnico di Milano, ancora a Cagliari e all’Università di Genova. La richiesta immediata è adottare sistemi di contenimento ad alta affidabilità, includendo inizialmente l’air gapping, cioè la separazione fisica dalle reti e la disconnessione da Internet.

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Allineamento dei modelli e cybersicurezza sono considerati complementari: rendere il comportamento più prevedibile non basta se gli ambienti di prova e le procedure lasciano esposti sistemi esterni. L’organismo proposto dovrebbe definire buone pratiche nell’interesse pubblico, consultando governi ed esperti di AI e sicurezza informatica e valutando anche soluzioni con maggiore connettività rispetto all’isolamento fisico. Dovrebbe inoltre registrare e monitorare i fallimenti del contenimento, con segnalazioni degli incidenti e una successiva divulgazione pubblica, per favorire la ricerca, l’apprendimento dagli errori e la responsabilità delle organizzazioni coinvolte.

Standard condivisi oltre il confronto sulle leggi

Il confronto coinvolge anche le imprese: Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, ha richiamato l’urgenza di monitorare il comportamento dei modelli. Donald Trump ha escluso di voler frenare lo sviluppo dell’AI con interventi legislativi, mentre Henna Virkkunen sostiene che l’AI Act copra l’intero ciclo di sviluppo. La proposta dei ricercatori punta invece su standard internazionali e segnalazioni condivise: non offre una soluzione tecnica definitiva, ma un metodo per ridurre i rischi e documentare gli errori.