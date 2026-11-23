23 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/MediaWorld CLUB lancia il suo primo calendario dell’Avvento digitale

Dal 1° al 24 dicembre 2026 gli iscritti a MediaWorld CLUB potranno aprire ogni giorno una casella online e provare a vincere uno dei premi in palio. È la prima volta che il programma fedeltà di MediaWorld propone un Calendario dell’Avvento digitale. L’iniziativa si svolge sul sito del Club e si conclude alla vigilia di Natale.

Come si partecipa

Per giocare, gli iscritti dovranno accedere al sito del programma, club.mediaworld.it, e aprire la casella corrispondente alla data. La sorpresa si scopre così giorno per giorno, seguendo lo stesso meccanismo del calendario tradizionale: a ogni data è abbinata una nuova casella, che in questo caso offre anche un’occasione per tentare di vincere.

Il gioco è riservato agli iscritti al Club, non alla generalità dei clienti della catena. La partecipazione passa dal sito del programma fedeltà: è lì che gli utenti troveranno il calendario e potranno consultarlo durante il periodo dell’iniziativa.

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La distinzione è tra la sorpresa che si scopre aprendo la casella e il premio che si può vincere. L’apertura consente di partecipare al gioco della giornata, ma non equivale all’assegnazione di un regalo. Il calendario offre quindi più occasioni di partecipazione lungo il mese, senza prevedere una vincita certa a ogni accesso.

Dalla tecnologia ai viaggi, che cosa c’è in palio

Il calendario non è limitato all’elettronica. Tra i premi annunciati figurano prodotti tecnologici dei marchi partner e articoli a marchio MediaWorld, ma anche esperienze legate ai viaggi, al cinema e all’intrattenimento. Completano l’elenco degli ambiti il cibo e il vino, il benessere e la mobilità.

Le categorie danno un’indicazione del tipo di premi che gli iscritti potranno incontrare, ma non sono accompagnate da un elenco dei singoli articoli o delle singole esperienze. Non è stata anticipata neppure la distribuzione dei premi tra le date: chi è interessato, per esempio, alle proposte di viaggio non ha ancora una casella precisa da segnare in agenda.

Chi ha lavorato al calendario

Alla realizzazione dell’iniziativa hanno collaborato TLC Worldwide e Dino Bros, con due compiti distinti. TLC Worldwide si occupa del programma MediaWorld CLUB, all’interno del quale è ospitato il calendario. Dino Bros ha invece curato lo sviluppo della parte di gioco, quella che gli iscritti utilizzano per aprire le caselle e partecipare.

La novità riguarda dunque il modo in cui il Club propone i premi ai propri iscritti: invece di concentrare l’iniziativa in una singola giornata, il calendario distribuisce gli appuntamenti nell’arco delle settimane che precedono il Natale. Il formato consente a chi partecipa di tornare sul sito in giorni diversi e trovare ogni volta la sorpresa abbinata alla data.

Per gli iscritti, il primo appuntamento è fissato al 1° dicembre, quando si potrà aprire la casella inaugurale e scoprire che cosa propone. Le aperture proseguiranno ogni giorno, con la possibilità di giocare anche il 24 dicembre: la vigilia non è soltanto la data di chiusura, ma anche l’ultimo giorno utile per tentare di vincere un premio.